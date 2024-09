'Dečko me prevario s mojom majkom, ali savjet terapeuta bio je gori od cijele situacije'

Žena je izrazila svoje gađenje nakon što je otkrila da je njezina majka godinu dana spavala s njezinim dečkom – no savjet njezina terapeuta dodatno ju je šokirao.

Foto: 123RF

Doživjela je potpuni šok kad je saznala da joj majka iza leđa održava vezu s njezinim dečkom. Situacija je postala još gora kada joj je terapeut sugerirao da im oprosti, tvrdeći kako je njezina reakcija 'previše stroga'.

- Prije dva mjeseca otkrila sam da je moja majka spavala s mojim dečkom gotovo godinu dana tijekom pandemije. Neću ulaziti u sve detalje, ali ukratko - saznala sam od jedne osobe, no nisam mogla vjerovati. U šali sam pitala mamu o tome, a ona je odmah počela plakati i na koncu je sve priznala - navela je u objavi na Redditu.

Nakon što je otkrila ovu bolnu istinu, prevarena se žena mjesec dana izolirala od svih te je pokušala nekako se nositi s izdajom od strane osoba koje je najviše voljela.

Ubrzo joj je prijateljica predložila da krene na online terapiju, a kasnije je prešla na individualne terapijske sastanke kako bi lakše prošla kroz ovu tešku situaciju.

- Razgovarali smo o mojim osjećajima i kako nastaviti dalje. Uvijek sam bila skeptična prema terapiji, ali moj terapeut mi je puno pomogao, pa sam se odlučila na individualne sate - izjavila je.

Međutim, tijekom jednog nedavnog sastanka, terapeut ju je potpuno iznenadio.

- Dvadeset minuta nakon početka terapije, upitao me razmišljam li o tome da im oprostim za ono što su učinili. Bila sam šokirana i rekla sam mu da to apsolutno ne dolazi u obzir. On je moj odgovor nazvao 'previše strogim' i predložio da razmislim o tome nakon što bol popusti - napisala je.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Osjećala sam se kao da sam ponovno izdana. Bila sam zbunjena i dodatno uznemirena - dodala je.

Obratila se društvenim mrežama za savjet, pitajući: 'Što bih trebala učiniti? Je li problem u meni ili je njegov odgovor potpuno neprimjeren? Trebam li uopće ići na sljedeću terapiju? Kako oprostiti nešto što je toliko bolno?' - izjavila je.

Komentirajući njezinu objavu, jedan korisnik je napisao: 'Napusti tog terapeuta, njegov odgovor je bio neprofesionalan i neprihvatljiv'.

Druga korisnica je dodala: 'Ne mogu zamisliti veću izdaju od one kad tvoja vlastita majka spava s tvojim partnerom. Ne znam kako bi to bilo moguće oprostiti. Tvoj terapeut očito nije svjestan traume koju prolaziš'.

- Ili je i sam varalica ili je potpuno nesposoban. U svakom slučaju, trebala bi potražiti novog terapeuta - savjetuje, piše The Mirror.