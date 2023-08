Zašto dolazi do razvoda nakon dugo godina braka? Ovo su neki od najčešćih razloga

Ovog tjedna kanadski premijer Justin Trudeau objavio da se rastaje od supruge Sophie Grégoire. U braku su i više od 18 godina, a odluku o razvodu su objavili na društvenim mrežama tvrdeći da nije bila jednostavna te da su tako odlučili nakon mnogih značajnih i teških razgovora.

Točan razlog prekida ostaje misterij, ali Trudeau (51) potvrdio je da će nastaviti zajedno odgajati zajedničkih troje djece - Xaviera (15), Ellu-Grace (14) i Hadriena (9).

- Kao uvijek, ostajemo bliska obitelj s dubokom ljubavlju i poštovanjem jedno prema drugome i prema svemu što smo izgradili i što ćemo nastaviti graditi - glasile su identične poruke para.

Foto: BLAIR GABLE/REUTERS

Vijest je mnoge šokirala, pogotovo jer je televizijska voditeljica Grégoire posljednjih godina vezu opisala kao avanturu, a svog supruga kao voljenog, dodajući da su se voljeli, a ljubav ne poznaje granice. Unatoč tome što su iskreno govorili o tome kako su prošli kroz poteškoće te uspone i padove u prošlosti, nije bilo naznaka da razmatraju razvod braka.

Moguće je, kao i većina stvari koje se zbivaju iza zatvorenih vrata, da javnost nikad neće saznati što je dovelo do rastave. Međutim, stručnjaci ističu da uvijek postoji nekoliko razloga za raspad braka. Odvjetnici za razvode i terapeuti za ljubavne za Metro su otkrili s kojim se problemima najčešće susreću u svom poslu.

1. Izgubila se iskra

Iako ponekad brak završi zbog velike svađe, često je to jednostavno zato što su se jedan ili oba partnera odljubili i izgubili iskru.

Foto: Dreamstime

- Vidim mnogo ljudi koji su u braku 20, 25, 30 godina ili više, i vrlo često jednostavno ostanu bez snage. Nitko drugi nije uključen, ali nekako im je dosta jedno drugog. Ponekad je uzrok prazno gnijezdo, djeca su odrasla i otišla i na kraju se pitaju: "Što nam je ostalo zajedničko?" ili "o čemu da sada razgovaramo jedno s drugim?". Mislim da se ljudi jednostavno zasite jedni drugih - kaže Caroline Elliot, stručnjakinja za partnersko i obiteljsko pravo s više od tri desetljeća iskustva u Roythornes Solicitors.

2. Zanemarivanje veze

Put koji polako, ali sigurno vodi prema razvodu je i zanemarivanje veze.

- Uspjeli su jedanput, a zatim se par uzajamno izgubio iz vida zbog životnih stresora poput djece, gubitka posla ili neuspjeha, smrti roditelja, bolesti i tako dalje. Parovi često dolaze po pomoć kod prve prepreke kao što je prilagodba uspjehu u karijeri ili kad dobiju djecu. Tada obično skrenu pogled s veze i ona krene nizbrdno, a na listi prioriteta često je ispod psa i teretane - kaže Mig Bennett, savjetnica za veze u Therapy Finders.

Foto: Dreamstime_

Preporučuje izlaske barem jedanput na mjesec kao i tjedne razgovore o odnosu kako bi zdravlje veze bilo na vrhu prioriteta.

- Pitajte jedno drugo: 'Kako ti je bilo sa mnom ovog tjedna?'. Zatim najprije dajte pozitivne informacije, a tek potom informacije o onome čime niste zadovoljni. Poslušajte odgovor. Budite otvoreni za ono što čujete! Recite: 'Da. Razumijem. Mogu to popraviti i hvala na svemu što si mi rekao ili rekla'.

3. Nevjera

Prema iskustvu Anuradhe Kurl, partnerice i odvjetnice u tvrtki Crisp & Co, ako nevjera nije glavni razlog razvoda, prisutni su njezini elementi.

- Klijenti možda neće uvijek priznati problem u početku. Bilo je slučajeva da se tek tijekom postupka ustanovilo da jedna strana živi s nekim drugim ili je ušla u novu vezu - kaže Anuradha.

Foto: Dreamstime_

Odvjetnica smatra da je veća vjerojatnost kako će se zbog prevare razvesti parovi koji su u vezi kraće.

- Međutim, u dugim brakovima parovi često imaju djecu i kompliciranije financije. Možda je bilo preljuba, ali ponekad se parovi pomire i pokušaju ponovno zbog djece i svojih okolnosti - kaže odvjetnica.

