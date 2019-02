Bivši suprug mi je u zatvoru, a i sadašnji je jako neodgovoran

Poštovani Mevludine,

rastala sam se od čovjeka s kojim imam sina i koji sjedi u zatvoru jer je ubio čovjeka. Krenula sam u novu vezu s isto tako neodgovornim muškarcem, imam s njim šestogodišnju kćer. Nismo vjenčani te je neodgovoran prema djetetu i meni. Razmišljam da napustim tu vezu i odem s djetetom pa bih vas zamolila da analizirate zajedničku fotografiju i da me savjetujete. Pomozite mi da sebi i djetetu stvorim novi dom. Imam li ikakve šanse da se skrasim i pronađem mir koji mi je toliko potreban. Još bih vas zamolila da mi odgovorite u nekoliko riječi o sinu iz prvog braka koji živi kod bake. Kako će teći njegov put dalje i hoće li odnosi u obitelji ostati stabilni. Što mi preporučujete?

šifra: nesretna

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Vi ste vrlo naivna osoba, osjetljivi ste, brzo planete, ali se i brzo povučete. Nesigurni ste i u zadnje vrijeme depresivni. No kako i ne bi kad je jedan suprug u zatvoru, a i sad s ovim imate velikih problema. Jedina je razlika što je ovaj na slobodi, no obojica su isti. Morate poraditi prvo na sebi, morate shvatiti želite li od života pakao ili sreću i mir. Tek tad odlučite i napravite odlučan potez. No nemojte se više vezivati za takve muškarce, barem ako zbilja i iskreno mislite djetetu pružiti bolji život. Krenite nekim boljim putem. Jer ja ovdje vidim i dalje probleme i agoniju. Vidim da će vam krajem godine malo bolje krenuti, a čim pročitate odgovor, javite mi se na moj broj. Trebam vam reći stvari koje nisu za medije. Sretno.

