Ove su izjave postale gotovo klišeji modernog dating svijeta, ali iza njih se obično krije nešto sasvim drugo od onoga kako zvuče 'na prvu'. U nastavku saznajte koje bijele laži žene koriste i što njima zapravo žele reći
Bijele laži koje žene najčešće govore dečkima dok 'dejtaju'
Influencerica i stručnjakinja za spojeve, Blaine Anderson, koja na Instagramu ima gotovo milijun pratitelja, podijelila je tri najčešće „bijele laži“ koje žene govore muškarcima tijekom upoznavanja i izlazaka. Prema njezinim riječima, ove su izjave postale gotovo klišeji modernog dating svijeta, ali iza njih se obično krije nešto sasvim drugo od onoga kako zvuče 'na prvu'.
Prva među njima je rečenica: „Ne želim uništiti naše prijateljstvo“. Iako naizgled pokazuje obzirnost i brigu, Anderson objašnjava da se u većini slučajeva radi o uljudnom načinu da žena poruči kako nije zainteresirana.
Takva izjava zapravo nije izraz straha od gubitka prijatelja, nego nježan način odbijanja romantične ponude.
Druga česta izjava je „Užasna sam u dopisivanju“. Anderson tvrdi da nitko zapravo nije loš u dopisivanju, ljudi jednostavno odgovaraju onima koji ih zanimaju.
Kada netko rijetko šalje poruke ili dugo odgađa odgovor, to najčešće znači da ne osjeća pravi interes, bez obzira na izgovore.
Treća laž, prema Anderson, glasi „Ne objavljujem s kim se viđam na društvenim mrežama“.
Iako to može biti istina kod poznatih osoba koje žele sačuvati privatnost, u većini slučajeva riječ je o tome da osoba još nije sigurna u vezu ili partnera. Nedostatak objava često upućuje na neizvjesnost, a ne na potrebu za diskrecijom.
Anderson zaključuje da je u svijetu spojeva najvažnije promatrati djela, a ne riječi.
Ponašanje, a ne izjave, otkrivaju stvarne namjere i osjećaje.
- Obraćajte pažnju na djela, ne na riječi, to je moćan savjet, ne samo za spojeve, nego i za život općenito - poručuje Anderson, piše msn.