4. Novac

Novac je jedan od glavnih uzroka svađa u vezama, a ako je situacija često napeta, to može dovesti i do razvoda.

- Kada se obitelj nađe u financijskim pritiscima, može doći do nezadovoljstva među supružnicima. Možda ako jedan od njih ne radi ili ako je drugi izgubio posao. U takvim situacijama nalazimo klijente koji razmišljaju da iako bi u početku moglo biti financijski teško, dugoročno bi radije bili sami - kaže Anuradha.

Foto: Dreamstime_

Ona predviđa da bi razvod povezan s novčanim brigama mogao postati češći zbog krize troškova života, pogotovo oko siječnja svake godine kada se ljudi najčešće odlučuju za razvoda, a imaju najmanje novca.

- Proveli su težak Božić, malo je novca i onda pomisle da ne želim biti u istoj situaciji sljedećeg Božića. Naravno, tu je i element Nove godine kao novog početka - objasnila je Anuradha.

5. Ovisnost i kriminal

James Maguire, direktor tvrtke Maguire Family Law, grupira probleme u ponašanju kao što su konzumacija alkohola, droga i kriminal kao česte razloge za raspad braka.

Foto: Dreamstime_

- U jednom konkretnom slučaju na kojem radim, muž je kockar, pa se zbog toga jako zadužio, i to je ono što ih je dovelo do razvoda. Kao i kod alkoholizma, ne možete pomoći nekome tko se ne želi promijeniti - kaže Maguire.

6. Nedostatak intimnosti

- I sad nakon 30 godina rada s parovima, još me zapanjuje činjenica da ljudi ne razgovaraju o seksu. To vodi do velikih nesporazuma i prostora za stvaranje bojnog polja u braku - ističe Mig.

Foto: Dreamstime

- Moje iskustvo je da se većina žena, ali ne sve, treba osjećati povezano sa partnerom da bi imale želju za seksom. Muškarci se obično, ali ne uvijek, sa svojim partnericama osjećaju povezani kroz seks. Pričajte o tome. Ili potražite pomoć da razgovarate o tome - savjetuje Mig dodajući da bi nedostatak razgovora o tim temama mogao prerasti u nevjeru i razvod.

7. Nedostatak sluha

- Najveći razlog za raspad braka jest, što je po mojem iskustvu nadilazi sve druge razloge, činjenica da partneri ne slušaju jedno drugo, ne osjećaju da ih drugi čuje, i stoga veza koju su nekoć imali puca do trajnog prekida - kaže Mig.

Ponekad bolja komunikacija pomaže paru da osvježi vezu, ali ishod može biti i da otkriju da je veza potpuno gotova i odluče se razvesti, a li tada s puno manje ljutnje nego prije.

Foto: Dreamstime

- Vidim lošu komunikaciju cijelo vrijeme. To je ping - pong koji se sastoji od napada, obrane, okrivljavanja, nadmašivanja. Prožeti su kritikom, pa čak i prezirom i sve skupa se svodi na bitku tko je u pravu. Obično im predložim da mogu biti u pravu ili mogu biti u vezi - objasnila je Mig.

8. Zlostavljanje

- Još jedan veliki faktor za razvod je zlostavljanje. Pojam se može odnositi na fizičku, emocionalnu kao i ekonomsku štetu. Postoji mnogo slučajeva u kojima prvi korak zapravo nije razvod, nego je podnošenje zahtjeva sudu za izricanje zabrane za zaštitu stranke prije nego što razvod započne.

Foto: Canva

Ekonomsko i emocionalno zlostavljanje ponekad može biti suptilnije, a to uključuje stvari poput kontroliranja ponašanja i prihoda. Međutim, tijekom procesa ti problemi ponekad mogu postati izraženiji - objašnjava Anuradha.

9. Promjena mišljenja

Iako je to češće u kraćim brakovima, Caroline Elliot kaže da joj se redovito javljaju mladi parovi koji se žele razvesti jer su se predomislili.

Foto: Dreamstime_

- Obično kažu da zapravo nisu više toliko oduševljeni jedno drugim u braku ili kažu da nisu mislili da će biti ovako. Ima i onih koji otvoreno kažu da ovo ipak nije ono što žele. Mislim da su mladi puno spremniji na razvod i često su u poziciji da kažu: Dobro, hajde da završimo i da svatko ode svojim putem. To je fluidniji pristup - zaključila je Elliot.