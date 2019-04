Bili smo na tretmanu češkanja, nokti su pobijedili i pero i kist

Čim smo zakoračili Češkaonicu obavio nas je smirujući cvjetni miris koji se protezao prostorijom. Prigušena svjetla dodatno su pojačala dojam da je pred nama tretman osmišljen za potpuno uživanje. Srdačna vlasnica nakon nekoliko kratkih uputa odvela nas je u odaju za češkanje. Dok smo se pripremali za tretman, za oko nam je zapela polica ispunjena alatima.

Kozmetički kistovi i posebno izrađena nizozemska pera raznih boja, samo su neki od pomagala koje klijenti mogu birati. No najčešće se odlučuju za tretman noktima. Njih vlasnica posebno uređuje kako bi klijentima pružila opuštajuće iskustvo. Dugačke ružičaste nokte krasi logo tvrtke.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Isprobali smo tretmane i svakako su nokti pobijedili.

Nakon prvih nekoliko sekundi obuzeo me osjećaj ugode. Lagano sam se opustila i prepustila vještim rukama vlasnice. Djelomično sam se naježila. Kada sam to rekla naglas, vlasnica je potvrdila da je upravo to osjećaj zbog kojeg se klijenti javljaju.

- Ja jako volim češkanje i cijeli život tražim nekoga tko će me češkati barem minutu, a sad vidim da to traže i mnogi drugi. Nikad to češkanje ne bude onako kako bismo željeli. Uvijek smo zakinuti, pa sam odlučila pokrenuti salon u kojem će ljudi dobiti što žele - rekla nam je Ana Paradi, vlasnica Češkaonice, prvog takvog salona u Europi.

Ova frizerka po struci davno je radila posao za koji se školovala, a u međuvremenu je mijenjala poslove. U zadnje vrijeme preko iste tvrtke koja je osnivač Češkaonice bavi se rent-a-carom. Točnije, iznajmljuje vlastite automobile.

- Sigurno je prvi, jer sam čak razmišljala o tome da patentiram ideju, ali me 'preduhitrio' jedan salon na Tajlandu - kaže Ana, koja se, priznaje, toliko voli češkati da je bila sigurna da ima još onih koji su joj slični, te da će od toga moći živjeti. A s obzirom na količinu upita koje je dobila i prije samog otvorenja salona, čini se da je bila u pravu.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Cijelo jutro pokušavali smo ugovoriti termin, no Ana nas je odgodila do večernjih sati, jer su svi jutarnji i poslijepodnevni termini bili zauzeti. Iako je svjesna uloge koju mediji imaju u promociji salona, pomalo je tajanstvena i nije se htjela fotografirati, niti sudjelovati u snimanju kratkog video priloga u kojemu bi opisala čime se bavi.

- Možete fotografirati prostor, ali ja ne želim biti na fotografijama, jer ja i nisam važna - rekla nam je Ana koja je obavijest o pokretanju svog jedinstvenog posla objavila na Facebooku. Kako na tom profilu ima i njezinih privatnih fotografija, odmah nakon objave primila je neugodne komentare. Zato se ne želi izlagati javnosti jer ne misli da je važno da klijenti unaprijed znaju tko ih češka i je li riječ o mladoj ili zrelijoj ženi.

- Među oni koji su zainteresirani za tretman češkanja nije bilo puno neugodnih upita, odnosno čim osjetim da ljudi imaju skrivene namjere, to vrlo brzo prekinem - kaže i dodaje da su klijenti u prva dva, tri dana bili vrlo različiti.

- Ima nešto više žena, ali i muškaraca. Javljaju se klijenti svih godišta, ima i mlađih i starijih - priča vlasnica te dodaje da zbog velikog interesa planira zaposliti još jednu djelatnicu koja će češkati u sobi do nje. Poziva sve koji se žele okušati u ovom poslu da joj se jave.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Otkriva kako nije bilo lako registrirati tvrtku jer ta djelatnost ne postoji i ne može se tako upisati u registar tvrtki. Zato je na prijedlog referentice salon upisala kao 'uslužnu djelatnost, salon za masažu'.

- Objasnili su mi da će tako biti sve po zakonu, jer je to čime se bavimo najsličnije masažama - smije se Ana, koja je na ideju došla razmišljajući kako na svijetu danas već postoje i roboti koji obavljaju neke kućanske poslove, a još ne postoji nitko za ovu jednostavnu uslugu.

Ako niste te sreće da je pored vas netko tko će vas malo češkati besplatno, nema druge nego ugovoriti tu uslugu. Pola sata tog užitka u Aninoj Češkaonici stajat će vas 80 kuna, no više se isplati ugovoriti češkanje na dulje staze, jer sat vremena češkanja stoji 100 kuna. Prvih minutu, dvije potrošit ćete na dogovor o tome gdje želite biti češkani i čime. U ponudi su perje, kistovi i nokti.

Češkaonicu, inače, možete pronaći na zagrebačkom okretištu tramvaja u Dubravi, a iako je tek započeo s radom, već sada nije lako dobiti termin.