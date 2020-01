Radimo upcycling dizajn i sve staro pretvaramo u posve novo

Nije neobično da ljudi, kao i vi, zavire u naš suterenski prostor. Dugo je taj prostor bio prazan, pa posebno zanima susjede što se u njemu sada radi, smiju se dizajnerice Maša Novak (51) i njena mlađa kolegica Dunja Sučić (37), pokretačice Udruge Planet - Recycle&design world.

A radi se puno - pili, brusi, kucka i farba - sve kako bi se oživjeli odbačeni komadi namještaja i pokoji ukras ili iskoristilo nešto što je "za baciti", a ima potencijala pretvoriti se u "nešto novo".

Stoga je u Palmotićevoj 64 procvala dizajnerska radionica koja će jednog dana, kažu nam njene pokretačice, postati showroom za sve umjetnike i dizajnere koji kreativne predmete izrađuju od recikliranih ili eko materijala, baš kao i njih dvije. A njihove instalacije oduševljavaju sve, i velike i male.

- Ideja za otvorenje galerije nije nova. Trend je upcycling, a mi se bavimo "upcycling dizajnom", od starog radimo novo, kao bismo pokazali ljudima da ne moraju bacati i kupovati novo već uz jednostavne "zahvate" mogu namještaj prenamjeniti. Za to im treba malo dobre volje, znanje, i spretne ruke. I treba imati ideju. Izraditi nešto svojim rukama je nekad veći gušt, nego kupiti - kaže Maša, inače dizajnerica interijera i umjetničke keramike, koja je više od 22 godina radila sjedalački posao u Hrvatskoj gospodarskoj komori, sve dok nije - "pukla". Tada se posvetila isključivo umjetničkoj keramici koju izrađuje u udruzi Otvoreni studio keramike na Britanskom trgu.

- Prije pet-šest godina išla sam na radionice permakulturnog dizajna na održivo imanje Vukomerić blizu Zagreba, i tada mi se dogodio "klik" u glavi - shvatila sam da želim raditi nešto kreativno, odnosno ono što mi ide, i da tako mogu biti više korisna svijetu i sebi - priča Maša.

Uspjela je i kćer zaraziti dizajnom pa Elza stalno nešto slika. Za to je uz njenu pomoć iskreirala radnu pelerinu za slikanje.

- Uskoro ćemo raditi i hranilice za ptice koje bismo voljeli kreirati u suradnji s vrtićkom djecom, i to naravno, ne od plastike nego održivih materijala - govori Maša. Krajnji im je cilj osvijestiti svijet oko sebepa kažu kako je najlakše poći od najmanjih.

Ljetos su se u njihovom prostoru održavale vinske radionice slikanja koje su se pokazale kao pun pogodak. Drugim riječima se to može pisati kao "kreativni izlasci".

- Mladi između 30 i 40 godina više ne žele izlaziti po kafićima i sjediti te traže nešto novo, nešto što mogu naučiti. U organizaciji Art Bottega su se održavale Vinske radionice na kojima se učilo slikati i uz to se degustiralo vino. Usput su se ljudi družili i naučiti nešto novo.Tako planiramo napraviti suradnju s djevojkom iz Venezuele koja živi ovdje, grafičkom dizajnericom i animatorom, a koja će voditi konverzacijske radionice španjolskog jezika uz poduku crtanja raznih likova i osnova grafičkog dizajna. Na pamet mi je pala ideja da održavam radionice uređenja prostora koje je moje područje, jer se mnogi u adaptaciji i/ili namještanju nekog prostora ne snalaze - kaže Maša. Galeriju su cure uređivale vlastitim rukama, i smišljale originalno rješenje za svaki dio, te kako da pregrade izložbeni dio od same radione s mašinama. Za to su koristile šperploču i kartonske i plastične cijevi, koje, smiju se, još treba do kraja ofarbati.

- Pod i instalacije nismo mogle same izraditi, ali ostalo jesmo. Tako smo željele pokazati da se prostor može urediti praktički bez ulaganja - kažu Maša i Dunja

Ljudi im sami donose svoje komade namještaja koje mogu preurediti po njihovoj viziji.

- Kucala nam je jedna gospođa nedavno i ostavila staru stolnu lampu. Drugi susjed zna da skupljamo namještaj, pa nas je samo zvao jedan dan da je u Bauerovoj i da čuva namještaj, te neka hitno dođemo. Netko je izbacio cijelu spavaću sobu, onu staru, pa ih pokupile. Komodu i ormar smo prefarbale, krevet nam je postao radni pult, a žicu/federe iz starog kauča objesile smo na strop kako bi lakše vješale viseće cvijeće i druge instalacije poput ovih filcanih lampi koje smo radile od donesenih komadića filca. Lampama su pak osnova stari širmovi, velike kartonske role ili obični kaširani papir - kažu Dunja i Maša koje redovito obilaze i Hrelić u potrazi za nekim komadom koji im fali.

- Veseli me jer vidim da sve više ljudi koketira s održivim načinom života, to ih sve privlači i interesiraju se, ali ipak su još daleko da im cijeli način života postane takav. Kod uređenja nekako mi je prirodnije da si stvoriš sam svoje gnijezdo nego da ti drugi uređuju - kaže Dunja, inače kontruktorica odjeće, koja se posljednih desetak godina bavi izradom kožnih torbi, a brend je nazvala Marmelo.

Maša pak priznaje kako je njena cijela soba reciklirana. Krevet joj je sastavljen od paleta, a stari namještaj koji njena mama ne želi baciti preuredila je i pofarbala. Zavjese su joj - ribarska mreža. I Dunja je kao tinejdžerica izražavala svoju kreativnu stranu pa je sprejem znala oživjeti stare ormare, a kaže kako je naviku kopanja po krami stekla u dedinoj garaži u kojoj je uvijek pronašla nešto interesantno.

- Mlađi ne znaju da se mnoge stvari mogu popraviti. Moja starija kći od 22 godine voli sve novo, no kad sam napravila zekinu čupavu fotelju, odmah me pitala hoću li joj dati. Rekla sam joj: "Ali ti ne voliš kad je nešto staro", a ona je rekla da joj je to baš "fora". Igramo zato na tu kartu da će ljudi lakše prihvatiti reciklirano, kad im je nešto "fora" - zaključuje Maša.

Shabby chic

Objašnjavala sam jednoj ženi nedavno koja je razlika između ultrapasa i završnog sloja od punog drva i kako se radi shabby chic pa sam zaključila da bih mogla napraviti radionicu na tu temu i upoznati ljude što sve mogu s rabljenim namještajem, kaže Maša.

Što je potrebno za "upcycling"?

Za upcycling namještaja trebate biti "handy" i spretan, a mogu vam pomoći i YouTube kako biste vidjeli kako nešto napraviti. I Pinterest će vam dati dobre ideje. Ako ne znate sami nađite nekoga tko će sprovesti vaše ideje, te svakako prostor u kojem ćete raditi i čuvati namještaj koji negdje nabavite, poberete, savjetuju Dunja i Maša.

S vremenom će galeriju pretvoriti u showroom u kojem će izlagati i mladi dizajneri koji rade na temu "upcyclinga"

- Stropna lampa od komadića filca zanimljiv je dizajnerski uradak

- Razbijeno zrcalo "ujedinite" - na zidu

