'Bilo mi je mučno izaći iz kuće koliko sam bila opsjednuta filtriranjem svojih fotografija'

Gledajući svoju fotografiju na telefonu, Lottie Teideman osjetila bi poznati osjećaj samoprijezira. Međutim, nekoliko klikova kasnije, i dotjeranog struka, konačno se osjećala dovoljno samouvjereno da objavi izmijenjenu fotografiju na društvenim mrežama.

Stalno uspoređivanje s nevjerojatno savršenim slikama, kojima je bila bombardirana na društvenim mrežama, dovelo je do toga da Lottie uređuje vlastite slike. Upala je u začarani krug koji je ostavio 30-godišnjakinju iz Berkshirea depresivnu, tjeskobnu, u nemogućnosti da izađe iz kuće i u borbi s poremećajem prehrane.

- Stalno sam se osjećala kao da ne vrijedim. Jedini način na koji sam smatrala da se mogu natjecati sa slikama koje sam vidjela na internetu bilo je filtriranjem svojih. Ali zbog toga sam se samo osjećala još gore i tjeskobnije. Bila je užasno - kaže Lottie, koja radi kao medicinska sestra.

No, Lottie nije sama.

Novo izvješće britanskog Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb objavljeno u kolovozu otkrilo je da se 80% ispitanika djelomično ili u potpunosti slaže da njihov izgled tijela ima negativan utjecaj na njihovo mentalno zdravlje, dok se 61% slaže da njihov izgled tijela negativno utječe na njihovo fizičko zdravlje.

Studija je pronašla dokaze 'o potencijalnoj šteti internetskog sadržaja koji promiče idealiziranu, često izmišljenu i nerealnu sliku tijela i vezu s razvojem niskog samopoštovanja i povezanim mentalnim zdravstvenim stanjima'. Odbor sada poziva vladu da uvede zakon koji zahtijeva da online komercijalni sadržaj, posebno na društvenim mrežama, nosi logo koji objašnjava kako je fotografija filtrirana ili izmijenjena, uključujući i bilježenje bilo kakvih promjena proporcija tijela i boje kože.

Dodajte ovome činjenicu da je Ujedinjeno Kraljevstvo nedavno bilo na vrhu popisa zemalja diljem Europe u pretraživanjima aplikacija za uređivanje tijela, s 23.510 pretraživanja mjesečno ili 800 svaki dan, i žene poput Lottie našle su se uhvaćene u otrovnom krugu usporedbi i kritika.

U kasnim tinejdžerskim godinama, Lottiena je težina porasla te je počela ići u teretanu.

- Tada sam upoznala neke ljude koji su se natjecali u estetskom modelingu, što uključuje smanjenje tjelesne masnoće i poziranje u bikiniju za ocjenjivanje. Svidjela mi se ideja o izazovu pa sam se odlučila uključiti. Počela sam raditi s trenericom koja mi je pomagala s visokoproteinskom prehranom, napornim vježbama s utezima i tehnikama poziranja - kaže djevojka.

Izgubila je kilograme i svidjelo joj se.

- Uživala sam gurati samu sebe, to se svidjelo mojoj natjecateljskoj strani. Kada sam se prijavila na prvo natjecanje 2015., bila sam treća. Bila sam izvan sebe i odmah sam se prijavila na drugo - dodaje.

Međutim, što je više uranjala u taj svijet i što je više kolega natjecatelja počela pratiti na društvenim mrežama, to se gore osjećala.

- Stalno bih se uspoređivala s drugima koje sam viđala, u stvarnom životu i na internetu, i počela sam mrziti svoj izgled. Oduvijek sam imala zaobljene bokove, bila sam uvjerena da previše strše. Osjećala sam se potpuno neprikladno - priznaje Lottie.

Ustajala je u 3 ujutro, vježbala bi u teretani četiri sata.

- Kada počnete filtrirati fotografije, dotjerujući vlastito lice i tijelo, može se činiti isprva tako nevinim. Nemate pojma kakav utjecaj, fizički i psihički, može imati to na vas i one oko vas. Zaista se trebamo suočiti sa stvarnošću i sa samim sobom - istaknula je.

