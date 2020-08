Naran\u010daste ru\u017ee most su izme\u0111u prijateljstva koje simboliziraju \u017eute ru\u017ee i ljubavi koju simboliziraju crvene ru\u017ee. Mogu biti izraz divljenja, \u017eelje i strasti ili dar koji pokazuje koliko se nekim ponosite.\u00a0

Birajte pažljivo: Evo što će boja ruže poručiti ženi koja je prima

Od raznog cvijeća ruže su najomiljeniji izbor za dar dragim ljudima, a svaka od boja ima drukčije značenje. Ljubav ćete pokazati crvenom, zelena simbolizira plodnost, a narančastu darujte prijatelju

<h2>Crvena</h2><p>Crvene ruže ne samo da nose najviše poruka nego su i jedan od najpoznatijih simbola današnjice. U vrijeme kad se nisu izravno iskazivali osjećaji, crvene ruže postale su i još su univerzalni simbol prave ljubavi i romantike. Također, simboliziraju ljepotu, strast i požudu, no u novije vrijeme shvaćaju se i kao znak moći i hrabrosti.</p><h2>Narančasta</h2><p>Narančaste ruže most su između prijateljstva koje simboliziraju žute ruže i ljubavi koju simboliziraju crvene ruže. Mogu biti izraz divljenja, želje i strasti ili dar koji pokazuje koliko se nekim ponosite. </p><h2>Žuta</h2><p>Žute ruže idealne su ako želite oraspoložiti nekog, a ujedno njima poručujete i da ga cijenite i volite bez romantičnih aluzija. Također, simboliziraju sreću.</p><h2>Ljubičasta</h2><p>Ljubičaste ruže simboliziraju ljubav na prvi pogled, jaku privlačnost, opčinjenost i šarm. No povezuje se i s bogatstvom, elegancijom te veličanstvenošću.</p><h2>Zelena</h2><p>Rijetke zelene ruže simbolizirale su plodnost, prirodu i obilje. Danas više znače mir, a povezuju se i sa srećom. No zelena je i boja ljubomore te zavisti.</p><h2>Ružičasta</h2><p>Ova boja povezuje se s ljepotom i elegancijom. Tamnoružičaste ruže simboliziraju zahvalnost, a svijetloružičaste nježnost, divljenje i naklonost.</p><h2>Bijela</h2><p>U početku su bijele ruže simbolizirale pravu ljubav. No danas su bijele ruže vjenčani cvijet koji simbolizira jedinstvo, vrline i čistoću nove ljubavi. Povezuju se i s čašću te poštovanjem.</p>