'Bila sam na 100 prvih spojeva, evo koje sam lekcije naučila'

Lindsay Tigar, američka novinarka i urednica, do nedavno je bila na mnoštvu spojeva. Išla je na sastanke, na brze spojeve, grupne spojeve, susrete i još mnogo toga. Nije zabilježila točan broj, ali kako sama kaže, otišla je na najmanje 100 prvih spojeva, ako ne i više, u posljednje četiri godine.

Nekolicina se pretvorila u veze od šest tjedana do dva mjeseca koje nisu bile baš značajne, ali nisu bile ni ležerne. Koliko god ju to obeshrabrilo jer priznaje, nije imala puno sreće sa izlascima u svojim dvadesetima, naučila je toliko toga o sebi, o muškarcima, o tome što želi, o romantici i o tome čemu se nada u svojoj budućnosti.

Podijelila je što je nakon 'sto' prvih sastanaka naučila o spojevima:

1. Svi mi želimo ljubav

Zaista je lako reći da je jedino što muškarci žele - seks. Lakše ih je sve nazvati ološima koji uvijek traže sljedeću akciju umjesto nečeg ozbiljnijeg. Ponekad je to čini ogorčenom, ali tad se pokušava sjetiti da, u konačnici, većina ima isti zajednički cilj - ljubav. Dečki se žale na loša iskustva iz spojeva i priče o neuzvraćenoj ljubavi, baš kao i žene.

Foto: Dreamstime

2. Ne možeš vjerovati ničemu što dečko kaže na prvom spoju

I to ne zato što bi mogao biti lažljivac koji se fokusira na zavođenje.

- Ne mogu vam reći koliko je muškaraca na prvom i drugom spoju govorilo o budućnosti kao da je to zajamčeni put kojim krećemo. Muškarci su pričali o vjenčanju, drugi su spominjali kako su naši rodni gradovi tako blizu da bismo mogli lako provoditi praznike i posjećivati obje obitelji - kaže Tigar.

Muškarci sanjaju o budućnosti baš kao i dame, ali ponekad se radi o pukom maštanju od samog početka. Te izjave i planovi ne znače ništa ako nema nastavka, stoga se nemojte previše nadati.

3. Ne postoje 'pravila' za prvi spoj osim da odložite telefon

Iako prilično često piše o spojevima, nikad ne čita one članke koji točno govore kada, gdje, zašto i kako nekome poslati poruku nakon što ste imali sjajan spoj. Iskušenje je uvijek tu da 'prerano' pošaljete poruku jer stvarno želite vidjeti ima li taj prvi susret mogućnost da bude nešto više. I premda je svaka veza drugačija i ne postoji opće pravilo koje biste trebali slijediti, općenito govoreći, muškarci koji su zainteresirani za vas neće oklijevati javiti se.

Što je dulje izlazila, to je više naučila manje slati poruke i dopustiti im da ju 'progone'. Možda je to arhaičan i staromodan način, ali izaziva manje tjeskobe kada ne lebdi nad telefonom i pita se je li poruka koju sam poslala 'previše'.

4. Ne brinite da ćete biti 'previše'

Previše koketno, prebrzo, previše iskreno..., što god da jeste, budite to na prvom spoju. Ako vam se, primjerice, ne sviđa taj restoran u centru grada, puno je moćnije reći da vam se ne sviđa to mjesto, nego se složiti sa svime što on kaže. Dugo se brinula hoće li se složiti s potencijalnim romantičnim partnerom, a sada kaže kako se osjeća i ne boji se s bilo čim ne složiti. I sada su razgovori zanimljiviji, spojevi idu bolje.

- Samopouzdanija sam i veza je jača kad se to dogodi jer sam vjerna sebi - ističe.

Foto: Dreamstime

5. Čak i ako niste potpuno oduševljeni njime, isplati se otići na drugi spoj

Nekad je mislila da ako od početka ne osjeti onaj osjećaj 'leptirića' u trbuhu, da je to je gubitak vremena. Ali istina je da nakon dosta prvih spojeva, svi počnu izgledati kao intervjui.

