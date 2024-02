'Bila sam sigurna da sam jedino dijete pa sam saznala da imam 7 godina starijeg blizanca'

Žena iz Britanije otkrila je tajnu staru 26 godina, kada je doznala da ima - brata blizanca. No da stvar bude čudnija, brat blizanac je stariji od nje 7 godina.

Foto: Credit: ITV

Isabel Paterson odlučila je pronaći svoju genetsku majku, koja je donirala svoj embrij za nju prije 30 godina. Naime Isabelini genetski roditelji, Marie Flatekval i Colin Tortoise, dali su implantirati tri jajne stanice i zamrznuti šest.

Nakon liječenja neplodnosti, Marie je donirala rezervni embrij paru bez djece i rodila se Isabel.

Međutim, 26-godišnjakinja iz Wilmslowa u Cheshireu dobila je više nego što je očekivala kada je saznala za blizanca.

Unatoč tome što su rođeni u različito vrijeme, oni se klasificiraju kao blizanci jer su iz iste serije embrija. Iako nisu rođeni u isto vrijeme.

Foto: Credit: ITV

Isabel je također saznala da ima i polubrata Omara, u četverodijelnoj seriji ITV-a, Born From The Same Stranger.

- To je tako čudan osjećaj, bolji nego sam zamišljala - napomenula je Isabel, piše The Sun.

Nova serija prati djecu donora, kojih u Velikoj Britaniji ima više od 70.000, i njihovu nadu da će ući u trag svojim davno izgubljenim rođacima i roditeljima.

Isabel također ima brata, Toma, s kojim je odrasla, ali oni nisu genetski povezani. I brat blizanac Colin bio je u šoku, jer kada je pogledao Isabel vidio je mnogo sličnosti, imaju iste oči.

- Nisam mogao spavati danima nakon toga, bio sam u šoku - naveo je Colin.

Dok je Isabel uspjela upoznati svoju genetsku majku, njen otac je nažalost preminuo 2001.

Foto: Credit: ITV

Isabel je uspjela pronaći Marie u Norveškoj nakon što je ženi poslala pismo u kojem se predstavila. Ipak, stupanje u kontakt bila je teška odluka te joj je trebalo vremena da je definira.

Marie je bila oduševljena što je upoznala Isabel i otkrila da je zaboravila na te donirane stanice nakon toliko vremena.

- Odlučili smo donirati i zaboravili smo na njih. To je ogromno, veliko iznenađenje. To je kao neki dragi dragulj koji ti se vratio nakon što je dugo vremena bio izgubljen - navela je Marie.

Naime, donatori su u to doba mogli ostati potpuno anonimni i plaćeni su bili oko 18 eura.

No 2005. novi zakon u Velikoj Britaniji je promijenjen i sada djeca mogu podnijeti zahtjev za pojedinosti i identifikaciju svojih bioloških roditelja od 18. godine.