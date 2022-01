'Neženja u srednjim godinama' dočarava sliku ostarjelog Lotharija koji odbija odreći se slobode, pažnje i uzbuđenja koje donosi mladost. Slavne osobe kao što su Leonardo DiCaprio (47), Jamie Foxx (54) i Jared Leto (49) su najbolji primjeri. Imali su veze, čak i djecu, ali se nikad nisu odlučili na brak.

No ovaj stereotip o neženji kao o muškarcu-djetetu ili o 'Petru Panu' koji odbija odrasti je pogrešan, tvrde stručnjaci za odnose.

U stvarnosti postoji niz razloga zašto muškarac odbija ozbiljnu vezu, od osjećaja samoprezira do nespremnosti na kompromis u ljubavnoj vezi. Gotovo svi ti razlozi su problemi s kojima se muškarci moraju sami pozabaviti, a rijetko je u pitanju pronalaženje idealne partnerice.

Britanska psihoterapeutkinja i stručnjakinja za odnose Lucy Beresford tvrdi da su neženje više poput Miss Havisham nego James Bond i da su puni samoprezira koji sabotira svaku smislenu vezu.

- Neženja srednjih godina više liči na gospođicu Havisham. Zaključan je u svijetu prividne slobode u kojem se sve može dogoditi – spontana putovanja u inozemstvo, seks za jednu noć i slično, ali gdje ne postoje smislene posljedice niti ponašanja koja uključuju dugotrajnu odgovornost - objasnila je.

- Gospođica Havisham je ostavljena pred oltarom, pa je ostatak svojih godina proživjela kao usidjelica, odjevena u svoju vjenčanicu, sa spremnom svadbenom gozbom i ukrasima koji su od stajanja već poblijedili. To je svakako oblik tuge, ali to je čin vrhunske samosabotaže vođen najdubljim strahom. Strahom od budućnosti - objašnjava psihoterapeutkinja.

- Neženja u srednjoj dobi zarobljen je u strahu. Strahu da neće biti izvrstan muž ili tata ili partner. Strahu da dugoročno neće biti dovoljno smiješan. Strahu da neće biti dovoljan - kaže.

- I strahu da će se netko s njima toliko povezati da će im otkriti tamu u sebi - dodaje.

Nakon što su toliko godina proveli sami, muškarci također možda neće biti voljni prihvatiti promjenu rutine koja dolazi s ulaskom u vezu, smatra psiholog Aaron Surtees.

- Bilo da je promjena dobra ili loša, umu može biti teško obraditi tu promjenu i predstavlja veliki emocionalni izazov - objasnio je i dodao da 'to može dovesti do šoka, nelagode i straha od skoka u nepoznato'.

- Mnogi muškarci danas će se rado udaljiti od romanse ili čak neće ni razmišljati o vezi kako bi i dalje mogli raditi što žele, kad žele - objasnio je.

- Također, ljudi s vremenom imaju sve manje tolerancije, i muškarci i žene, a s godinama ljudi prirodno postaju sve sebičniji što svjesno ili podsvjesno - kaže.

Stručnjak za veze i psihoterapeut Neil Wilkie složio se da je početak veze sve teži kako neženja stari.

Objasnio je da, kako je neženja u srednjim godinama već dugo sam s vremenom njihova odluka da se neće vezati postaje sve jača, previše se bojeći priznati da su možda pogriješili što su izbjegavali dugoročne romantične veze.

- Izvana se mogu pretvarati da im je život zabavan i pun slobode. Uostalom, trebaju svima pokazati kako je to za njih bio dobar, pravi, izbor - rekao je.

- Ali neizgovorena i rastuća spoznaja da su napravili veliku životnu pogrešku dovest će do stvrdnjavanja stavova. Oni će u velikom broju slučajeva nastaviti samotan život i postati će još odlučniji u tome da kako je bilo bude i dalje, ali će i sve više spoznavati da to može dovesti samo do usamljene i razočaravajuće starosti - objašnjava.

- Stvarnost je takva da iznutra osjećaju da su zeznuli i da nema povratka - dodaje za Daily Mail.

Ova razina zatvorenosti onemogućuje tvrdokornom neženji da ikad pronađe ljubav - objasnila je Lucy.

Dodala je: 'Ako vam je ovakav muškarac slomio srce, kojeg su vaši prijatelji okarakterizirali (kad ste im jecali na ramenu u tri ujutro) kao samozadovoljnog muškarca-dijete, znajte: nije da se muškarcu niste sviđali ili da vas možda nije volio, već zbog života kojeg vodi, a koji uključuje, na primjer, putovanja u inozemstvo i višestruka kumstva, opsesije hobijima i sporadični seksualni život, boji se zaviriti u sebe i shvatiti kako voljeti sebe.'