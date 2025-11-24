Traperice su nezaobilazan dio svakodnevne garderobe, ali njihovo održavanje mnogima predstavlja izazov. Bivši direktor Levisa, Charles “Chip” Bergh, otkriva da način na koji ih perete može učiniti više štete nego koristi
Bivši direktor Levisa upozorava kako da perete svoje traperice
Nema ništa gore od trenutka kada se pripremate za izlazak u omiljenim trapericama, a onda ih slučajno zaprljate. Prva misao mnogih u tom trenutku je, baciti ih u perilicu. No, bivši CEO Levisa, Charles “Chip” Bergh, otkriva da to možda i nije najbolja ideja.
Traperice su se kroz godine značajno promijenile. Dok su uske traperice posljednjih godina polako izlazile iz mode, modeli poput zvonolikih ili širokih traperica i dalje su popularni. No kako ih održavati u savršenom stanju, mnogima nije sasvim jasno. Bergh, koji je na čelu Levisa bio od rujna 2011. do siječnja 2024., otkriva trikove pravih ljubitelja trapera.
- Nikad nisam rekao da ne treba prati traperice. Ali pravi denim entuzijasti će vam reći da ih nikada ne stavljaju u perilicu. Tako i ja radim - rekao je Bergh u razgovoru za CNBC.
Ako se traperice zaprljaju, primjerice umakom, Bergh ih neće baciti u perilicu, očistit će samo to mjesto. - Ako postanu stvarno prljave, primjerice nakon vrućeg dana ili znojenja, operem ih pod tušem - dodaje.
Za ljude koji stalno zaprljaju traperice i vole ih baciti u perilicu, Bergh priznaje da je njegova metoda zahtjevna. - Osobno ih stavim u perilicu, okrenute naopako i na nježan program, jer nisam dovoljno strpljiv za čišćenje svake mrlje pojedinačno - govori.
No učestalo pranje može imati posljedice: traperice mogu izblijedjeti ili izgubiti oblik i kroj. Zato Levi’s na svojoj stranici daje nekoliko korisnih savjeta:
-
Zatvorite sve gumbe i zatvarače prije pranja
-
Koristite nježan program i hladnu vodu
-
Voda i ocat mogu poslužiti kao prirodni omekšivač i smanjiti ostatke deterdženta, iako neće mirisati poput klasičnog omekšivača
-
Perite rjeđe, idealno, traperice bi trebalo prati otprilike nakon deset nošenja
I dok se traperice peru štedljivo, isto savjetuje i Nike za tenisice, iako je njihov ritam nešto češći, oko svakih dva tjedna, većina nas i s bijelim tenisicama ne drži se toga.
Zaključak? Pravi ljubitelji trapera rijetko peru svoje omiljene traperice u perilici. 'Spot-čišćenje' i povremeno pranje u tušu dovoljni su da vaše traperice ostanu u savršenom stanju, a pritom i dulje traju
