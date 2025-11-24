Bivši direktor Levisa upozorava kako da perete svoje traperice

Nema ništa gore od trenutka kada se pripremate za izlazak u omiljenim trapericama, a onda ih slučajno zaprljate. Prva misao mnogih u tom trenutku je, baciti ih u perilicu. No, bivši CEO Levisa, Charles “Chip” Bergh, otkriva da to možda i nije najbolja ideja.

Traperice su se kroz godine značajno promijenile. Dok su uske traperice posljednjih godina polako izlazile iz mode, modeli poput zvonolikih ili širokih traperica i dalje su popularni. No kako ih održavati u savršenom stanju, mnogima nije sasvim jasno. Bergh, koji je na čelu Levisa bio od rujna 2011. do siječnja 2024., otkriva trikove pravih ljubitelja trapera.

- Nikad nisam rekao da ne treba prati traperice. Ali pravi denim entuzijasti će vam reći da ih nikada ne stavljaju u perilicu. Tako i ja radim - rekao je Bergh u razgovoru za CNBC.

Ako se traperice zaprljaju, primjerice umakom, Bergh ih neće baciti u perilicu, očistit će samo to mjesto. - Ako postanu stvarno prljave, primjerice nakon vrućeg dana ili znojenja, operem ih pod tušem - dodaje.

Za ljude koji stalno zaprljaju traperice i vole ih baciti u perilicu, Bergh priznaje da je njegova metoda zahtjevna. - Osobno ih stavim u perilicu, okrenute naopako i na nježan program, jer nisam dovoljno strpljiv za čišćenje svake mrlje pojedinačno - govori.

No učestalo pranje može imati posljedice: traperice mogu izblijedjeti ili izgubiti oblik i kroj. Zato Levi’s na svojoj stranici daje nekoliko korisnih savjeta:

Zatvorite sve gumbe i zatvarače prije pranja

Koristite nježan program i hladnu vodu

Voda i ocat mogu poslužiti kao prirodni omekšivač i smanjiti ostatke deterdženta, iako neće mirisati poput klasičnog omekšivača

Perite rjeđe, idealno, traperice bi trebalo prati otprilike nakon deset nošenja

I dok se traperice peru štedljivo, isto savjetuje i Nike za tenisice, iako je njihov ritam nešto češći, oko svakih dva tjedna, većina nas i s bijelim tenisicama ne drži se toga.

Zaključak? Pravi ljubitelji trapera rijetko peru svoje omiljene traperice u perilici. 'Spot-čišćenje' i povremeno pranje u tušu dovoljni su da vaše traperice ostanu u savršenom stanju, a pritom i dulje traju