Žena se šokirala: 'Moj najbolji prijatelj ne smije se družiti sa mnom nakon što je našao curu'

Na Redditu je jedna udana žena podijelila poruku koju je dobila od svog najboljeg prijatelja, koji je odlučio prekinuti njihovo prijateljstvo zbog svoje djevojke.

Poruka ju je šokirala, pa je odlučila objaviti je pod korisničkim imenom "r/mildlyinfuriating" na Redditu kako bi pitala i druge ljude za mišljenje o toj situaciji. Ne samo da njen prijatelj više nije smio razgovarati s njom, nego joj je i dao do znanja da je njihovo prijateljstvo gotovo. Naime, muškarac je rekao da više ne mogu biti prijatelji zbog njegove nove djevojke i blokirao ju je.

Objava od žene je glasila: "Ono kad ste sretno udani i pošaljete poruku svom prijatelju koji je nedavno ušao u vezu s jednom djevojkom".

Nakon toga je nastavila sa sadržajem poruka. Prva je bila njezina: "Hej, kako si? Prošlo je dosta vremena otkad se nismo čuli!"., na što je on odgovorio: "Hej, jednostavno ne mogu više razgovarati s tobom. Samo želim u potpunosti poštovati ono što moja djevojka želi jer sam izgubio njezino povjerenje razgovarajući s tobom iza njenih leđa. Ne želim ni na koji način izgubiti njezino povjerenje jer mi je jako stalo do nje. Naša veza je ozbiljna i ja ju jako volim. Siguran sam da bi i ti učinila isto da i tvoj partner to traži od tebe. Nadam se da ćete ti i tvoj muž biti dobro".

Njegova poruka ju je ostavila bez teksta, a nakon screenshota poruke odlučila je pobliže opisati cijelu situaciju.

- Prvo, tu osobu poznajem godinama i nikad nismo bili u romantičnoj ili intimnoj vezi. Drugo, nisam imala pojma da nije trebao razgovarati sa mnom. Treće, blokirana sam na svim društvenim mrežama - napisala je.

Ovo pokazuje sve znakove toksične veze jer kada vam partner govori da ne možete razgovarati s nekim je kontrolirajuće - pogotovo ako je ta osoba dugogodišnji blizak prijatelj i trenutno je u braku.

Netko je u komentarima postavio pitanje je li tu poruku zapravo pisala njegova djevojka, a njezin odgovor je još više zabrinuo.

- Način na koji je to formulirano zvuči kao on, ali ne i način na koji on misli. Ona mu je 1000 posto bila iza leđa i govorila mu što da napiše - rekla je žena, piše Your Tango.

