Bili smo u tvornici čokolade: U senzornoj sobi svaki dan okuse testira čak 45 zaposlenika

Hrpa šarenih bombona koji ispadaju iz kotlova i prutići čokolade koji mahnito putuju po traci i miris kakaa koji omamljuje...zvuči bolje od Disneylanda, a upravo tako je u Nestlé tvornici u Sofiji, u Bugarskoj u kojoj nastaju Kit Kat čokoladice i Smarties bomboni. Godišnje se tamo proizvede gotovo 19 tisuća tona navedenih slatkiša koji se plasiraju na svjetsko tržište, uključujući i naše.

Ulazak u tvornicu strogo je kontroliran, a procedura traje. Iz djela gdje se proizvode čokoladice ne prelazi se tako lako u odjel s bombonima. Morate ponovno mijenjati zaštitnu obuću i obuću zbog mogućih ostataka kikirikija koji ne smiju završiti u poznatim bombonima. Ruke perete onoliko dugo koliko vam naredi uređaj, a ako imate nalakirane nokte - nosit ćete rukavice. Zaštitna kapica ide preko cijelog vrata, a oni s bradom nose i masku. S čistom radničkom odorom opet ćete proći kroz 'mucicar' kako se ne bi potkrala bilo kakva dlačica. Čiste tenisice svejedno se dodatno dezinficiraju. Protokol traje, ali isplati se.

Iz velikih kotlova curi čokolada, pretvara se u kalup za čokoladicu, zatim se puni vaflima pa se opet kalupi. Poželjeli smo sve uzeti s trake, ali naravno suzdržali smo se - jer sigurnost je na prvom mjestu. Čokoladica se u trenu pakira i završava u dobro poznatim omotima. U odjelu šarenih bombona nalazimo velike kotlove s bojama. Nismo se mogli suzdržati da ne pogledamo kroz male prozorčiće i vidimo kako brzinom munje ispadaju bijeli, još neobojeni bomboni koji se hlade te zatim idu na daljnju obradu. Izlaskom iz čiste proizvodnje dolazimo u senzornu sobu - raj za nepce jer to je ipak mjesto za testiranje.

Senzorno ocjenjivanje provodi se kao kriterij za stavljanje svake serije gotovog proizvoda na tržište, kažu nam djelatnici. Tako se svaka serija izdaje na temelju senzorne sesije koju izvode najmanje četiri dobro educirana panelista. Zajednička ocjena od strane četiri panelista trebala bi biti najmanje 80 posto kako bi se proizvod pustio na tržište. Oni procjenjuju organoleptička svojstva slatkiša uz pomoć vlastitih osjetila: okusa, mirisa, dodira i izgleda.

Glavni senzorni panel, koji sudjeluje u svakodnevnim senzornim sesijama gotovih slatkiša proizvedenih prethodnog dana, sastoji se od prosječno 45 zaposlenika tvornice. Njihova se izvedba povremeno testira različitim senzornim testovima kako bi se osigurala održivost senzorne memorije i sposobnosti. Prilikom ispitivanja vezanog uz promjenu recepture ili dobavljača nekog od sastojaka, kako bi se neutralizirali svi čimbenici okoliša, koristi se crveno svjetlo u prostoriji. To omogućuje ispitivačima da samostalno provjeravaju proizvode bez da ih ometa razlika u boji uzoraka, pošto je cilj pronaći razliku u okusu, a ne izgledu.

Testiranje čokolade - zvuči primamljivo, ali nimalo lagano. Za test, dobili smo tri čokoladice s okusom lješnjaka. Dvije su od njih su iste, a treća je različita. Na nama je bilo da pogodimo koja je čokolada 'uljez'. Sve su bile dovoljno slične tako da je pogađanje bio pravi izazov. Naravno, autor ovog teksta je promašio, jer se nije mogao suzdržati a da ne pojede sve čokoladice u cijelosti pa je na kraju pao u zaborav okus one prve. Ali što ćete, teško je odoljeti.

Kod testiranja mirisa, u posudama omotane alufolijom nalazio se cimet, lješnjak, jabuka i karamela. Tu smo ipak bili malo bolji. Nakon što smo se najeli čokolade, nahranili mirisne receptore, napustili smo tvornicu na koju su Bugari itekako ponosni. Naime, Sofija ima dugu čokoladnu povijest. Valja naglasiti da tvornica postoji preko 80 godina, a u početku se zvala "Shtastie" što znači sreća, a 1994. godine kupio ju je Nestlé. U njoj je zaposleno 630 ljudi.

Danas, Nestlé tvornica u Sofiji također doprinosi cilju kompanije postizanja nulte emisije stakleničkih plinova do 2050. godine, koji se sastoji od konkretnih koraka kojima doprinosi njegovu dostizanju. Jedan od tih koraka je i obveza prepolovljenja emisija stakleničkih plinova do 2030. godine i mogućnost recikliranja ili ponovnog korištenja 100 posto Nestlé ambalaže do 2025., s posebnim naglaskom na izbjegavanje plastičnog otpada.

Tako da, ako se nađete u Sofiji... osim šopske i pite banitse sjetite se i - čokolade.