Kada je u natjecanju bila druga, pitala se zašto nije pobijedila, postavši još kritičnija prema svom tijelu i počela je filtrirati fotografije kako bi izgledala vitkija nego što je bila.

- Bilo je to užasno za moje mentalno zdravlje - kaže ona.

Postala je zabrinuta zbog izlaska iz kuće, zabrinuta da će drugi shvatiti da nije ista kao na internetu, na fotografijama.

Njezini prijatelji počeli su se brinuti za nju.

Pritisak izlaganja sucima i publici da pomno ispituju svaki centimetar njezinog tijela i nevjerojatno strogi režimi prehrane za nju su donijeli nesretan ishod. Na kraju bi se prejedala, a zatim povraćala.

Osam tjedana prije svog četvrtog natjecanja, Lottie se slomila pred trenericom i rekla da ne može nastaviti. Ona joj je predložila da se odmori, ali Lottie se nije vratila. Umjesto toga, rekla je svojoj mami Debbie (56) da pati od bulimije.

Nakon što je posjetila liječnika opće prakse, upućena je na šestotjedni tečaj kognitivne bihevioralne terapije. Nakon toga je nastavila raditi na razvoju vlastite vrijednosti.

Trebalo je puno vremena da takav način razmišljanja ostavi iza sebe, a sada je i u procesu povratka zdravijem odnosu s hranom.

- Prošla sam kroz svoje društvene mreže i prestala pratiti ljude koji su bili uključeni u taj svijet i počela sam tražiti manje ekstremne fotografije i izglede tijela - kaže Lottie

Neko je vrijeme potpuno prestala vježbati i tek je nedavno ponovno krenula na sate teretane, ali ovaj put da bude zdravija, a ne da smršavi.

- Srećom, moje mentalno zdravlje se znatno poboljšalo - priznaje Lottie koja je danas udana za Aleca (33), kojeg je upoznala dok se natjecala kao model i koji joj je bio podrška tijekom oporavka. Majka je i dvoje djece, Belle (4) i Baileya (20 mjeseci) i kaže da je sretnija nego ikad sa svojim tijelom.

- To što imam djecu definitivno je pomoglo mom mentalnom zdravlju - kaže ona dodajući da je osjetila da ju oni vole zbog nje same, od samog početka. Osim toga, pomogli su joj da počne drugačije gledati na svoj izgled.

- Odrasla sam, rodila i othranila dvoje djece, počela sam uviđati koliko je to nevjerojatno. Još uvijek imam kolebljive dane, uglavnom zbog društvenih medija, ali u cjelini, osjećam se puno bolje i volim svoje tijelo takvo kakvo jest - iskrena je.

Lottie još uvijek filtrira svoje fotografije, ali ovaj put jasno prikazuje slike prije i poslije, kako bi drugima pokazala kako je lako promijeniti svoju fotografiju, i podsjetila ih da ne vjeruju svemu što vide.

- Mnogi su iznenađeni kada vide kako je lako, ne samo promijeniti oblik tijela, već i dodati pjegice ili transformirati osmijeh i kako je nemoguće razlikovati fikciju od činjenice - dodaje.

Dr. Elle Boag, izvanredna profesorica primijenjene psihologije na Sveučilištu Birmingham City, slaže se da utjecaj filtriranja fotografija ne treba podcjenjivati.

- To pogađa sve, od male djece koja gledaju kako im roditelji mijenjaju fotografije pa sve do ljudi u 80-ima - kaže Boag.

Elle objašnjava da način na koji gledamo na sebe ima veliki utjecaj na način na koji se predstavljamo svijetu. Dakle, ako imamo negativnu sliku o tijelu, počinjemo sumnjati u sve o sebi, uključujući i u svoje prosudbe i odluke.

- To može dovesti do silazne spirale, gdje pojedinci mogu razviti depresiju, poremećaje prehrane, pa čak dovesti i do strašnijih ishoda - kaže ona.

