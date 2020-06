- Prvo kuhajte gljive u maloj koli\u010dini vode na jakom plamenu, dok ne postanu savr\u0161eno mekane, dodaju\u0107i kako je nemogu\u0107e 'prekuhati' gljive \u00a0zbog njihove jedinstvene stani\u010dne strukture.

Neobična metoda: Kuhar tvrdi da pogrešno pripremamo gljive

Jim Fuller, suosnivač tvrtke Fable Food Co, podijelio je mišljenja korisnika Instragrama svojom 'kontroverznom' metodom kuhanja gljiva - ali kaže da svaki put postiže savršene rezultate

<p>Većina ljudi će jednostavno baciti gljive u tavu ili u pećnici kao dodatak uz jelo, no Jim Fuller kaže da postoji daleko bolji način da to učinite, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/chef-says-weve-been-cooking-22228256">Mirror</a>.</p><p>Pogledajte ludu 'gljiva pedikuru' u videu:</p><p>Suosnivač uspješne tvrtke Fable Food dao je savjet o pripremi gljiva u o australskom The Today Showu i kaže da nije očekivao tako podijeljena mišljenja.</p><h2>Prvo ih prokuhajte</h2><p>U videu na svom Instagram profilu pokazao je kako bi se gljive trebale kuhati u vodi, umjesto da ih se baci u posudu s uljem.</p><p>- Prvo kuhajte gljive u maloj količini vode na jakom plamenu, dok ne postanu savršeno mekane, dodajući kako je nemoguće 'prekuhati' gljive zbog njihove jedinstvene stanične strukture.</p><p>Kaže da tim postupkom uklanjamo svu vodu iz gljiva, koju biste tada trebali pustiti da ispari zajedno s dodanom vodom dok se tava u osnovi ne osuši.</p><p>Na sličan način kao i tjestenina, on kuša gljive dok se kuhaju kako bi otkrio jesu li gotove, savjetujući dodavanje još vode ako djeluju 'pregumeno'.</p><p>Jednom kada gljive prestanu ispuštati vlastitu vodu, one su gotove, a završite ih dodavanjem ulja ili masnoće te ih začinite po ukusu.</p><p>Nakon njegovog videa, velik broj komentatora rekao je da im se ta metoda čini pogrešna, jer se većinom savjetuje ne dodavanje vode kod kuhanja gljiva.</p><p>- Znate što, radim to godinama i vjerujte mi da znam o čemu pričam - odgovorio im je kuhar.</p>