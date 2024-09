'Bio sam u braku i organizirao lažno vjenčanje s drugom, no bivša me sad želi razotkriti'

U Velikoj Britaniji zabranjeno je vjenčati se po drugi puta, ako niste razvrgnuli prvu bračnu zajednicu. To nije spriječilo jednog muškarca koji sada traži pomoć na Redditu da ima drugo vjenčanje sa svojom novom ženom dok je još bio u braku s prvom suprugom. Da stvar bude gora, njegova nova 'supruga' provela je tri godine svog života vjerujući da je zakonito udana, dok je on zapravo lažirao vjenčanje, piše The Mirror.

POGLEDAJTE VIDEO: Vjenčali se labrador i njegova odabranica

Pokretanje videa... 03:57 Ljubav prema psićima: Pseća vjenčanja u porastu u Kini | Video: 24sata/reuters

U postu na Redditu je napisao: "Prije sedam godina upoznao sam svoju sadašnju izabranicu, dok sam završavao magisterij. Bila je strana studentica i odmah smo se složili. Nije prošlo dugo prije nego što smo počeli izlaziti, a onda kroz godinu, dvije, ona je odlučila ostati u zemlji i uselili smo zajedno. Volim ju i stvari su stvarno išle svojim tokom sjajno, ali je na kraju počela spominjati brak. Njezina je obitelj vrlo tradicionalna i inzistirala na tome da se moramo vjenčati ako želimo nastaviti biti zajedno. Bio sam protiv toga, ali nisam mogao reći ne ovoj ženi i na kraju sam pristao".

Foto: @Omelnitskaya Olga

Međutim, u to je vrijeme još bio u braku s bivšom partnericom, jer još nisu riješili razvod.

- Nismo završili u dobrim odnosima pa sam otišao bez razvoda, te promijenio broj telefona i kontakt podatke. Nisam želio imati nikakav kontakt s bivšom ženom, a budući da mi je žena strankinja i ne zna pravne postupke potrebne za vjenčanje ovdje, rekao sam joj da ću se ja pozabaviti pravnim aspektom dok ona organizira vjenčanje - dodao je. Nova supruga pitala ga je kako je moguće da su se vjenčali. a da ona nigdje nije morala pokazati ni osobnu iskaznicu, a on joj je lagao rekavši da to u okrugu gdje žive nije potrebno.

- Dan našeg vjenčanja bio je čaroban prošao je točno onako kako smo ja i nova 'supruga' zamislili. Da nije bilo činjenice da sam se cijelo vrijeme znojio od straha pitajući se hoće li tko otkriti da je riječ o smicalici, bilo bi savršeno - kaže.

- Jedini ljudi koji su imali pojma da to nije pravo vjenčanje bilo je osoblje. Njima sam rekao da smo već legalno vjenčani i da ćemo imati prijem sada, jer napokon za to imamo novca. i eto - u braku smo već skoro tri godine a moja 'supruga' još uvijek ne sumnja da to nije bilo pravo vjenčanje, činilo se da sam se izvukao z nemoguće situacije. No, prošli tjedan javila mi se moja bivša partnerica, jer je čula da se 'ponovno oženio' i zaprijetila je da će sve reći mojoj novoj 'ženi', kako bi ju spasila od toga da ju povrijedim - ispričao je muškarac.

Foto: Thinkstock

- Bivša me nazvala svakakvim imenima i rekla da će se pobrinuti da moja “žena” sazna za moje laži”. Molio sam je da to ne čini i ponudio sam joj pravi razvod, ali mi je rekla da je prekasno za to. Zadnjih nekoliko dana sam pod stresom i iskreno ne znam što da radim. Ne mogu reći sadašnjoj partnerici da je sve bila laž, jer pouzdano znam da bi me ostavila bez oklijevanja - zaključio je, tražeći savjet.

Komentirajući njegovo priznanje, jedan je korisnik napisao: 'Nevjerojatno si sebičan. Lagao si i manipulirao ženom za vlastitu korist. Nisi je zaslužio. Nije mogla donositi informirane odluke zbog tebe i sad je u neobranom grožđu. Ta žena to ne zaslužuje', dok drugi korisnik piše: 'Zašto se jednostavno nisi razveo za početak?!'.

Treći korisnik mreže u komentarima kaže kako će se morati suočiti s posljedicama svojih sramotnih, manipulativnih i sebičnih postupaka.

- Nažalost, vaše su odluke snažno utjecale na druge. Potratili ste vrijeme i novac svoje partnerice i osramotili je. Trebali biste biti poniženi - zaključio je.