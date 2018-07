'Bio je mrtav 20 minuta. Ne znam kako, ali oživjeli smo ga'

1. Kad sam prvi put upoznala B, bio je mrtav 20 minuta. Neobjašnjivo, ali uspjeli smo ga oživjeti.

Zove me svake godine na godišnjicu njegovog oživljavanja. Danas, 10 godina. - Esther Choo, liječnica

When I first met B, he’d been dead for 20 min.



We got him back, inexplicably.



He calls me every year on the anniversary. 10 years now.#ShareAStoryInOneTweet — Esther Choo, MD MPH (@choo_ek) 5. svibnja 2018.

Foto: Dreamstime

2. Pozvali su me u petak u 17 h da pogledam fetalnu magnetsku rezonancu. 35 tjedana starom fetusu smo dijagnosticirali tumor središnjeg živčanog sustava i paralizu donjih udova.

Hitni porod, kemoterapija od prvog dana života. Dvije godine kasnije on je ušetao u moje dvorište kao rođendansko iznenađenje od njegovih roditelja. Najveća sreća koju sam doživio kao doktor.

Called on Friday at 5pm to fetal MRI unit. 35wk fetus with paraspinal tumor and lower limb paralysis. Emergency delivery, chemo on Day Of Life 1. Two years later he walked into my backyard as a surprise gift from his parents. Greatest joy ever as a doctor. #ShareAStoryInOneTweet — Sam Blackman (@drsam) 6. svibnja 2018.

Foto: Dreamstime

3. Bila si zabrinuta zbog boli u trbuhu. Tvoj muž se bojao najgoreg. Već si imala 7 spontanih pobačaja.

Cijela hitna služba je čula vriskove i plač sreće kad ste saznali da si trudna 12 tjedana s blizancima.

I mi smo svi plakali od sreće s vama - L B C

You were worried because of abdominal pain. Your husband feared the worst.

You had 7 miscarriages previously.

The entire ER heard you and your husband shriek and then cry tears of joy when you heard that you were 12 weeks pregnant with twins.

we cried too😊#ShareAStoryInOneTweet — L B C ² (@lbcsquared2) 6. svibnja 2018.

4. Dežurni doktor na ginekološkoj onkologiji je urlao na mene jer se nisam pojavila na sastanku. Nikad mu nisam rekla da si ti, koja si umirala od raka grlića maternice, spustila glavu u moje krilo za vrijeme posjete i pričala mi o sinovima koje napuštaš, dok sam te u tišini držala i slušala. Naučila si me empatiji. - GinaLa

Gyn Onc attending screamed at me for missing meeting. Didn’t tell him that you, dying of cervical cancer, had laid your head in my lap while rounding, I stroked your head as you told me about the sons you were leaving behind. You taught me compassion. #ShareaStoryInOneTweet — GinaLa (@GLagalbo) 6. svibnja 2018.

Foto: Dreamstime

5. Rani dani epidemije HIV-a, kad su sestre izbjegavale ulaziti u sobe pacijenata. Bio sam internist koji nije bio na dužnosti, ali pozvan u bolnicu kako bih pomogao mladom homoseksualnom mladiću, slijepom, samom, koji je neprestano zvao svoju majku.

Isključio sam biper, držao njegovu ruku, zvao ga sine... Nije umro sam... - AttributionIsAbear

Early days of AIDS epidemic, when nurses would avoid going into pt rooms. I was off-service intern, paged for a young gay man, blind, alone, calling for his mother. Shut off beeper, held his hand, called him son, he didn’t die alone. #ShareAStoryInOneTweet — AttributionIsABear (@plantagious) 6. svibnja 2018.

Foto: Dreamstime

6. Rođena si s omfalokelom i pluća su jedva funkcionirala. Djelatnici na neonatalnoj intenzivnoj njezi su te poslali kući s aparatom za pomoć pri disanju. Čula sam se s bolnicom i rekli su mi da prvi put kad dođeš na pregled i pokupiš prehladu, da ćeš umrijeti.

