<p>U Facebookgrupi <a href="https://www.facebook.com/groups/540157200026292/">Mushroomcore</a>, koja ima gotovo 30 000 članova, ljubitelji prirode dijele fotografije i priče o gljivama koje su pronašli, a neke vrste gljiva uspjele su iznenaditi čak i najveće znalce. Jedna od njih je gljiva koja se naziva 'Mrtvački prst' (Xylaria polymorpha), jer - kad naletite na nju pored nekog drveta u prirodi - nevjerojatno podsjeća na ruku zakopanog trupla koja izviruje iz zemlje. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pronašli divovske gljive</p><p>Regan Daniels iz Sjeverne Karoline u lipnju je objavio nekoliko takvih fotografija, napisavši kako je nekada mislio da nije riječ o gljivi, nego ukrasima iz Noći vještica koje je netko odbacio. Fotografije su odmah postale viralne, a nekoliko ljudi je čak u komentarima napisalo da misle da su lažne.</p><p>No, Daniels uvjerava da nisu. Tvrdi kako ih je našao u regiji Zapadna Sjeverna Karolina u SAD-u, u parku u kojem je često. </p><p>- Šetnja tim područjem je jako lijepa, to je područje pored francuske rijeke French Broad koje okružuje prekrasan krajolik - rekao je za portal <a href="https://www.boredpanda.com/dead-mans-fingers-fungus-xylaria-polymorpha/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic">Bored Panda</a>.</p><p>Gljiva koju je otkrio rasla je iz panja okruženog drugim panjevima i gljivama, na zabačenom mjestu, pa nije čudo što je ostala netaknuta, bez obzira na to što je to popularna izletnička destinacija, kaže.</p><p>- Da sam vidio nešto slično, odjurio bih glavom bez obzira i pozvao policiju - stoji u jednome od komentara ispod fotografija, koje doista podsjećaju na mjesto zločina. </p><p>Gljiva 'Prsti mrtvaca' pojavljuje se tijekom cijele godine, obično u podnožju panjeva drveta bukve, a povremeno i na drugim dijelovima tvrdog drveća koje je ukopano u zemlju. Obično raste u grozdovima od tri do šest ‘prstiju’, koji su često savijeni, pa ostavljaju dojam potamnjelih artritičnih zglobova.</p><p>Gljive je zapravo teško uočiti u gustim šumama.</p><p>To je prilično uobičajena vrsta gljiva i u Velikoj Britaniji i Irskoj, a može se naći i u cijeloj kontinentalnoj Europi i u mnogim dijelovima Sjeverne Amerike. Gljiva se ne smatra jestivom, no vjerojatno nikome tko naleti na prizor 'mrtvačke ruke' ne bi palo na pamet da ih stavi u usta.</p><p>Uz ovu, postoje i još neke vrste baš jezivih gljiva, među kojima su i gljive koje se nazivaju 'vražja urna'. </p>