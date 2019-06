Biljka za 'sve': Uklanja grčeve, jača srce, olakšava bronhitis

Majčina dušica (Thymus vulgaris) od davnina se rabi u narodnoj medicini, a suvremena znanost potvrđuje njezinu učinkovitost.

Ova biljka se često upotrebljava kao sredstvo protiv grčeva u liječenju probavnih smetnji kao što su oticanje, povraćanje, nadutost, usporena probava, grčevi u želucu i slabo izlučivanje žuči. Stoga ju je vrlo dobro rabiti kao začin teško probavljivoj hrani.

Majčina dušica pomaže i u pročišćavanju nosa tijekom prehlade, peludne groznice i astme. Utječe na bronhije tako što ih širi i sprečava razvoj gotovo svih bakterija. S velikim se uspjehom koristi kod kašlja, bronhitisa i hripavca. Korisna je i protiv bolova u mišićima. Eterično ulje majčine dušice ima antiseptičko djelovanje pa se često preporučuje za liječenje manjih posjeklina i drugih ozljeda, osobito ugriza i uboda kukaca. Katkad se majčina dušica propisuje u liječenju desni i upale krajnika.

Čisti dišne puteve

Čajevi od majčine dušice blagog su djelovanja pa se mogu propisivati i djeci, za razliku od eteričnog ulja ove biljke koje je vrlo snažno pa nije uvijek prikladno za najmlađe. U aromaterapiji se rabi protiv umora, depresije, slabe cirkulacije, glavobolje, mišićnih bolova i tegoba dišnih puteva. Može se kapnuti u vruću vodu i inhalirati ili dodati nekoliko kapi uljima za masažu, no ne treba ga nanositi izravno na kožu. Moćna antiseptička i konzervirajuća svojstva majčine dušice bila su poznata već Egipćanima, koji su je rabili kao jedan od sastojaka tekućine za balzamiranje. Za Grke je ona predstavljala ljupku eleganciju - “mirisati na majčinu dušicu” bio je uglađeni izraz poštovanja. Nakon kupanja tijekom masaže Grci su se masirali uljem od majčine dušice.

Mirisni hibridi

Njezin botanički naziv Thymus serpyllum potječe od grčke riječi thymon, što znači “hrabrost”. Mnoge je tradicije povezuju s tom vrlinom. Primjerice, rimski vojnici su se kupali u vodi s majčinom dušicom kako bi ojačali. U srednjem vijeku Europljanke bi izvezle grančicu majčine dušice na predmetima koje su davale za uspomenu lutajućim vitezovima. Recept za juhu, zabilježen 1663., sastoji se od majčine dušice i piva za prevladavanje sramežljivosti, a škotski su brđani pili čaj pripravljen od divlje majčine dušice za snagu i hrabrost te sprečavanje noćnih mora. Majčina dušica i njezine brojne podvrste rastu samoniklo u Sredozemlju, na suhim obroncima, a dostupni su i hibridi koji mirišu na limun.

Masažno ulje

Cvjetnim stabljikama ubranim po podnevnom suncu rastresito napunimo bocu i prelijemo s hladno prešanim maslinovim uljem tako da ono stoji za širinu dva prsta iznad cvjetova. Bocu ostavimo 14 dana na suncu ili u blizini drugog izvora topline. Ovo ulje je učinkovito kod oduzetosti, u slučaju moždanog udara, multiple skleroze, atrofije mišića, reumatizma i uganuća.

Nečista koža, ispiranje grla

Preko noći u 1 dl vode namočite 5 g majčine dušice i ujutro procijedite. Tekućinu koristite za ispiranje grla ili ispiranje kožnih nečistoća na licu.

Okrepljujuća kupka

Prelijemo 100 g majčine dušice litrom vruće vode, ostavimo da odstoji 10-15 minuta, a ocijeđenu tekućinu potom dodajemo kupelji u kadi. Umiruje grčeve bronhija, a dobro djeluje i kod nečiste kože.

