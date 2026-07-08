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Bikini slavi 80 godina: Evo kako je simbol provokacije postao simbol slobode

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Bikini slavi 80 godina: Evo kako je simbol provokacije postao simbol slobode
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Bikini ove godine obilježava 80 godina otkako je prvi put predstavljen javnosti, a kupaći kostim koji je 1946. izazvao skandal danas je jedan od najprepoznatljivijih simbola ljetne mode

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Osamdeset godina nakon nastanka bikinija, nazivi njegovih modernih krojeva danas zvuče kao zaseban jezik. Ali u suštini, oni obično znače istu stvar - manje tkanine, više kože.

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73. rođendan bikinija 02:31
73. rođendan bikinija | Video: 24sata/pixsell

Bikini ove godine obilježava 80 godina otkako je prvi put predstavljen javnosti, a kupaći kostim koji je 1946. izazvao skandal danas je jedan od najprepoznatljivijih simbola ljetne mode, dok se granice njegova izgleda i dalje pomiču. Neki današnji dizajni svode se na tek nekoliko pažljivo postavljenih traka.

Francuski dizajner i inženjer Louis Réard 5. srpnja 1946. godine u pariškom bazenu Piscine Molitor predstavio je javnosti dvodijelni kupaći kostim koji je otkrivao više kože nego ijedan prije. 

Foto: Časopis Svijet

Profesionalne manekenke odbile su ga nositi jer se smatrao previše provokativnim, odvažnim i jer je previše otkrivao. Naposljetku ga je pristala nositi egzotična plesačica. 

Bikini je dobio ime po atolu Bikiniju, prstenastom koraljnom grebenu u Tihom oceanu, gdje su Sjedinjene Američke Države nedugo prije izvele pokusne nuklearne eksplozije.

Réard je time želio poslati poruku da njegov kupaći kostim treba biti "eksplozivan".

Reakcija javnosti bila je burna - bikini je proglašen skandaloznim i mnogima je njegov kroj bio neprihvatljiv. Ono što se danas smatra uobičajenim predstavljalo je radikalan raskid s moralnim standardima toga vremena. 

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Od skandala do simbola 

Poratne četrdesete i pedesete godine prošlog stoljeća obilježile su konzervativne vrijednosti u velikom dijelu zapadnog svijeta. Ženstvenost se povezivala sa skromnošću, pristojnošću i strogim odvajanjem od seksualnosti pa su kupaći kostimi trebali skriti tijelo, a ne naglašavati ga.  

Bikini je otvoreno prekršio to načelo - trbuh, leđa i bedra bili su izloženi u javnosti. Zbog toga je u početku na mnogim mjestima bio zabranjen ili društveno odbačen. U Njemačkoj je kršio pravila brojnih vanjskih bazena, dok je u Francuskoj bio zabranjen na plažama.

Tijekom šezdesetih i sedamdesetih godina stavovi su se počeli mijenjati. Seksualna revolucija, kultura mladih, pop kultura i nove ideje o osobnoj slobodi postupno su bikini pretvorili iz predmeta moralne kontroverze u simbol modernosti i osobnog izbora.

Film, modna fotografija i oglašavanje dodatno su pridonijeli njegovoj popularizaciji, pretvarajući nekadašnji skandal u uobičajeni dio mode za plažu. 

Foto: Časopis Svijet

Nove granice 

Bikini je od tada ne samo postao 'normalan' nego se i sve više počeo razlikovati po krojevima i stilovima.

Oni su postali oskudniji, količina tkanine manja, a modeli ekstremniji - od klasičnih dvodijelnih kostima do mikro bikinija. 

Instagram model Sheyla Fong pokušala je nedavno postaviti svjetski rekord s ukupno samo tri centimetra tkanine za gornji i donji dio bikinija.

Istodobno se promijenio i način prikazivanja tijela. Na društvenim mrežama tijelo ne samo da se pokazuje nego se oblikuje, stilizira i procjenjuje. 

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Promjene pokazuju koliko se kupaća odjeća promijenila kroz desetljeća - od funkcionalnog odjevnog predmeta do sredstva izražavanja tijela, osobnosti i stavova o slobodi.

Bikini nikada nije bio samo pitanje količine tkanine. Od samog početka bio je i tema rasprava o moralu, slobodi, vidljivosti i položaju ženskog tijela u društvu. 

Osamdeset godina nakon njegova izuma pitanje više nije otkriva li bikini previše, nego koliko je malo tkanine potrebno da bi se još uvijek mogao nazvati bikinijem.

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