Ako je prvi spoj prošao dobro i ne bi se mogla odlučiti želi li ga ponovno vidjeti, odlučila bi mu dati još jednu priliku. Otkrila je da duboko u sebi zna kada apsolutno ne želi nekoga ponovno vidjeti, ali ako nije sigurna, daje si još jednu priliku.

6. Niste dužni uzvratiti osjećaje

Lako je upasti u razmišljanje da su tipovi u prednosti. Na neki način, jesu. Mogli bi izaći s kim god tko pristane izaći s njima kad god žele. Ali možete i vi.

Trebale su joj godine da shvati da to što se ona nekome sviđa ne znači da se i on njoj mora sviđati zauzvrat. To je njezin izbor.

7. Ne izlazite iz 'straha'

Iako je pomalo izbezumljena što je većinu svoje odrasle dobi provela sama, pitajući se gdje će biti za tri, pet ili sedam godina i hoće li sve te vizije sretnog braka i djece uspjeti, ipak ima više vjere nego straha u srcu, i vjeruje da je biti samac bolje nego biti u lošim vezama ili brakovima.

Zbog toga često spojevi djeluju panično i zastrašujuće, umjesto da budu zabavni i privlačni, kao što bi trebali biti. Neka ti strahovi dođu, jer hoće, nakon nekog vremena, ali onda ih treba pustiti. Umjesto toga odaberite nadu, savjetuje Tigar.

Foto: Dreamstime

8. Nikada ne odustaj od ljubavi

- Kad bih sada mogla platiti da mog budućeg supruga dostave na moja vrata, ne bih dva puta razmišljala o plaćanju usluge. Prilično je mala vjerojatnost da će onaj za koga ću se udati umarširati do mog stana pa se zato, čak i kad mi se ne da, trudim raditi stvari koje volim - kaže Lindsay.

Zato izlazi s prijateljima, ide boksati ili trčati, posjećuje lokalni pub ili upiše tečaj koji ju zanima. I iako se možda ne čini mnogo, to je način koju je podsjeća da ne odustaje. Možda ne traži uvijek aktivno spojeve, ali živi svoj život najbolje što može i otvorena je za ono što slijedi.

9. Najveća tajna spojeva je 'živjeti'

Postoje trenuci kada nazove mamu u smiješnom, potpuno djetinjastom napadu plača i razbjesni se dok ju ona pokušava podučiti da bude pozitivnija i puna nade u vezi s izlascima.

- Vidim svoje prijatelje kako poduzimaju korake u svojim životima, ulaze u dugoročnu vezu, zaručuju se i dobivaju djecu. I pitam se što radim krivo jer ja još nisam - dodaje.

Za razliku od pronalaženja posla iz snova ili štednje za nešto što stvarno želite, ne možete dovoljno raditi ili 'biti nešto' da bi se partner iz snova pojavio. Ali ono što možete učiniti kako biste spojeve učinili ugodnijim, kako biste si dali više strpljenja i bili najbolji što možete jest živjeti svoj život.

Foto: Dreamstime

Radite stvari koje vas usrećuju, idite na putovanja koja vam otvaraju um, razgovarajte s ljudima koji vas zanimaju, budite znatiželjni o svijetu oko sebe, budite ljubazni prema sebi i naučite voljeti svako iskustvo, koliko god bilo teško ili naizgled beskrajno, prenosi YourTango.

- Bez onih muškaraca koji se nisu pojavili, koji mi nisu odgovarali, kojima se nisam sviđala, koji nisu željeli nešto ozbiljno, koji su samo pokušavali spavati sa mnom, koji me nikad nisu nazvali, danas ne bih bila ovo što jesam. Zahvaljujem im jer me približavaju mom posljednjem prvom spoju s nekim tko je bio vrijedan svih onih pića i bučnih barova - istaknula je Tigar.

