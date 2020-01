Bizaran slučaj: Žena je ostala trudna nakon oralnog seksa!

Ako ste uvjereni kako je jedina mogućnost trudnoće nakon konvencionalnog snošaja vagine u penis, ovi će vas slučajevi zaprepastiti. Iako su mogućnost za tako nešto iznimno male, liječnici potvrđuju stvarne slučajeve ovakvih začeća koji su ušli u povijest kao medicinski misteriji.

Trudnoća nakon oralnog seksa

Ova priča uključuje napad nožem, 15-godišnju djevojku, njenog novog dečka, kao i bivšeg. Tijekom svađe koje je izbila, djevojka je nožem ubodena u trbuh te je hitno odvezena u bolnicu. U tom trenutku se sve izuzev rane koja je zbrinuta činilo u redu, pa nakon što se oporavila od operacije, liječnici su je poslali kući. No, devet mjeseci kasnije, žena je ponovno zaprimljena u bolnicu zbog boli u abdomenu. Nakon opsežnih testova i pregleda, liječnici su zaključili da je trudna.

Važno je istaknuti dvije specifičnosti medicinskog stanja ove žene - prva je to da nema vaginu, zbog čega je trudnoća bila apsolutni šok, a druga je kako je neposredno prije napada nožem svog novog dečka oralno zadovoljavala. Cijeli izvještaj o slučaju objavljen je u službenom medicinskom izvješću.

Najvjerojatnije rješenje za ovu trudnoću koje su ponudili liječnici bilo je to da je sperma dobila pristup reproduktivnim organima putem ozlijeđenog probavnog trakta. Osnova svega je to da sperma može plivati i preživjeti, no liječnici kažu kako ne treba previše brinuti, jer su šanse da se ovako nešto dogodi doista minimalne, a ovaj su slučaj nazvali "savršenom olujom okolnosti" koje su rezultirale začećem.

Trudnoća nakon analnog seksa

Za svako pravilo postoji i iznimka, a to je definitivno slučaj koji je ispričao urolog dr. Brian Steixner u Atlantic Cityju. - Još dok sam bio student vidio sam nezamisliv fenomen. Tada sam još mislio da je to doista nemoguće. Imali smo pacijenticu rođenu s rijetkim medicinskim stanjem spojenih intimnih otvora.

Još u ranoj trudnoći, dok je fetus vrlo malen, oko petog, šestog tjedna začeća, mokraćna cijev, rektumska i vaginalna se nisu razdvojile u posebne cijevi. To znači da su se urin i stolica odlijevali kroz isti otvor - ispričao je. Ovo stanje javlja se kod jedne od 50.000 beba i može se promijeniti operacijom - jednostavno se odvoje tri različita kanala i zašiju.

Dok je bila djevojčica, naša pacijentica se podvrgnula toj operaciji, međutim - nije uspjela. Stvorila se fistula i u njenom slučaju maternica se povezala s rektumom, a vagina je bila "slijepa ulica", objasnio je dr. Steixner. Pacijentica to nije znala, pa je tako i nesvjesno riskirala trudnoću analnim seksom.

Pacijentica je tijekom pregleda Steixneru rekla kako je prije trudnoće imala isključivo analni seks te da je ostala trudna. Nekoliko mjeseci kasnije porođaj je izvršen carskim rezom koji je bio jedina opcija. - Nakon serije ultrazvuka zaključili smo da je jedini način na koji je mogla ostati trudna doista analnim seksom - ispričao je liječnik koji je bio u čudu, kao i uostalom cijeli bolnički tim.

