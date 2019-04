Noćna bajka u vašem vrtu? Moguća je uz ove savjete

Boravak u vrtu pomaže nam u reduciranju stresa i poboljšava generalno mentalno zdravlje. Bilo to vrtlarenje, sunčanje ili druženje s prijateljima, za vrt je najvažnije da ima dobar ugođaj. Prirodno sunčevo svjetlo tome pridonosi preko dana, ali noću smo sami odgovorni za stvaranje ugođaja. Donosimo vam savjete kako pristupiti osvjetljenju vrta kako biste iskoristili njegov potpuni potencijal i transformirali ga u mjesto za opuštanje i druženje.

Što osvijetliti?

Poznati dizajner vrtova Chris Beardshaw savjetuje da prilikom planiranja osvjetljenja vrt podijelite na dijelove s obzirom na njihovu funkciju. To može biti glavna staza, sporedni put, dekorativna područja, prostor za druženje i sl. Zatim imajte na umu da kod rasvjete vrta vrijedi pravilo „manje je više“, posebno ako je vrt manji. Previše umjetnog svjetla u vrtu ne doprinosi ugodnoj atmosferi i odvlači pažnju. Svjetlo trebate koristiti kako bi naglasili biljke ili samo pojedine dijelove vrta jer ako je sve podjednako osvijetljeno, ništa se neće posebno istaknuti. Ovaj trik možete iskoristiti i kako biste maknuli pažnju s određenih dijelova vrta. Primjerice, osvijetlite krošnju drveta, ali dječji trampolin koji se koristi samo preko dana ostavite u mraku.

Prilikom odabrira svjetla trebate uzeti u obzir i perspektivu iz koje se gleda osvijetljeni dio vrta. Ako želite osvijetliti krošnju drveta sa svih strana, samo jedan izvor svjetlosti neće biti dovoljan. Intenzitet svjetla također utječe na cjelokupnu atmosferu vrta. Oči se po noći prilagođavaju mraku pa će prejaki izvori svjetla doprinijeti dramatičnom efektu zbog prevelikog kontrasta, a to želite izbjeći ako vam je cilj postići ugodnu i opuštajuću atmosferu.

Glavne staze

Osvjetljivanje staza nije samo pitanje estetike nego i sigurnosti. Primjerice, staza koja vodi do ulaza u kuću ili garažu često se koristi i ona mora biti osvijetljena tako da vam omogući sigurno kretanje. Kod osvjetljivanja staza, izaberite podnu rasvjetu. Podna rasvjeta može biti iznad površine ili ugradbena, a često je hladnijih tonova kako bi osigurala što veću vidljivost. Popularne su LED svjetiljke koje mogu imati dodatne mogućnosti kao što su ugrađena utičnica ili senzor pokreta. Ugradbena podna rasvjeta nešto je suptilnija s obzirom na to da je tijelo ovakve svjetiljke ispod površine. Kod ugradbene podne rasvjete glavna prednost je ušteda prostora jer se iznad ugradbenog prostora može slobodno kretati.

Sporedne staze

Neke staze u vrtu su funkcionalne, a neke mogu biti isključivo dekorativne ili spajati različite sporedne dijelove vrta. U tom slučaju, rasvjeta može biti ambijentalna i manjeg intenziteta. Možete se poigrati s podnim svjetiljkama u obliku laterne koje svojim posebnim izgledom doprinose cjelokupnom dojmu vrta. Nešto niže svjetiljke koje su visine do 30 centimetara dobro je smjestiti uz stazu na otvorenoj površini, jer će se tako prostor činiti otvorenijim. Lanterne koje su visine i do jednog metra dobro je smjestiti u blizinu zida, biljke ili stabla koji su prostorno također orijentirani u visinu. Na taj način prostor će izgledati skladnije. No, visoke svjetiljke možete koristiti ako želite usmjeriti put preko zelene površine bez da dodajete gazišta od nekog materijala. Na taj način stvorit ćete efekt tunela, odnosno prolaza.

Prostor za druženje ili opuštanje

Prostor namijenjen za opušteno druženje nije potrebno previše osvijetliti i takvo svjetlo trebalo bi biti prigušeno i opuštajuće. To ćete postići ako koristite svjetla toplijih boja. Baklje su dobro rješenje i stvorit će ugodnu prirodnu atmosferu u vrtu. Svjetlo baklje je žuto i toplo, a za vrijeme hladnijih večeri može vas i ugrijati. Ako se ipak ne želite igrati s vatrom, potražite LED baklje. Kod prostora gdje večerate, koristite stilska svjetla koja vam prije svega omogućuju da neometano jedete. Ako je takav prostor natkriven, osvijetlite ga vanjskom stropnom rasvjetom. Stropna viseća lanterna uklopit će se u atmosferu cijeloga vrta, posebno ako ste uz staze već odabrali podne lanterne. Ako želite napraviti vrtni prostor za čitanje, izvor svjetla trebao bi biti direktan i dolaziti preko vašeg ramena prema dolje. Ako takav prostor nije natkriven, možete iskoristiti krošnju drveta na koju možete postaviti viseća svjetla. Posljednjih godina posebno su moderne lampice koje se stavljaju u krošnju drveta.

Dekorativni kutak

Osim prostora vrta koji služi za aktivno korištenje, nemojte zanemariti dekorativne dijelove vrta. Oni doprinose cijelom karakteru vrta i čine ga jedinstvenim. Kod osvjetljivanja cvjetnjaka, drugih biljaka i dekorativnih instalacija postoje brojne mogućnosti. Primjerice, krošnja drveta u koju je usmjereno podno svjetlo ostavlja poseban dojam, posebno ako odaberete svjetlo u boji. Ovaj trik pomoći će vam ako imate manji vrt jer će se on tako učiniti prostranijim. Kod osvjetljivanja biljaka iskoristite i mogućnost sjena s kojima se možete poigrati. Ako u vrtu imate neku vodenu površinu, iskoristite refleksiju svjetla na površini vode. Ovakav efekt može biti romantičan, posebno u kombinaciji s bakljama. Dekorativnu rasvjetu možete napraviti i sami koristeći svijeće. Uzmite običnu staklenku i svežite ju konopcem. U nju stavite svijeću i zatim staklenku postavite na krošnju drveta ili neko drugo mjesto u vrtu.

Nemojte zaboraviti da rasvjeta mora izgledati dobro i preko dana, a preko noći svakako uzmite u obzir da svjetlost iz vašeg vrta ne ometa susjede. Iako ste vrt u planiranju podijelili na dijelove, u konačnici ga promatrajte kao cjelinu i držite se jednog odabranog stila.