Unatoč kampanji Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, Elle ne vjeruje da bi označavanje fotografija kao filtriranih pomoglo.

- Velikoj većini to ne bi značilo - kaže ona dodajući da pogledate primjerice kutije cigareta, one označene zdravstvenim upozorenjima, ili sadržaj masti koji se stavlja u hranu, a koje ne sprječavaju pojedince da puše ili jedu nezdravu hranu.

Umjesto toga, ona smatra da bi filteri trebali biti dio stalne rasprave u školi i kod kuće.

- To nije nešto što će funkcionirati kao jedan razgovor. Mora biti kontinuirano i u sigurnom prostoru, kako bismo se zaštitili od samih sebe - kaže Elle.

Yasmin Hussain, savjetnica iz Londona, također je patila od manjka samopouzdanja kao rezultata prepravljanja svojih fotografija.

- Postalo je nevjerojatno zarazno, jer što sam više gledala 'savršenstvo', to je bilo sve što sam ja, i bilo tko drugi, željela biti. Uzbudila bih se svaki put kad bi moje slike dobile lajkove - kaže Yasmin, koja priznaje i kako su, kada se pridružila Instagramu 2015., ona i nekoliko prijatelja započeli lagano natjecanje kako bi vidjeli tko može dobiti najviše pratitelja i lajkova.

Čineći to, otkrili su filtere.

- Ubrzo bi zagladila kožu, poboljšala izgled očiju, stanjila nos, čak promijenila i boju kože. Postalo je nevjerojatno ovisno - priznaje.

Ubrzo je to počelo preuzimati njezin život.

- Svaki noćni izlazak je morao biti najbolji ikada, morali ste biti u najboljoj vezi, imati najbolje prijatelje... Postala sam opsjednuta time koje su fotografije dobile najbolji odgovor. Bilo je iscrpljujuće. Počela sam osjećati tjeskobu zbog drugih koji me fotografiraju i objavljuju nefiltrirane slike na internetu, tako da bih odbijala pozirati drugima. Nisam željela da drugi vide kako zapravo izgledam - objašnjava Yasmin.

Dok bi radila od kuće, ona se toliko bojala onih koji vide njezinu nefiltriranu sliku da je odbijala uključiti kameru tijekom radnih sastanaka. Nitko od kolega ju nije pitao zašto, ali kada je shvatila da bi to moglo utjecati na njezinu karijeru, na kraju se natjerala da ju uključi.

- Stvarnost je bila da moje kolege nisu marile za to kako izgledam, htjeli su čuti što imam za reći - dodaje.

Počela je shvaćati da joj to postaje pravi problem i svjesno se trudila ne prepravljati fotografije.

- U početku sam se osjećala izloženom i prilično ranjivom. Ali unatoč velikom padu lajkova, zapravo sam se osjećala bolje u vezi sebe. Bila sam autentičnija, a nitko od mojih pratitelja me nije prozvao da izgledam drugačije - ističe.

Amy Bates, autorica knjige 'The Body Confidence Masterplan', kaže da korisnici društvenih mreža moraju dobro razmisliti čemu se izlažu. Mnoge slavne osobe, na primjer, objavljuju samo dobro filtrirane fotografije.

- Pogledajte koga pratite i kakve poruke guraju. Kako se osjećate zbog tih poruka, ako vam nije ugodno, jednostavno ih prestanite pratiti - preporučuje Amy.

Društvene mreže mogu biti pozitivno mjesto, ako pratite prave osobe, objašnjava Bates.

- Dakle, počnite tražiti pozitivne stvari. Važno je vidjeti pojedince s tijelima poput vašeg, znati da je vaš izgled prihvatljiv, ali također biti izložen i drugim tijelima i shvatiti da su svi drugačiji. Iznad svega, prestanite se uspoređivati ​​s tuđim fotografijama - dodaje ona.

Zapamtite, to nije njihova potpuna stvarnost, ističe Amy.

Srećom, upravo su ovo uspjele i Lottie i Yasmin, i obje su sada sretnije zbog toga, prenosi The Sun.

