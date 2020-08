Bivša zaposlenica otkrila kako je raditi za Instagram: Zabava, besplatna hrana, igre...

Christen Blaire radila je u središnjici Instagrama u San Franciscu, a sad radi za TikTok. Podijelila je snimku te pokazala kako je bilo raditi za Instagram i koje uvjete radnici ondje imaju

<p>Impresivni uredi tvrtke samo su dio bogate palete mogućnosti zaposlenika Instagrama, jer osim toga imaju neograničen pristup besplatnoj najfinijoj hrani, sobu za igrice kako bi uživali na pauzi te nevjerojatne sobe za sastanke, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8585555/Instagram-worker-shares-scenes-look-firms-San-Francisco-office.html">Daily Mail.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Rade unatoč koroni</p><p>Christen Baile sad radi za TikTok i ondje je objavila video u kojem je otkrila kako je to bilo raditi za prethodnog poslodavca Instagram. Video pogledajte <a href="https://www.tiktok.com/@christenblaire/video/6855921996153359622">OVDJE</a>.</p><p>Na posao ju je prevozio autobus tvrtke, a kompleks ureda prostire se na više od 4000 četvornih metara. Tvrtka ondje ima više od 30 zgrada, a na interne sastanke zaposlenici se voze biciklima.</p><p>Tehničarka koja je radila kao brand program menadžerica u marketinškom timu dodala je kako je običavala uzeti laptop i raditi na krovu, a zatim uživati u besplatnim smoothiejima i desecima poslastica. Nastavila je kako je putovala po cijelom svijetu i letjela poslovnom klasom te posjećivala urede tvrtke u Tokiju koje je nazvala nevjerojatnima.</p><p>Na interne sastanke od zgrade do zgrade je putovala biciklom, a konferencijske dvorane nazvali su prema nazivima pjesama kanadskog repera Drakea. Tako su se sastanci odvijali u dvoranama 'Running Through the Six' ili 'I'm Upset'.</p><p>Kazala je kako su uredi prostrani i maštoviti, no za nju je najbolji dio bila nevjerojatna besplatna hrana. Zaposlenici na raspolaganju imaju bar za vafle, salatni bar i više kafića.</p><p>Glavni ulazni prostor tvrtke sastoji se od fotografija s Instagrama, uključujući slike mačaka sa #catsofinstagram, dok su druga mjesta dizajnirana za savršene selfije.</p><p>Kazala je i kako je kompleks tvrtke dizajniran tako da nalikuje Glavnoj ulici u Disneylandu ili ulicama u Palo Altu, a sadrži i trgovinu sa slatkišima te igraonice s video igrama gdje se zaposlenici mogu opustiti.</p><p>Instagram ima više od milijardu korisnika mjesečno, a središte mu je u San Franciscu. Ima urede i u New Yorku, Parizu, Hamburgu, Sao Paolu i Dubaiju.</p><p>Njezin video ubrzo je dosegnuo 2,7 milijuna pregleda, a ljudi su komentirali kako bi i oni rado radili na takvom mjestu.</p><p>. Kako zabavno!, komentirala je pratiteljica, dok je druga dodala kako joj se sviđa da je u središtu hrana uz malo posla.</p><p>- Dakle, tvoj je posao bio jesti besplatnu hranu. Odlično, uskoro ću predati svoju molbu, dodala je treća, dok je četvrta pitala kako je uspjela dobiti posao ondje.</p>