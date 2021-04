Bivši stjuard Dave Anica (30) iz grada Horshama u Engleskoj odlučio je graditi karijeru na društvenim mrežama nakon što je u listopadu prošle godine postao tehnološki višak i dobio otkaz u tvrtki SAS Scandanavian Airlines.

- Već sam radio na društvenim mrežama, ali to je bilo više kao hobi i dodatni novac sa strane. Kad sam dobio otkaz, odlučio sam im se više posvetiti jer sam o tome već dugo razmišljao. Bilo je užasno izgubiti posao, uložio sam sve što sam imao da postanem stjuard i bilo mi je jako teško - izjavio je Dave.

Inače je porijeklom iz Portugala, a trenutno živi s partnerom Liamom.

Kad je ostao bez posla, Dave je imao 24.000 pratitelja na Instagramu i 200.000 na TikToku. Uspio je udvostručiti brojke na TikToku i sada ima 457.000 pratitelja, a nedavno je pokrenuo i svoj YouTube kanal. Iako mu je sve to s društvenim mrežama bilo 'skok u nepoznato', Dave je znao da se s time može nositi jer je preživio spavanje na ulicama kao tinejdžer. Naime, s 19 godina se preselio u Pariz studirati ples sa samo 800 eura (6000 kuna) u džepu.

- Dobio sam posao u klubu, ali sam ostao bez novca dok sam čekao svoju prvu plaću. Tada mi je ukraden novčanik u podzemnoj željeznici i shvatio sam da nemam dovoljno novca. Četiri dana si nisam mogao priuštiti hostel u kojem sam odsjeo, a koji je koštao samo 15 eura za noć (113 kuna). No, bio sam preponosan da bih nekome dao do znanja da imam problem, pa nisam tražio nikakvu pomoć i nastavio sam se ponašati kao da je sve u redu. Tuširao sam se na fakultetu i nitko me nije ništa ispitivao, iako sam svugdje sa sobom nosio torbu - ispričao je.

Svake večeri nakon fakulteta, Dave je provodio vrijeme u Starbucksu do zatvaranja, a zatim bi spavao na ulici. Išao je spavati na čišće ulice ili na pragovima stanova u blizini fakulteta.

- Tada sam imao samo 19 godina i nisam još dobro govorio engleski jezik. Imam veliku sreću što me nitko nije pokušao pretući. Bilo je to najstrašnije iskustvo u mom životu i mislio sam da neću uspjeti - rekao je.

Samo šest mjeseci nakon perioda bez doma, Dave je na nacionalnoj televiziji plesao kao prateći plesač popularnom francuskom pjevaču Dannyju Brillantu.

- U roku od godinu dana plesao sam na nacionalnoj televiziji, a zatim sam dobio priliku za koreografiju na TV emisiji u Bejrutu, u Libanonu. Odjednom sam imao dovoljno novca, a uspio sam čak i kupiti kuću u Parizu, što je značilo da mogu preseliti svoje roditelje i brata. To mi je bilo vrlo važno. Imao sam priliku ili otvoriti vlastitu plesnu školu ili kupiti kuću i odlučio sam se na taj korak - tvrdi Dave.

No njegova plesna karijera ubrzo je završila jer je Dave ozlijedio koljeno. Nakon povratka iz Libanona, Dave je kratko radio kao učitelj plesa u Parizu. Tada je, na svoj 22. rođendan, otišao u London na jednu proslavu i tamo je na kraju i preselio kako bi studirao restoranski menadžment. Na kraju je postao stjuard EasyJeta i pet je godina radio u toj industriji prije nego što je dobio otkaz.

- Smatram se lifestyle influencerom na Instagramu. To radim već šest godina, a moj TikTok profil je potpuno druga niša. Iskoristio sam iskustvo rada kao stjuard i tamo radim skečeve - objašnjava.

Dave sada samo od Instagrama zarađuje od 17.000 do 26.000 kuna mjesečno i to zahvaljujući ugovorima s brendovima poput River Islanda i Amazona, te brendovima odjeće koju nosi i proizvode koje koristi.

- Inače ustajem u 7:30 ujutro i ne završim s poslom do 19 ili 20 sati. Prvo što ujutro napravim je objavim nešto na Instagramu te pogledam komentare od prethodnog dana. Zatim snimam dva do tri sata za TikTok, a onda za Instagram i tijekom dana objavljujem Instagram priče. Dio svog dana provedem u istraživanju ili pisanju skripti za skečeve, jer svaki dan objavim novi. Neki mi čak znaju reći kako je moj posao poprilično lagan, jer je nov i ljudi ga ne razumiju, ali uvijek kažem ljudima da je 'teže nego što izgleda'. Tu je mnogo poslova spojenih u jedan, a ljudi to ne shvaćaju - pojasnio je.

- Ponosan sam na to odakle dolazim i što sam postigao, ali bez svojih pratitelja ne bih bio tu gdje jesam i ako moram nekome zahvaliti, to su oni. Zbog toga je važno uspostaviti vezu sa svojim pratiteljima, jer će oni uvijek biti tu za vas - zaključio je Dave, piše The Sun.