Foto: Dreamstime

Puder za noge

Potrebno vam je 30 g kore hrasta, 20 g listova majčine dušice i 40 g ljekovite gline. Usitnjenu suhu koru hrasta i listove majčine dušice sameljite u prah. Prašak pomiješajte s ljekovitom glinom. Svako jutro prije nego što obujete čarape dobro naprašite stopala. Ovo pomaže protiv znojenja i neugodnog mirisa nogu.

Sirup od limete i majčine dušice

Potrebna vam je šaka svježe majčine dušice, 1,5 l vode, 1,5 kg šećera, sok 3 limete i 1/2 male vrećice limunske kiseline. Majčinu dušicu prelijte hladnom vodom i ostavite da stoji 24-48 sati. Tekućinu dobro procijedite kroz gazu, prelijte u lonac i dodajte šećer, iscijeđeni sok od 3 limete i limunsku kiselinu. Sirup zagrijte do vrenja i pustite ga da kuha još desetak minuta. Ulijte u tople, sterilizirane boce i odmah zatvorite. Pijte razrijeđeno vodom.

Protiv nervoze i potištenosti

Za liječenje simptoma nervoze i depresije u 1 l vina moči se 16 sati 10 g lipe, 10 g matičnjaka i 2 velike žlice meda. Posebno se u 1 l vode kuha 2 dag sitno izrezanog korijena pirike (Triticum repens), tako dugo dok se ne ukuha na polovicu. Zatim se oboje pomiješa i od toga pije svaki sat po 1 velika žlica.

Jačanje srca

Pripremiti čajnu mješavinu od po 30 g majčine dušice, stolisnika i kamilice te 10 g slatkog korijena. Prilikom pripreme čaja žličicu mješavine preliti šalicom kipuće vode i ostaviti da odstoji 10 minuta. Pomaže protiv kroničnog katara želuca, osnažuje srce, a stvara i krv pa se preporučuje slabokrvnima.

Foto: Dreamstime

Inhalacija

Šaku majčine dušice stavite u lonac s vrelom vodom, maknite s vatre i otklopite. Prekrijte glavu ručnikom, nagnite se nad lonac te udišite u slučaju kašlja, prehlade i gripe.

Oblog protiv grčeva i bolova u mišićima

Usitnjenu suhu majčinu dušicu (od dvije do tri žlice) prelijte kipućom vodom, ostavite da pokriveno stoji od 10 do 15 minuta te procijedite. Gazu namočite u vrući čaj od majčine dušice, lagano ocijedite i stavite na bolno mjesto. Oblog pokrijte vunenom tkaninom i ostavite da djeluje od 15 do 20 minuta. Postupak ponovite od dva do tri puta na dan.

Kolačići za imunitet

Žličicu majčine dušicu u prahu pomiješajte s 3 žlice brašna i umijesite s toliko mlake vode da nastane čvrsto tijesto. Oblikujte kolačiće i pecite u pećnici prethodno zagrijanoj na 180°C od 10 do 12 minuta ili dok ne postanu zlatnožute boje. Kolačiće jedite još tople jedanput na dan tijekom deset dana. Preporučljivi su i onima koji su zdravi.

Sirup protiv kašlja

Svježe cvjetove i stabljike majčine dušice lagano ovlažite mokrim rukama. U staklenku stavite red bilja, pa red šećera. Sve ostavite oko tri tjedna na suncu ili toplome mjestu. Pri cijeđenju cvjetova i stabljike koji su bili natopljeni šećerom isperite u malo vode, koju zatim dodajte u sirup. Stavite sirup na štednjak i zagrijavajte na laganoj vatri dok se ne zgusne. Ne smije zakuhati, a treba i pripaziti da ne bude pregust. Gotovi sirup nalijte u staklene bočice. Uzimajte tri žlice na dan, najbolje prije obroka. Pijte tijekom prehlade i gripe.

Čajna mješavina protiv hripavca

Pomiješajte 50 g majčine dušice, 30 g korijena jaglaca, 10 g sjemenki komorača i 10 g rosike te stavite u staklenku. Pri pripremi čaja prelijte jednu do dvije žličice mješavine s 250 ml vrele vode, ostavite da stoji deset minuta pa ocijedite. Zasladite medom. Popijte najviše tri šalice čaja na dan, u malim gutljajima.

