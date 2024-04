'Bivši muž traži da promijenim prezime jer je njegova zaručnica previše ljubomorna, ali neću!'

Neimenovana žena je na Redditu ispričala kako je nakon razvoda ostavila prezime bivšeg supruga zbog djece, koja također nose njegovo prezime. Međutim, to je postao veliki problem za njegovu novu partnericu s kojom se planira uskoro vjenčati.

- Njegova zaručnica nije previše oduševljena idejom - rekla je žena i dodala da su se razveli sporazumno i ostali u dobrim odnosima zbog svoje troje djece, koja su sad u tinejdžerskim godinama. Sve je teklo glatko dok on nije upoznao sadašnju partnericu, koju je za Božić i zaprosio.

- Bivši me nazvao jučer i rekao da me obavještava kako imam godinu dana da promijenim prezime na svoje djevojačko, jer njegova zaručnica izražava svoje gnušanje i zabrinutost što bismo nas dvije mogle imati isto prezime. Rekla sam mu da smo se pri razvodu dogovorili da mogu zadržati njegovo prezime dok ne osjetim potrebu da ga promijenim, i to piše u dokumentima. Također, napomenula sam da ne želim imati drugačije prezime od naše djece - prisjetila se.

- Odgovorio mi je na to da sam nerazumna i odbijam vidjeti koliko je to njegovoj zaručnici neugodno. Rekla sam mu: 'Ne mogu to gledati s njezine strane jer sam odrasla osoba, a ne nezrelo dijete kakvo je ona' - dodala je.

Kaže kako mu je predložila, ako njegova zaručnica baš ima ozbiljnih problema s tim, neka i djeca promijene prezime u njezino djevojačko na što je on 'poludio'.

- Ponudila sam tu ideju kao rješenje, a on je potpuno izgubio kontrolu rekavši da je on njihov tata i zaslužuju nositi njegovo prezime. Ipak, kada sam mu rekla da želim nositi isto prezime kao naša djeca, rekao mi je: 'To nije legitiman razlog da ga ne promijeniš u djevojačko' - ispričala je i dodala da neće popustiti, prenosi Mirror.