Prvu godinu života sam dolazila k tebi doma obaviti preglede.

Danas imaš 22 godine i upravo si došla na prvi pregled s tvojim prvim djetetom - Deborah Greenhouse

You were born with an omphalocele and almost no lung capacity. NICU docs sent you home on a vent, told me you'd die when you caught your 1st cold in my office. I did home visits for a year. You're 22 now and I just saw your first baby for his newborn visit. #ShareAStoryInOneTweet — Deborah Greenhouse (@greenhousemd) 6. svibnja 2018.

Foto: Dreamstime

7. Prvi put kad mi je umro pacijent, rekli su mi da moram otvrdnuti pa sam otvrdnuo i uskoro izgubio samog sebe.

Sad podučavam druge doktore da ne trebaju otvrdnuti da bi postali bolji doktori, već da trebaju prihvatiti svoju osjećajnost i empatiju - Dr Javeed Sukhera

The first time my patient died, I felt the loss deeply. Everyone told me to toughen up, and grow a thicker skin. I followed that advice and lost myself. Now I teach that we do not have to lose our humanity to become healers; we need to embrace it. #ShareAStoryInOneTweet — Dr Javeed Sukhera (@javeedsukhera) 5. svibnja 2018.

Foto: Pixabay

8. Srušio si se na poslu i kad sam stigla s hitnom pomoći bio si mrtav. Vratili smo te, a ti nemaš pojma tko sam ja.

Kad sam prolazila najgore razdoblje za vrijeme studija medicina došla bih kod tebe na posao samo da te vidim, da se podsjetim da ja to mogu.

I ti si mene spasio. - AbbersMD

U collapsed at work (Home Depot).. u were dead when my ambulance arrived.



I got u back. U have no idea who I am.



I visited Home Depot just to see u during my darkest hours in medical school... ur a reminder that I can do it



You saved me back. #ShareAStoryInOneTweet — AbbersMD (@AbbersMD) 5. svibnja 2018.

Foto: Dreamstime

9. Bila sam mlada medicinska sestra, samo 22 godine, potpuno slomljena zbog prekida koji sam proživjela. Ti si bila na intenzivnoj njezi dva tjedna.

Dodirnula si mi obraz i pitala me jesam li dobro. Taj dana sam naučila da ne budem toliko sebična - Tia X_line

I was a new 22yo nurse, absorbed in heartache from a breakup like only someone of that age can be. You were newly trached & had been in ICU for 2 wks. You touched my face & asked *me* what was wrong. I learned to be less selfish that day. #ShareAStoryInOneTweet — Tia X_line (@TiaX_line) 5. svibnja 2018.

Foto: Pixabay

10. Mladić s teškom depresijom pokušao se upucati. Roditelji su ga pronašli, stigao je na hitni prijem i odmah na operaciju. Taj dan mama je čistila djeliće mozga i lubanje sa zida.

Preživio je i kasnije došao kod mene na psihijatriju. Rekla sam obitelji da ćemo se nastaviti viđati.

Sedam godina kasnije, uzvanik sam na njegovom vjenčanju. - Monica Verduzco-Gutierrez

Young man with bad depression attempts suicide with a gun. Parents find him. He goes to ER & surgery. Mom cleans brain from walls.

He lives & I see him as a #Physiatry consultant. Tell family he is in there.



7 years later, I’m a guest at his wedding. #ShareAStoryInOneTweet — Monica Verduzco-Gutierrez, MD (@MVGutierrezMD) 5. svibnja 2018.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

11. Tijekom teniskog turnira, zvali su me da dođem na obližnji teren. Nije više disao.

Nigdje u blizini nije bilo automatiziranog vanjskog defibrilatora pa sam mu sljedećih 20 minuta davao umjetno disanje, sve dok nisu stigla kola hitne pomoći.

Mjesec dana kasnije donio mi je prekrasni starinski drveni sat i zahvalio mi se na dodatnom vremenu koje ima zbog mene.

12 godina kasnije, i sat i on i dalje kucaju. - Rick MacDonald, liječnik