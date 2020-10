- U pala\u010di bismo stalno imali banana kruh u hladnjaku. Pa ako se iznenada pojavila princeza Anne i po\u017eeljela popodnevni \u010daj ba\u0161 kad smo zavr\u0161ili s kuhinjom i odlazili na pauzu, bilo je sve u redu jer smo imali banana kruh - rekao je Darren za Insider.

Na pitanje postoji li neki desert u kojem se \u010desto u\u017eiva i posegne, Darren je rekao da je princ Charles \u010desto u\u017eivao u banana kruhu dok bi pio svoj popodnevni \u010daj ili kad bi i\u0161ao na piknik u dvorac Balmoral.

Darren je jedino koristio druga\u010diji recept kada ga je pripremao za djecu.

- Jedino za \u0161to nisam koristio ovaj recept bio je kraljevski vrti\u0107. I to zato \u0161to kraljevska djeca u to vrijeme, Wills, Harry, Beatrice, Eugenie, nisu voljela vo\u0107e i ora\u0161aste plodove. Koja djeca vole vo\u0107nu tortu? Ne vole. Dakle, tu sam odlu\u010dio napraviti karamelu s bananom. Banana kruh napravili bismo sa slatkom glazurom od karamele i to im je bilo super - rekao je Darren.

Darren je podijelio originalni recept za kruh od banane iz pala\u010de i \u00a0verziju s karamelom.

1. Banana kruh

Sastojci:

226 grama bra\u0161na koje se samo di\u017ee



\u00bc \u017eli\u010dice soli



113 grama neslanog maslaca



170 grama \u0161e\u0107era



113 grama gro\u017e\u0111ica



28 grama nasjeckanih oraha



56 grama vi\u0161nje



1 \u017eli\u010dica paste od zrna vanilije



2 jaja



450 grama zrelih banana

Metoda:

Zagrijte pe\u0107nicu na 180 stupnjeva. Namastite i oblo\u017eite lim za pe\u010denje. Ubacite maslac u bra\u0161no i sol i sjedinite.



Dodajte \u0161e\u0107er, orahe, gro\u017e\u0111ice i vi\u0161nje. Napravite smjesu i razbijte jaja po sredini. Zgnje\u010dite banane, dodajte jajima i pasti od vanilije i dobro promije\u0161ajte. Dodajte mje\u0161avinu bra\u0161na i mije\u0161ajte dok se ne sjedini. Ulijte u pripremljeni lim, zagladite i pecite na sredini pe\u0107nice oko 45 minuta.

2. Banana kruh s karamelom

Sastojci:

Za tortu

1 \u0161alica plus 1 \u017elica maslaca



1 \u00bd \u0161alice svijetlosme\u0111eg \u0161e\u0107era



4 jaja



2 \u0161alice pasiranih banana (oko 5 srednjih)



3 \u0161alice bra\u0161na



2 \u017eli\u010dice sode bikarbone



1 \u00bd \u0161alice kiselog vrhnja



2 \u017elice mlijeka



2 \u017eli\u010dice paste od vanilije

Za glazuru

1 \u00bd \u0161alice neslanog maslaca



2 \u0161alice svijetlosme\u0111eg \u0161e\u0107era



\u00bd \u0161alica kiselog vrhnja



6 \u0161alica \u0161e\u0107era u prahu



2 \u017eli\u010dice paste od vanilije

Metoda:

Zagrijte pe\u0107nicu na 180 stupnjeva. Podma\u017eite pleh za pe\u010denje, ako je mogu\u0107e dimenzija (12 x 18 x 1). Napravite kremu od maslaca i \u0161e\u0107era pomo\u0107u elektri\u010dne mije\u0161alice dok ne postane svijetla i pahuljasta. Dodajte jaja i bananu i istucite ih zajedno. Umije\u0161ajte bra\u0161no, sodu, kiselo vrhnje, mlijeko i pastu od vanilije dok nema grudica i dok tijesto ne postane glatko. Ulijte u pripremljeni pleh, zagladite i pecite na sredini pe\u0107nice oko 40 minuta ili dok kruh ne postane zlatno sme\u0111i.

Ostavite da se kruh potpuno ohladi prije glazure. Pripremite glazuru topljenjem maslaca i \u0161e\u0107era u tavi. Mije\u0161ajte bez klju\u010danja oko 2 minute. Dodajte kiselo vrhnje i pustite da zavrije. Maknite s vatre i umije\u0161ajte \u0161e\u0107er u prahu i pastu od vanilije. Ostavite glazuru da se malo ohladi i zgusne. Kola\u010d nare\u017eite i poslu\u017eite.