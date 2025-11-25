Ovo su fatalne greške zbog kojih nosite krivi broj traperica

Pronaći idealne traperice stvarno nije lako - fit, dužina, kroj, stil - sve mora "sjesti". Zato su tu Jeans Experti, certificirani kroz kontinuirane edukacije. Njihov je zadatak jednostavan - razumjeti i najkompliciraniji zahtjev te vam uštedjeti vrijeme.

- Jednim pogledom procjenjuju idealan model i veličinu, rješavaju nedoumice oko kroja i dužine te vam mogu pomoći oko najvećeg jeans asortimana u jednoj trgovini. I donose vam ono što vam dobro pristaje. Model, veličinu i širinu pogode u 95 posto slučajeva. Iako ima puno brendova i različitih veličina - ponosno govori edukatorica Ana Sremec Turčec, osnivačica Jeans akademije za prodavače u trgovini Europa 92, koji trenutačno ima 40 poslovnica diljem Hrvatske i Slovenije, kao i web shop.

Akademija, koja je osnovana još 2017., traje šest mjeseci, uz brojna predavanja i radionice, a trenutačno imaju oko 160 stručnjaka za jeans. Svi koji to žele mogu postati.

- Kakvu god jeans želju imali, koliko god ona komplicirana bila, ma čak i ako zvuči bizarno, naši Jeans Experti će je razumjeti i ponuditi točno ono po što ste došli. Imamo najstručnije Jeans Experte u Hrvatskoj - kaže Ana te dodaje: "Ima i onih koji dolaze 'na brzinu' jer nemaju živaca, pa već s ulaza viču: 'Žurim na posao'. Mi već znamo što ćemo im dati da probaju, a oni su već u kabini".

Istraživanja su pokazala da je kupovina traperica najstresnija u usporedbi s drugim vrstama odjeće, pa malo podrške dobro dođe.

- Kupovina na koju biste potrošili puno vremena, puno puta izlazili iz kabine i vraćali se, i često na kraju odustali, kod nas ide jednostavno i brzo. Upravo zahvaljujući educiranim djelatnicima - govori Ana, koja kupce oduševljava već 17 godina.

Počela je kao prodavačica, a iako ne radi više u trgovini, kad je u obilasku, kupci je prepoznaju i pozdravljaju.

- Za mene je jeans strast i ljubav - dodaje Ana. I danas je zaluđena trapericama, ima ih točno 137 kod kuće, a često ih posuđuje 21-godišnjoj kćeri.

Jeans je, nastavlja, uvijek u modi, uvijek je trend i svatko bi ga, bez obzira na to jeste li muškarac ili žena, trebao imati u ormaru. No činjenica je da se mnogo ljudi ne snalazi dobro s američkom skalom veličina, iskazanom u inčima.

- Mnogi nose pogrešnu veličinu ili fit koji ne laska figuri i nisu toga svjesni, pa se iznenade kad dođu kod nas. Da, fora je to jer mi stvarno pomažemo ljudima riješiti problem. Neki kupci dolaze godinama, a za svaku kupnju nam donose i čokolade, i bombonijere, čak i baklave. Jako mnogo kupaca ima svog omiljenog djelatnika i poimence ih traže kad dođu - smije se jeans edukatorica Tajana i dodaje da su svi oni više manje i stilisti koji vam mogu dati i pravi modni savjet.

I u komentarima i porukama koje dobivaju na društvenim mrežama često dobivaju pohvale za Jeans Experte.

- Možemo za vas naći svake hlače. Treba nam pet minuta da izađete s pet dobrih i kvalitetnih hlača - kažu nam Ana i Tajana.

Od desetak najpoznatijih brendova koje drže, uvijek se nađe dovoljno fitova (krojeva) za svaku pojedinu građu. Jer lako se pogubiti - straight, skinny, slim, bootcut, wide...

- Muškarci obično dolaze s istim modelom traperica i traže takav isti, pa kupuju u više boja. Dok žene vole mijenjati, traže što nose poznati poput Beyonce, Kim Kardashian... - govori nam Tajana te dodaje da postoje traperice i za žene koje nikad ne izlaze iz dućana, poput jednog fita brenda Salsa, koji ima efekt izbljeđivanja u sredini nogavica, pa pruža efekt stanjivanja nogu i žene izgledaju nevjerojatno vitko u njima...

- Kad probaju traperice, prvo što žene gledaju je kako im traperice stoje na guzi. Ucrtavaju li se negdje i slično, no mi vam naglašavamo da je najbitniji - struk, odnosno njegova dubina, za svaku figuru. Znaju dolaziti sa željom za dubljim strukom koje im ne pristaje najbolje. Viši struk, vizualno "podiže" bokove, daje dojam duljih nogu i naglašava struk. Odlično pristaje većini građa, a ženama koje imaju izraženije bokove ili kraći torzo lijepo će oblikovati - izdužiti siluetu i stvoriti balans. Plići ili srednji struk s druge strane je odličan za žene koje imaju duži torzo i žele ga vizualno malo skratiti. Također, dobar je izbor za žene koje imaju uže bokove ili manju stražnjicu - jer dodaje balans proporcijama. Ono što je također bitno gledati kod kupnje traperica je i vodoravan stražnji šav iliti "yoke" (jaram) - poznat je kao 'podizač' stražnjice onda kada ima oblik slova V - kažu.

Kad govorimo o ženama, tri su osnovna tipa građe, objašnjavaju nam ove stručnjakinje.

- Osamdeset posto žena ima izražene bokove, uz uzak struk, dakle onaj popularni kruškoliki oblik. Ovaj oblik zahtijeva visok struk jer najbolje zatvara uzak struk i izražene bokove, te modeli sa visokim strukom vizualno dodatno izdužuju siluetu nogu. Drugi oblik tijela je kvadratast, bez oblina - i tu je potreban veći vizualni lift bokova. Za ovu građu se preporučuju manji srcoliki džepovi na stražnjoj strani, kao kod brenda Lee. Treći oblik je onaj koji nema izraženu stražnjicu. Za njih je potrebna srednja dubina struka ili plići, a u prednjem dijelu mora biti blago spušteno, kao luk koji će dati oblik srca - objašnjava nam Tajana Trčak, koja je, poput Ane, počela u Europi 92 raditi kao prodavačica.

Nogavice, nastavlja, nisu ključne kao fit oko struka. Pa ako ste fan nekih širih nogavica - slobodno, no treba paziti da onda u struku sve dobro stoji. Ravne ili slim nogavice prate siluetu, bootcut i flare (trapez) krojevi prirodno naglašavaju ženstvenost zahvaljujući širem donjem dijelu, koji stvara uravnoteženu, elegantnu liniju tijela.

- Jako je bitno kod nogavica da se u koljenu ne "grešpaju" - kaže Tajana i dodaje:

- Bitno je što vam po proporcijama stoji, nisu najbitniji ni marka ni trend. Ljudi se iznenade kako na kraju izgledaju kad ih odjenemo. Ipak, bez obzira na to što vam mi preporučili, nama je najvažnije da se vi osjećate dobro u trapericama. Ako želite, uvijek možete uzeti veći broj, ako tražite udobnost - govore nam ove Jeans Expertice i dodaju da je jeans dugoročno ulaganje. Iako neki vole mijenjati, neki se osjećaju udobno u bezvremenskoj klasici.

Dale su nam i savjet za traperice te kako ih najbolje održavati - peru se s tekućim deterdžentom, bez omekšivača, iako svi to rade, okrenute naopako i zakopčane.

- Nikad ih ne smijete stavljati u sušilicu i prati na temperaturi višoj od 30 stupnjeva - zaključuju.

