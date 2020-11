Jedan je to od klju\u010dnih razloga za\u0161to Birkinica ko\u0161ta kao suho zlato. Cijene se kre\u0107u od oko 50.000\u00a0do oko 3 milijuna kuna.

Birkinicu je nemoguće kupiti tek tako: Prvo idete na listu čekanja

Da biste nešto napravili ekskluzvinim, obavezna je lista čekanja i smanjena mogućnost nabave, a upravo takva je situacija s Hermès Birkin torbicom, najskupljom kreacijom na svijetu

<p>Hermès Birkin torbicu nemoguće je kupiti u dućanu, postoji lista čekanja, na koju čak ne mogu doći baš svi koji požele.</p><p>Jedan je to od ključnih razloga zašto Birkinica košta kao suho zlato. Cijene se kreću od oko 50.000 do oko 3 milijuna kuna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mala Erna (8), kći modne dizajnerice Andrijane Subotić Pjajčik, pokrenula je eko liniju za svoje lutkice </strong></p><p>Drugi je razlog ta što ona drži cijenu, ako ste je kupili 2004. godine za oko 50.000 kuna, cijena je danas ista, možda i viša. Dakle, to je jedna od najboljih investicija.</p><p>Svake godine brend odlučuje koliko će komada Birkinica napraviti, tako da ni lista čekanja ne garantira da će je kupiti svatko tko je na listi.</p><p>Svaka torba napravljena je u potpunosti ručno. Majstori kožari treniraju i do deset godina prije nego im je dopušteno raditi na Birkinici.</p><p>U posljednjih 35 godina, vrijednost Birkinice narasla je za čak 500%, piše<a href="https://www.businessinsider.com/hermes-birkin-bag-realreal-handbag-expert-so-expensive-2019-6"> Business Insider. </a></p><p>Pošto je riječ o proizvodu koji je limitiran, tržište je preplavljeno kopijama.</p><p>Hermès je 2012. godine tužio nekolicinu sajtova i dobio u parnici gotovo 700 milijuna kuna.</p>