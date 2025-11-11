Bijele laži koje žene najčešće govore dečkima dok 'dejtaju'

Influencerica i stručnjakinja za spojeve, Blaine Anderson, koja na Instagramu ima gotovo milijun pratitelja, podijelila je tri najčešće „bijele laži“ koje žene govore muškarcima tijekom upoznavanja i izlazaka. Prema njezinim riječima, ove su izjave postale gotovo klišeji modernog dating svijeta, ali iza njih se obično krije nešto sasvim drugo od onoga kako zvuče 'na prvu'.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Prva među njima je rečenica: „Ne želim uništiti naše prijateljstvo“. Iako naizgled pokazuje obzirnost i brigu, Anderson objašnjava da se u većini slučajeva radi o uljudnom načinu da žena poruči kako nije zainteresirana.

Takva izjava zapravo nije izraz straha od gubitka prijatelja, nego nježan način odbijanja romantične ponude.

Druga česta izjava je „Užasna sam u dopisivanju“. Anderson tvrdi da nitko zapravo nije loš u dopisivanju, ljudi jednostavno odgovaraju onima koji ih zanimaju.

Foto: Pixabay

Kada netko rijetko šalje poruke ili dugo odgađa odgovor, to najčešće znači da ne osjeća pravi interes, bez obzira na izgovore.

Treća laž, prema Anderson, glasi „Ne objavljujem s kim se viđam na društvenim mrežama“.

Iako to može biti istina kod poznatih osoba koje žele sačuvati privatnost, u većini slučajeva riječ je o tome da osoba još nije sigurna u vezu ili partnera. Nedostatak objava često upućuje na neizvjesnost, a ne na potrebu za diskrecijom.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Anderson zaključuje da je u svijetu spojeva najvažnije promatrati djela, a ne riječi.

Ponašanje, a ne izjave, otkrivaju stvarne namjere i osjećaje.

- Obraćajte pažnju na djela, ne na riječi, to je moćan savjet, ne samo za spojeve, nego i za život općenito - poručuje Anderson, piše msn.