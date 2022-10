Birajte kestenje sjajne kore bez oštećenja i pazite na težinu, jer će vam tako trajati dulje

Stiglo je vrijeme kestena, pa mnogima vjerojatno rastu zazubice od pomisli na kesten-pire, ili neki kolač s ovim finim i mirisnim plodovima. U vrijeme kad je sve poskupilo, najbolji dio priče o kestenima je to što ih možemo nabrati besplatno, u zdravoj šetnji kroz šumu i ugodno druženje s članovima obitelji. No, važno je znati ih izabrati, jer ako kući donesete pokvarene i 'šuplje' plodove bez mesa, nećete imati koristi.

Prvo pravilo koje treba imati na umu kod berbe kestena je da težina mora odgovarati veličini kestena. Odvagnite po nekoliko kestena u ruci: Trebali biste osjetiti težinu koja odgovara veličini. Izdvojite i bacite one koji imaju rupice na kori, kao i one za koje vam se čini da su šuplji.

Drugo pravilo kaže da treba brati samo kestene koji su pali na tlo, jer su oni dozreli, kaže dipl. ing. agronomije Josip Dolenec, ravnatelj Centra za šljivu i kesten iz Petrinje, koji se bavi edukacijom odraslih proizvođača povrća i prerađivača voća i povrća. Također, vodite računa da su plodovi veći, sjajni, suhi i da nemaju oštećenja na ljusci.

Neočišćene kestene možete čuvati na hladnom mjestu oko dva tjedna, pa i do mjesec dana, no obavezno ih pregledajte svakih nekoliko dana. Ako se na nekim kestenima pojave rupice, to je znak da su se počeli kvariti, pa ih odbacite, kako se šteta ne bi proširila i na ostale plodove. Tako ćete moći ćete uživati u njima i dulje od mjesec dana.

Za pečenje im treba malo zarezati koru, da se ne bi rasprsnuli na visokoj temperaturi, te da biste ih lakše ogulili. Potrebna je samo jedna duga linija duž cijelog kestena, a najlakše ćete ju napraviti nožem koji ima oštar vrh.

Kesteni se najčešće koriste za pripremu kolača, no sve češće se upotrebljava i za pripremu njoka, tagliatella i slične tjestenine koja se jede s umacima, budući da je riječ o namirnici koja ne sadržava gluten.

Trikovi za pripremu kestena:

Na tavi

Bilo bi dobro nabaviti tavu s rupicama, no ako je nemate, poslužit će i klasična. Najprije zarežite koru kestena u križ, pa ih stavite u tavu i pokrijte te povremeno protresite. Kora će se rastvoriti, a kesteni će dobiti boju.

Na roštilju

Razrežite ih kao da ih pripremate u pećnici, pa poslažite na aluminijsku foliju na kojoj ste prethodno napravili rupice. Stavite sve zajedno na rešetku roštilja i pecite dok se ne rastvore i ne dobiju lijepu boju.

Kuhanje u loncu

Odlučite li se za kuhanje u loncu tada plodove stavite u hladnu, malo posoljenu vodu. Sitniji kesteni se kuhaju oko pola sata, a krupniji - maroni - do sat vremena.

U pećnici

Kestene prerežite, pa ih poškropite vodom. Pećnicu zagrijte na najjače. Bilo bi savršeno da imate protvan ili sličnu posudu s rupicama. Kesteni će biti pečeni za otprilike 10 do 20 minuta, ovisno o veličini. Želite li da se lakše i brže gule, stavite još vruće kestenje u vlažnu krpu i ostavite da stoji nekoliko minuta.

U mikrovalnoj pećnici

Koru kestena zarežite u križ i stavite u mikrovalnu na maksimalnu temperaturu do minute. Čut će se kako počinju cvrljiti, nakon toga su gotovi. Kuhanje u mikrovalnoj gotovo je za oko pet minuta. Kestene morate razrezati, staviti u posudu s vodom, prekriti papirnatim ubrusom i staviti u mikrovalnu na otprilike pet minuta, ovisno o veličini.



