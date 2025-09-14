'Bivša žena se iz vedra neba rastala od mene kad sam imao 41 godinu, tek sad znam zašto'

- Preselio sam se iz Londona na otok 2011. godine sa svojom suprugom, s kojom sam bio u braku 15 godina. Ja sam radio u medijima, a ona u privatnom bankarstvu. Plan je bio pobjeći iz korporativnog utrkivanja. Dogovorili smo se da život mora imati više od rada u gradu, nismo imali djecu, pa smo jednostavno krenuli. No, sve se srušilo tri godine kasnije. Supruga mi je rekla da nije sretna i zatražila razvod. Bio sam šokiran, potpuno iznenađenje i nisam mogao razumjeti što se događa. Nikada nisam mislio da bi se to moglo dogoditi meni - priča James Davis.

Odjednom je napustila posao i zemlju, vratila se u Veliku Britaniju, a ja sam ostao sam upravljati svime. Želio sam pronaći način da stvari funkcioniraju, ali unutar godine dana razvod je finaliziran i bio je prijateljski.

S odmakom, mogu vidjeti znakove. Posao nas je oboje potpuno zaokupio, a ja nisam radio dovoljno na odnosu. Mogao sam učiniti više da se ona osjeća sigurno u našem braku. Bio sam toliko fokusiran na karijeru da sam izbjegavao emocije. Često vidim to kod svojih klijenata, muškarci će ignorirati osjećaje i nadati se da će se stvari same popraviti. Žene su puno bolje u izražavanju osjećaja.

Mjesecima nakon razdvajanja osjećao sam tugu i šok. Kao mnogi muškarci u srednjim godinama, mislio sam da me sada, u četrdesetima, nitko neće primijetiti. Bio sam slomljen, ostao sam sam upravljati poslom dok sam se nosio s gubitkom braka. Moje samopouzdanje bilo je srušeno.

Tijekom tih “tamnih noći duše” nastojao sam izgledati kao da imam sve pod kontrolom, ali iznutra sam bio u nemiru. Kad bih došao kući u prazan stan, počeo bih piti vino, ne previše, ali više nego inače. Također sam se posvetio vježbanju. Držao sam se onoga što sam mislio da mogu kontrolirati, svog fizičkog izgleda. Spustio sam postotak tjelesne masti ispod 10% i dobio “six-pack”. Izgledao sam dobro, ali iznutra bio sam iscrpljen i prazan.

Shvatio sam da fokus na tijelo ne rješava dublje probleme. Radio sam na adrenalinu, ali bez pravog smjera. Znao sam da moram raditi na svom mentalnom stanju. S obzirom na iskustvo u psihologiji i coachingu, znao sam kako stvoriti promjenu, ali sam također shvatio da trebam podršku izvana. Bio sam zahvalan prijateljima koji su me podržavali, ali znao sam da to nije dovoljno da krenem dalje.

Počeo sam prakticirati meditaciju i tri mjeseca išao na terapiju. Želio sam redefinirati sebe. Shvatio sam svoju ulogu u raspadu braka. Posao me potpuno zaokupio, a nisam imao vremena njegovati odnos ni sebe. Živio sam na prekrasnom otoku, ali nisam uživao u tome. Naučio sam da sam previše kompenzirao u odnosu, možda do nezdravih granica.

Uvijek sam nastojao da druga osoba bude sretna, a nisam razmišljao o tome što zapravo ja i ona trebamo. Odlučio sam ubuduće postavljati granice i jasno izražavati svoje želje. Smanjio sam ekstremne HIIT treninge i prebacio se na strukturirani trening snage, fokusirajući se na cjelokupnu pokretljivost, ne samo intenzitet. Tjedan po tjedan osjećao sam se bolje, bolje spavanje, više energije, pozitivniji raspoloženje. Postao sam manje stresan, energičniji i strpljiviji, i privatno i profesionalno.

Počeo sam ispunjavajuću vezu s Claire, koju sam već poznavao od doma, a čiji je brak završio otprilike u isto vrijeme kao i moj. Započeli smo dugogodišnju vezu na daljinu, a 2016. se preselila na Ibizu.

Sada smo u braku i preselili smo se u Veliku Britaniju, gdje vodimo podcast i coaching biznis. Moj put rast i iscjeljenja doveo me do napisane knjige The Midlife Male Handbook, u kojoj dijelim alate i spoznaje koji pomažu muškarcima u četrdesetima, pedesetima i dalje da napreduju fizički, mentalno i emocionalno.

Moj savjet muškarcima koji prolaze kroz razvod je da uzmete vrijeme za sebe. Dopustite drugima da preuzmu posao ako možete ili delegirajte zadatke. Kad ste u dolini, unutarnji glas može vas sputavati. Ali samo postajanje svjesnim tog glasa može biti izuzetno oslobađajuće i shvatiti da ono što govori možda nije istina.

Samoprihvaćanje je ključno. Lako je izbjegavati osjećaje kroz neproduktivne mehanizme, bilo da su to skupi izleti ili alkohol. Danas smo opsjednuti vanjskim postignućima, više novca, a premalo pažnje posvećujemo unutarnjem radu, koji zaista donosi sreću i ispunjenje.

Tri godine nakon što sam mislio da sam na otpadu, okrenuo sam život. Sada, sa 52 godine, nikada se nisam osjećao optimističnije, osnaženije i življe. To ne znači da nemam izazove, ali imam alate, navike i mindset da se nosim s njima.

Osam savjeta za muškarce u srednjim godinama

Postepene i održive promjene. Izbjegavajte ekstremne dijete i treninge. Male promjene su lakše održive.

Izbjegavajte ekstremne dijete i treninge. Male promjene su lakše održive. Uravnotežena prehrana. Fokus na cjelovite namirnice, lean proteine, složene ugljikohidrate i povrće. Povremeni užici bez grižnje savjesti.

Pronađite vježbu koja vam odgovara . Gibanje treba osnaživati, ne kažnjavati.

Prioritet spavanja. Redovan san podržava zdravlje tijela i uma.

Razmislite o svojim vrijednostima . Jasnoća u tome tko želite biti i što želite od života vodi vaše postupke.

Pronađite zajednicu . Podrška prijatelja, grupe ili online platforme pomaže održati motivaciju.

Oslobodite se ega . Dopuštanje promjena i početaka bez srama.

Prioritet sebi. Posvetite se vlastitom blagostanju. Promjene su proces, važno je brzo se vratiti na pravi put.