Čaj od majčine dušice

Stavite dva grama osušene majčine dušice u šalicu kipuće vode. Pokrijte pa ostavite da odstoji oko pet minuta. Pijte tri šalice na dan protiv usporene probave, nesanice, povraćanja, želučanog čira i kašlja.

Ječmenac

Za liječenje ječmenca pravi koncentrirani (jaki) čaj i vatom obloženim štapićem nanosi izravno na ječmenac ili se natopi oblog za oko. U istu svrhu može se upotrebiti rudbekija (Echinacea) ili kombinacija ovih biljaka.

Protiv grčeva

Crijevni i želučani grčevi prestat će ako se na želudac i trbuh polože što je moguće topliji i vlažniji oblozi, a istodobno treba piti od 1 do 2 šalice čaja od majčine dušice, nezaslađenog i u gutljajima.

Foto: Natallia Yaumenenka

Prsni čaj

Za pripremu čajne mješavine potrebne su vam 3 velike žlice mješavine po 2 grama cvijeta crnog sljeza (malvae silvestris), divljeg maka (papaver rhoeas), divizme (verbascum thaps), 15 grama korijena bijelog sljeza (radix althaea), 20 grama lista majčine dušice, 25 grama slatkog korijena (radix glycyrrhizae) i 30 grama lišća bijelog sljeza. Usitnjeno bilje prelije se s 1 litrom kipuće vode. Ostavi se poklopljeno 2 sata i nakon toga procijedi, dodaju se 2 velike žlice meda. Pije se svaka 2 sata po 1 velika žlica. Liječi od bronhitisa, upale i gnojenja u plućima.

Tinktura

Cvatovima ubranim po podnevnom suncu rastresito napunimo bocu do grla, prelijemo s 38 - 40 %-tnom žitnom ili voćnom rakijom i ostavimo 14 dana na suncu. Nakon 14 dana namakanja ovaj se pripravak može koristiti kod bolova i grčeva u želucu. Prema potrebi, popiti po 1 žličicu rakije. Pomaže i ako se lagano masiraju bolna mjesta kod gihta, reume, uganuća i nagnječenja.

Foto: Fotolia

Čajna mješavina protiv kašlja

Potrebno vam je 40 g podbjela, 20 g majčine dušice, 20 g korijena jaglaca i 20 g šipka. Jedna puna žlica smjese prelije se s pola litra vrele vode, ostavi poklopljeno 15 minuta, procijedi i zasladi medom. Pije se vrući čaj, tri puta dnevno po jedna šalica.

Pomoć kod astme

Majčina dušica, kuhana u vinu s jednakom količinom korijena oslada (Polipodium vulgare) i komorača (Fructus foeniculi), liječi od kašlja s krvarenjem i ublažuje astmu. Pije se ujutro, na prazan želudac.

Upala pluća

Majčina dušica također olakšava liječenje od bronhitisa, upale pluća i gnojenja u plućima. Dobro je 1 veliku žlicu mješavine od po 15 g majčine dušice, korijena jagorčevine (Primula officinalis) i lišća podbjela (Tussilago farfara) preliti s 2,5 dl kipuće vode, ostaviti da poklopljeno odstoji 15 minuta, zatim procijediti i dodati 1 žličicu meda. Pije se toplo u gutljajima, 3-4 šalice dnevno. Taj čaj razmekšava sluz u bronhijama i olakšava iskašljavanje.

Bolne mjesečnice i neuredni ciklusi

Protiv nadimanja i bolova u trbuhu od vjetrova ili neurednog mjesečnog ciklusa treba pripremiti čajnu mješavinu od 3 velike žlice mješavine od po 20 g majčine dušice, metvice (Mentha piperita), kamilice (Flores chamomillae) i stolisnika (Achil1eamiIIefolium), preliti jednom litrom kipuće vode, zatim ostaviti da poklopljeno stoji 3 sata i procijediti. Pije se toplo, svaki sat po 1 velika žlica.

