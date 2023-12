Maja je jedina biodizajnerica u regiji: 'Materijale za odjeću radim od algi, gljiva i bakterija'

U svojoj karijeri sam se susrela s različitim reakcijama ljudi kad se radi o bakterijama i mikroorganizmima u dizajnu. Ima onih koji su skeptični ili čak odbojni prema toj ideji. Neki su često reagirali s iznenađenjem ili čuđenjem, jer to nije nešto s čime su se često susretali u svakodnevnom životu. S druge strane, kad je riječ o biomaterijalima od organskog otpada, primijetila sam entuzijazam ljudi jer to je nešto što su svakodnevno koristili, jeli, pili tog dana, mogli da zamisle kako se koristi u različitim predmetima i proizvodima. Primjerice, biomaterijali koji koriste sirovine poput ljuski jaja, kave, ili drugih otpadnih materijala ljude oduševljava. Iako će uvijek biti nekih koji će reagirati s predrasudama, većina ljudi je otvorena za nove ideje pogotovo kad shvate kako te ideje doprinose očuvanju okoliša i stvaraju održiviju budućnost, govori nam to jedina biodizajnerica u regiji Maja Halilović iz BiH.

Dizajnom se bavi već 15 godina, a u svijet biodizajna zakoračila je prije sedam godina. Inspirirala se pionirskim istraživanjima Suzanne Lee, što ju je potaklo na istraživanje održivih materijala i biomaterijala, kao i razvijanje vlastitih inovativnih rješenja za ekološki prihvatljivu proizvodnju i dizajn.

Foto: PRIVATNA ARHIVA/Matthias Baus

Održiva moda

- Biodizajn uključuje stvaranje biomaterijala odnosno proizvoda pomoću živih mikrosorganizama, kao što su bakterije, gljive i alge, kako bi se proizveli održivi materijali. Teško je povjerovati, ali ti su materijali izuzetno otporni i prilagodljivi, što ih čini izvanrednima za različite primjene. Primjerice, SCOBY biomaterijali nastaju kao simbiotska kultura bakterija i kvasca koji nastaju kao fermentacijska kultura u pripremi kisele hrane i pića kao što je kombucha. Nusproizvod je celulozasta prostirka koju dalje krojimo kao biotekstil u raznoraznu odjeću. Također, biomaterijali kao što su oni od ljuski jaja i taloga kave nude inovativne mogućnosti za stvaranje održivih proizvoda. Micelijum, korjenasta mreža gljiva se, primjerice, koristi za proizvodnju namještaja i tekstila, a biomaterijali od otpada poput kaktusa i banana sve više nalaze primjenu u tekstilnoj industriji, ambalaži i drugim sektorima. Svi ti materijali, koliko god zvučali neobično, već su prihvaćeni kao alternativni materijali i dio su modernih industrija, te vjerujem da će postati sve zastupljeniji kako se svijest o održivosti bude širila - kaže Maja i otkriva da s obzirom na sve veću svijest o održivosti i zaštiti okoliša, ljudi sve više prepoznaju važnost ovakvih inovacija i prihvaćaju ih.

Foto: PRIVATNA ARHIVA/Matthias Baus

- Mislim da ne treba čekati sto godina da se ovi materijali učvrste na tržištu. Već sada primjenjuju se u raznim sektorima i to će se vjerojatno intenzivirati kako se tehnologije razvijaju i svijest o održivosti raste. Tijekom jedne prezentacije objasnila sam gostima kako koristim bakterije za stvaranje biomaterijala. Nakon predavanja, jedan sudionik, vidno zabrinut, pitao me: "Zar ne smatrate to opasnim? Kako možete raditi s bakterijama?" Odgovorila sam smijući se: "Zapravo, radim s potpuno sigurnim sojevima bakterija, i svese odvija u kontroliranim uvjetima laboratorija. Ove bakterije su sigurne za ljude". Nakon što sam objasnila kako bakterije mogu biti korisne u biodizajnu i kako se koriste u proizvodnji biomaterijala, mnogo sudionika je promijenilo svoj pogled. To mi je pokazalo koliko je važno educirati ljude o potencijalima i sigurnosti ovakvih tehnologija, kako bi se prevladale predrasude i strahovi - smije se Maja.

Foto: PRIVATNA ARHIVA/Matthias Baus

Bio u biodizajnu označava da su materijali, proizvodi ili procesi povezani s životom ili prirodom. U suprotnosti, eko ili ekološki dizajn često implicira proizvode i procese koji su manje štetni za okoliš nego tradicionalni, ali ne nužno biorazgradivi ili potpuno prirodni.

Biodizajn spaja biologiju, inženjering i dizajn i od konvencionalnog dizajna razlikuje se jer stavlja naglasak na korištenje organskog otpada i živih jednostaničnih organizama kako bi se stvorili održivi proizvodi.

Foto: PRIVATNA ARHIVA/Matthias Baus

Eko dizajn

- U tradicionalnom dizajnu često se koriste materijali koji nisu prijateljski nastrojeni prema okolišu, kao što su plastika i štetne kemikalije, pa čak i drvo jer moramo sjeći dragocjene šume za te proizvode, dok biodizajn traži načine za korištenje prirodnih materijala koji su biorazgradivi i ne štete okolišu. Također biodizajneri rade u biolabaratorijima, rade istraživanja, surađuju sa znanstvenicima, a moraju znati i temelje kemije, biologije i steći edukaciju o klimatskim promjenama i zaštiti okoliša - objašnjava nam Maja. Cilj joj je promovirati održivost kroz kreativne dizajne i inovacije, te oblikovati proizvode koji su ne samo funkcionalni i privlačni, već koriste održive izvore i proizvodne procese.

Foto: Privatni album

- Svijeće od ljuski jaja, poznate kao BioCandle, predstavljaju jedan od mojih značajnih inovativnih proizvoda. Ove svijeće su ne samo ekološki prihvatljive već i estetski privlačne, pružajući prirodne mirise i stvarajući opuštajuću atmosferu. Kao dio moje posvećenosti održivosti, razvila sam i inovativnu bioposudicu koja se proizvodi od ljuski jaja i drugih čvrstih organskih otpadaka. Ova posudica se boji korištenjem održivih izvora kao što su čajevi, citrusi i povrće, stvarajući tako privlačne i ekološki prihvatljive proizvode - kaže nam Maja i dodaje da istražuje i razvoj bioveziva i biopeleta nastalih na odrivom rješenju recikliranja kave, čime se promiče korištenje održivih izvora energije.

Foto: PRIVATNA ARHIVA/Matthias Baus