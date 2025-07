Bilo je kao u hororu, netko kuca i na vratima se pojavi - robot!

Užasavam se horora. Nikad mi nisu bili zabavni, stoga mi je trenutak kad mi je u hotelu u Hangzhou, dotad nepoznatom kineskom gradu sa "svega" 14 milijuna stanovnika, zazvonio telefon u sobi umalo stalo srce. Ne znam tko bi me tamo zvao, a definitivno me "oduzelo" kad sam čula rečenicu nepoznatog, pomalo robotiziranoga glasa: "Open the door, please...".

U mojoj glavi krenula je horor glazba jer mi apsolutno nije bilo jasno kome bih ja to trebala otvoriti vrata u 10 sati navečer u nekom kineskom hotelu. Nasreću, sa mnom su u sobi bile i dvije moje novopečene prijateljice pa sam malo glumila hrabrost - jedna kineska i jedna hrvatska. Kineskinja je zapravo i kriva za ovu horor scenu. Ali vratit ću se na to. Zbunjeno i poluuplašeno sam otvorila vrata, a pred njima me čekao preslatki ružičasti robot. Da, dobro ste pročitali. Tiho, kasnije sam saznala da se poslije 20 sati utišava da ne smeta drugim gostima, mi je šapnuo: "Dobra večer" te me zamolio da uzmem svoje stvari iz njegova pretinca. Na engleskom, naravno. Stvari koje su me tamo čekale bile su dvije četkice za zube koje je naša kineska vodičica naručila kako bi nam demonstrirala kako rade ti mali robotski hotelski pomagači.

Našem oduševljenju nije bilo kraja, a nakon što smo pokupile nenadanu narudžbu, zamolio nas je da na njegovu ekranu pritisnemo tipku da smo sve preuzeli te nam zaželio laku noć i krenuo prema dizalu. Kako robotić nije imao ruke, nikako nam nije bilo jasno kako će si pozvati dizalo. Njega taj hendikep nije nimalo uznemirio, već je nonšalantno stajao ispred, dočekao dizalo koje valjda nekom AI tehnologijom pozove, ušao u njega te, iako nikoga nije bilo, ljubazno rekao: "Please, make a room for me...". Uh, kakva ekstaza. Mi smo ga naravno snimale, hihotale se oduševljeno uživajući u toj maloj igri s tehnologijom.

Kasnije smo doznale da gotovo svaki hotel u Kini koji imalo drži do sebe ima barem jednog robota pomagača. Njihova je uloga, prije svega, dostava gostima što god zamisle.

Od zaboravljene četkice za zube do pive u ponoć. Naručuje ih se preko hotelske aplikacije koja je obično spojena s najkorištenijom aplikacijom u Kini, a to je WeChat. Kineski hoteli, osobito oni u tehnološkim središtima poput Šangaja, Pekinga i Shenzhena, ubrzano uvode robote kako bi modernizirali poslovanje i privukli goste željne futurističkog ugođaja. Roboti obavljaju niz zadataka: od automatiziranog check-ina, preko dostave hrane u sobu, pa do čišćenja i informiranja gostiju. Gosti se preko tog slatkog čuda mogu prijaviti bez kontakta - putem kioska s prepoznavanjem lica i skeniranjem putovnice. Nema čekanja, nema papira, sve je gotovo u nekoliko sekundi. Nakon toga putem hotelske aplikacije mogu naručiti hranu, ručnike ili piće, koje im donosi simpatični robot s ekranom na nacrtanom licu.

Jedan od najpoznatijih primjera je FlyZoo Hotel u Hangzhouu, u vlasništvu tehnološkog diva Alibabe. Ovdje je sve digitalizirano - gosti mogu upravljati svjetlima, klimom i televizorom u sobi putem aplikacije, a narudžbe i dostavu obavljaju isključivo roboti. Recepcije gotovo i nema, a osoblje je svedeno na minimum. Uvođenje robota u hotelsku industriju u Kini ima nekoliko razloga. Prvo, riječ je o odgovoru na rastući nedostatak radne snage, ali i način da se smanje troškovi i poveća učinkovitost.

Drugo, gosti - pogotovo mlađi i tehnološki osviješteni - oduševljeni su ovakvim iskustvom. Treće, u post-COVID vremenu, smanjenje fizičkog kontakta s osobljem postalo je dodatna prednost. Nama je pak mala noćna zabava s robotom umjesto klasičnim hotelskim osobljem bila još jedan razlog više za oduševljenje Kinom. I još jedan zanimljivi podatak jest da u Kini trenutačno, navodno, radi oko 50.000 robota, a svaki od njih mjesečno, procjenjuje se, odradi oko 2000 zadataka. Realno nisu loša investicija ako se uzme u obzir da se pune oko dva sata dnevno, a ostalo vrijeme mogu nesmetano raditi, ne pitaju za plaću, nisu članovi sindikata i, izuzev povremenih kvarova, ne izazivaju probleme.