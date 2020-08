Sukulenti vi\u0161e vole da im se korijenje brzo su\u0161i, pa \u0107e im najvi\u0161e odgovarati tegla s dobrom drena\u017eom i puno protoka zraka. Ako je predugo u vla\u017enoj zemlji, korijenje \u0107e mu istrunuti i biljka \u0107e uginuti. Zato je tegla od terakote najbolji odabir. Brzo se su\u0161i, prozra\u010dna je, upija vodu iz zemlje i sprje\u010dava nagomilavanje vode oko korijenja. Potra\u017eite teglu koja je nekoliko centimetara ve\u0107a od va\u0161e trenuta\u010dne teglice.

Ako \u017eelite koristiti staklenu teglu ili terarij, svakako na dno stavite mnogo kamenja. Staklene tegle jako su privla\u010dne, no lo\u0161 su izbor kad je rije\u010d o drena\u017ei. Kamenje \u0107e omogu\u0107iti istjecanje vode bez da se potopi korijenje, a tako\u0111er \u0107e upiti vi\u0161ak vode.

2. Pa\u017eljivo s odabirom tla

Ako koristite zemlju za lon\u010danice, kako bi se br\u017ee su\u0161ila dodajte joj pijesak ili perlit jer su porozni. Ako jo\u0161 niste nabavili zemlju, kupite mje\u0161avinu za kaktuse koja ve\u0107 ima osmi\u0161ljene omjere za idealnu drena\u017eu.

3. Ne zalijevajte previ\u0161e

Zemlju zalijevajte onoliko koliko je potrebno da krene kapati iz drena\u017ene rupe na dnu. Tada prestanite sa zalijevanjem i va\u0161oj biljci vi\u0161e ne treba voda sve dok se zemlja potpuno ne osu\u0161i. Toliko je jednostavno. Ako previ\u0161e zalijevate sukulente, korijenje \u0107e istrunuti. Zato je va\u017ena strpljivost. Bolje je ukoliko biljke dobivaju manje vode nego ako ih previ\u0161e zalijete. Zemlji \u0107e trebati oko tjedan dana da se potpuno osu\u0161i, ovisno o veli\u010dini va\u0161e biljke. Ve\u0107ima je potrebno i do mjesec dana. No \u010dak i tada, ako je i nakon tjedan dana zemlja jo\u0161 vla\u017ena, ne zalijevajte nego pri\u010dekajte da se potpuno osu\u0161i.

4. Koristite kanticu

Iako ste mo\u017eda do\u0161li u napast da uzmete vodu u spreju i malo navla\u017eite listove svojeg sukulenta, nemojte. Ili mislite da mu je nje\u017enije dodati vodu sprejem radije nego zalijevanjem. No voda tako ne\u0107e doprijeti do korijena nego \u0107e biljka stvoriti jo\u0161 novog korijenja kako bi upila i to malo vlage. Na taj na\u010din, sukulent ne\u0107e dugo pre\u017eivjeti. Puno \u0107e bolje napredovati ako ga propisno zalijete. Usmjerite vrh kantice za zalijevanje izravno prema zemlji oko sukulenta i izbjegavajte listove. Ako se na njima nakupe kapljice vlage, postat \u0107e gnjecavi i ispuhani.

5. Dajte mu sunca

Sukulenti vole sunce budu\u0107i da su ionako pustinjske biljke. Preferiraju sve od sna\u017enog do umjerenog sunca, pa prona\u0111ite prozor koji gleda na jug jer \u0107ete tako imati dovoljno svjetla tijekom \u010ditavog dana i ondje smjestite svoje biljke.



Sukulenti u bojama poput naran\u010daste, ljubi\u010daste ili drugih jarkih nijansi najvi\u0161e vole svjetlo, pa je za njih bolji izbor \u017eivot u vrtu nego u tegli. Ako \u017eelite imati sukulente u stanu, kupite zelene jer oni mogu podnijeti i manje svjetla.

6. Pripazite na simptome

Dobra vijest je da mrtvo li\u0161\u0107e na dnu sukulenta nije razlog za paniku. To je posve normalno i od vas se o\u010dekuje samo da ih uklonite. Nje\u017eno ga otkinite i to je to. Lo\u0161a vijest je ako listovi otpadaju, \u017euti su ili prozirni ili su na dodir gnjecavi. Naj\u010de\u0161\u0107i uzrok je previ\u0161e zalijevanja, pa pri\u010dekajte da se zemlja potpuno osu\u0161i prije nego opet zalijete biljku. Tako\u0111er, razmislite koliko \u010desto zalijevate biljku pa smanjite u\u010destalost. Znak pretjeranog zalijevanja mogu biti i crne mrlje, a u tom slu\u010daju trebate odrezati vrh biljke, ukloniti dijelove s crnim mrljama, pri\u010dekati tri do pet dana da se odrezani vrh osu\u0161i te ga potom presaditi u novu zemlju.

Ako su se listovi sme\u017eurali i djeluju suho i lomljivo, premalo zalijevate biljku. Zemlja se mora natopiti vodom dok ne krene kapati iz otvora za drena\u017eu. Nakon nekoliko ciklusa zalijevanja, va\u0161a biljka bi se trebala oporaviti.