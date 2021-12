Kaže da ga hvataju gdje god stignu dok povremeno radi kao zaštitar u lokalnim klubovima u Canterburyju u Velikoj Britaniji.

Charlie Jeer (19) o tome je progovorio na TikToku kako bi 'osvijestio činjenicu da i muškarci mogu biti seksualno uznemiravani'.

- Žene me hvataju za guzu, genitalije, a čak su mi i pokušavale otkopčati hlače. U jednoj noći me znaju seksualno uznemiravati barem deset puta - rekao je i napomenuo kako ne želi da ga sad ljudi doživljavaju kao žrtvu, već pokušava skrenuti pozornost na to da nije jedini muškarac koji ima takav problem na poslu.

Charlie studira ekonomiju, a ovaj posao radi samo kako bi si poboljšao financije dok ne završi školovanje. Nije, kaže, očekivao takve nasrtaje suprotnog spola, a kad se požalio kolegama i muškim prijateljima, uglavnom su se šalili tipa: 'Zašto se to meni nikad ne dogodi?'.

- Toliko momaka i djevojaka, koji rade u klubovima, bude seksualno uznemiravano, a o tome se uopće ne govori. Upozorili su me na početku posla da bi mi se to moglo događati, ali nisam mislio da će biti ovako redovito i često - prisjetio se.

- Bavim se osiguranjem tek zadnjih godinu dana i u to vrijeme bezbroj puta su mi žene prilazile i pokušavale mi otkopčati odjeću ili me pipkati - dodao je.

- Ne osjećam se žrtvom jer na poslu osiguranja imate neku vrstu kontrole nad situacijom. Tu su ljudi koji rade s vama, a tu su i kamere. Ako me žena zgrabi, osjećam se dovoljno snažno da je maknem od sebe - nastavio je pa se prisjetio neugodnog incidenta koji mu se urezao u pamćenje.

O problemu seksualnog uznemiravanja priča u ovom videu:

'Jedna žena me tri puta zgrabila za guzu prije nego što je izbačena iz kluba. Radio sam u Norwichu, a politika kluba bila je da se ne smije penjati na stolice i stolove. Većina našeg posla te večeri bila je ići od jednog do drugog gosta i govoriti im da siđu. Otišao sam do jedne dame i rekao joj da siđe, a kad sam ponovno prolazio kraj nje, zgrabila me za stražnjicu.

Prvi put sam ignorirao, ali dok sam se vraćao, blokirala mi je put. Tražio sam da se makne s puta i nakon što sam prošao, ponovno me zgrabila za guzu. Okrenuo sam se i rekao: 'Ne diraj me više'. Kasnije sam ponovno prišao njezinom stolu kako bih rekao njezinim prijateljima da siđu sa stola i opet me uhvatila.

Bilo mi je dosta. Rekao sam joj: 'Vrijeme je da krenemo'. Očito nije baš bila sretna zbog toga. Na izlasku mi je rekla. 'Koga uopće briga za seksualno uznemiravanje'. Do ovog trenutka sam dva sata hodao kroz more žena koje su me dodirivale. Rekao bih da su me te noći dirkale deset puta više nego inače, na način na koji nisam želio da me se dira.'

Napominje kako cilj njegovih objava na TikToku, gdje priča o ovom problemu, nije nužno pokušaj podizanja svijesti kod žena ne bi li neke od njih razmislile o onome što rade po klubovima, već želi i muškarcima 'otvoriti oči'. Želi da shvate kako je pogrešno vjerovanje da svi muškarci uživaju u tome da ih nepoznate žene dirkaju, prenosi Daily Mail.