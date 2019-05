Ovog proljeća uredite vrt ili dvorište u kraljevskom stilu

Prekrasni vrtovi stoljećima su nešto čime se diče mnogi kraljevski dvori. Od impresivnog formalnog vrta u Versaillesu do tipičnog engleskog u Buckinghamskoj palači, vrtovi su stoljećima služili kao mjesta održavanja raznih zabava. Ako vam je ovog proljeća potrebno malo nadahnuća za uređenje dvorišta, inspirirajte se elementima najpoznatijih vrtnih stilova: engleskog, francuskog ili japanskog. Pomoću detalja od malog dvorišta stvorite prekrasni kutak za zabavu ili opuštanje na kojem će vam svaki susjed pozavidjeti!

Engleski stil - rustikalan i neukrotiv

Iako je engleskih stilova nekoliko, uglavnom je riječ o simetričnom uređenju vrta s "neurednim" ili neukrotivim, čak pomalo divljim elementima idealnim za ljude koji vole opušten i prirodan izgled dvorišta. Klasični engleski seoski vrtovi najčešće su manji, skučeniji, a biljke i drveće izgledaju kao da su posađeni nasumično, neplanski. Želite li engleski vrt u svom dvorištu, nekoliko je elemenata tog stila koje možete "prekopirati". To su živice, ukrasni grmovi, ružičnjaci, staze i romantični ulaz u dvorište s lukom za ruže.

Drvena ograda i vrata s lukom obraslim ružama ili vinovom lozom klasičan su prikaz engleskog vrta s kojim ne možete pogriješiti, posebno ako imate manje dvorište u koje ne stane mnogo toga. Osim živice i ruža penjačica koje možete posaditi uz ogradu ili zid kuće, engleski vrt obilježit će i ciglena ili kamena staza (puteljak) uz koju krasno pristaju trajnice poput vučike, hortenzije i hibiskusa. Ove su trajnice idealne za engleski vrt jer ćete njima lako postići već spomenuti neukrotivi i "divlji" izgled, dok od ostalog cvijeća možete posaditi kadifice, ivančice i cinije koje će vrtu dati rustikalni izgled.

Osim cvijeća, u engleskom se vrtu često mogu naći bilje i začini poput metvice, ružmarina, bosiljka, celera i salate, pa budite odvažni i posadite nešto od toga u svom vrtu. I naravno, ne zaboravite na manji stol, stolice ili klupu koje ćete smjestiti u jedan kut vrta gdje ćete moći uživati uz kavu ili čaj nakon radnog dana ili tijekom vikenda.

Francuski stil - formalan i simetričan

Za razliku od opuštenijeg engleskog vrta, francuski stil odiše formalnošću zahvaljujući mnogobrojnim ravnim linijama i geometrijskim oblicima. Dok engleski vrt teži prirodnijem i rustikalnom izgledu, šarm francuskog vrta krije se upravo u suprotnom - vrlo urednom, simetričnom dizajnu koji karakteriziraju prekrasni drvoredi, živice, fontane, paviljoni, kamene klupice i šljunčane staze.

Naravno, za ovakav vrt potrebno je prostrano dvorište, pa imajte to na umu prilikom uređenja. Međutim, to ne znači da morate imati dvorište u koje će stati dugačak drvored, ali mora biti dovoljno veliko barem da posadite živicu koja će se protezati uz rubni dio dvorišta, napravite staze od pijeska ili šljunka te smjestite jednu kamenu klupu. Staze su uglavnom obrubljene živicom, ali ona se mora redovito održavati kako bi ostala uredna i pravilno oblikovana. Isto je i s ukrasnim grmovima koje također treba redovito šišati i oblikovati. Imate li dovoljno mjesta, u vrt možete smjestiti manju fontanu ili vrtnu skulpturu. Ako vam je to izvan cjenovnog budžeta, vrt možete ukrasiti i većim glinenim teglama ili vazama.

Imajte na umu to da je karakteristika francuskog vrta zelenilo, pa ga uredite pomoću raznolikih ukrasnih grmova i drveća. Pri izboru cvijeća, u francuskom stilu najčešće dominiraju dvije ili tri boje - bijela, ružičasta, plava i svijetloljubičasta bile su jedine boje dostupne u 17. stoljeću otkada datira francuski stil vrta. Ostale boje cvijeća u Europu su donesene tek u 18. stoljeću.

Odlučite li se za ovaj formalni stil vrta, sve što trebate imati na umu jesu red, simetrija, kameni elementi, šljunčane staze i puno urednog zelenila. S ostalim kamenim ukrasima poigrajte se po želji, ali nemojte pretjerivati jer u francuskom stilu vrijedi ona "manje je više".

Japanski stil - opuštajuć i skladan

Japanski vrtovi ne naglašavaju samo ljepotu prirode, već spajaju načela zen filozofije - Japanci poštuju prirodu koja ih okružuje i žive u harmoniji s njom, a to prenose na svoje vrtove. Iako su njihovi vrtovi naizgled minimalistički, zahtijevaju puno pažnje i brige oko održavanja, ali i veći budžet, pa nisu baš za svakoga.

Glavni su elementi ovog stila zimzelene biljke koje zadržavaju svoje lišće tijekom cijele godine, prekrasni cvjetovi irisa i ljiljana, mahovina, kamenje različitih veličina, šljunčane staze, voda, lanterne i, naravno, simbol Japana - drvo trešnje. Ovi elementi u skladnoj i ljupkoj kombinaciji mogu od vašeg vrta napraviti pravu zen oazu u kojoj ćete rado provoditi vrijeme.

Da biste stvorili japanski ambijent u svom vrtu, ne trebaju vam svi prethodno spomenuti elementi. Dovoljno je zimzeleno drveće (najbolje bor), kamenje i voda. Bitno je da u japanskom vrtu postoje neki elementi vode jer ona simbolizira obnovu, spokoj i kontinuitet pa, ovisno o mogućnostima i veličini vrta, možete odlučiti između fontane, slapa, jezerca ili bazena.

Kamenje različitih oblika i veličina sljedeći je nezaobilazni element japanskog vrta, a možete ga poslagati oko biljaka te bazena, jezerca ili potoka, ovisno o tome što se već nalazi u vašem dvorištu. Potom se možete poigrati detaljima poput lanterni i cvijeća. Imate li mjesta, napravite stazu ili nekoliko njih pomoću šljunka, a kao pravi japanski detalj, preko jezera ili bazena možete postaviti manji most.

Ovo su samo neki od poznatih stilova čije elemente možete preslikati u svoj vrt. Postoje i mediteranski, španjolski, talijanski i nizozemski stilovi čije su kombinacije brojne, a uz malo dodatnog istraživanja, sigurno možete pronaći stil koji će se najbolje istaknuti u vašem vrtu. Samo treba zasukati rukave, uzeti vrtni alat u ruke i početi s preuređenjem!

Više zanimljivosti i ideja kako brzo i lako urediti vrt pronađite u Vrtnoj patroli.