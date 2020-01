Kako penis stari: S godinama postaje sve manji i kao upitnik

Urolog i direktor Instituta za urologiju u Jerseyju dr. Brian Steixner upozorava kako, baš kao i ostatak tijela i penis s godinama stari, mijenja se i 'pada' odnosno spušta se s vremenom. Postoje, kaže on, operativni postupci s kojima se 'vrijeme može usporiti', no radije možete sami sebi pomoći, i to najviše nepušenjem i održavanjem zdrave tjelesne težine.

Evo što se sve na penisu s vremenom mijenja:

Penis se skuplja

S vremenom dolazi do progresivnog gubitka veličine, jer će nekada zdrave stanice kože zamijeniti puno manje elastična vlakna.

A stvari možete i pogoršati, upozorava liječnik, i to s debljanjem jer, kako se trbuh povećava, on istiskuje masne naslage i veći se postotak penisa 'ukopava' ispod kože.

Dobivanje na težini - labava duljina. Matematika je jednostavna, piše Men's Health.

- Za svakih 13 kilograma koje dobijete, gubite 12 milimetara - upozorava dr. Steixner.

Može se iskriviti 'kao upitnik'

Zahvaljujući traumama koje se ponavljaju, od naizgled bezopasnih stvari poput sporta i seksualnih aktivnosti, ožiljkasto se tkivo može nakupiti duž cijele duljine penisa.

Osim toga, ožiljak se ne mora stvarati simetrično.

- U šezdesetima i sedamdesetima se to može pogoršati - kaže dr. Steixner i dodaje da je "viđao pacijente čiji penisi nalikuju na 'upitnik'. No srećom, postoje lijekovi koji pomažu u oslobađanju nakupljenog plaka na ožiljkastom tkivu koje drži penis u toj krivulji.

Foto: Thinkstock

Neki muškarci dobiju erektilnu disfunkciju

Više od 30 milijuna muškaraca pati od erektilne disfunkcije, a razlog kod starijih muškaraca je gubitak krvi.

Erektilna je disfunkcija poput srčanog udara penisa - objašnjava dr. Steixner i savjetuje - muškarcima da jedu zdravo i redovito vježbaju.

- Tržište za erektilnu disfunkciju vrijedno je nekoliko milijardi dolara, s tretmanima tableta bez recepta i injekcijama za poticanje krvotoka, a ako brinete o sebi, sve to možete izbjeći - kaže dr. Steixner i dodaje da ima i pacijente u 90-ima koji imaju savršenu erekciju, jer su u mladosti brinuli o sebi."

Raste rizik od karcinoma kože penisa

Većina muškaraca upoznata je s vrlo stvarnim rizicima od raka prostate i testisa, no postoji i rizik od raka kože na penisu, posebno ako se izlažete suncu.

Foto: Dreamstime

Također, muškarci koji ne paze na osobnu higijenu, mogu stvoriti uvjete koji doprinose raku penisa.

- Izbjegavajte solarije i održavajte kožicu čistom - savjetuje dr. Steixner jer je u ekstremnim slučajevima raka kože penisa potrebno čak i potpuno uklanjanje penisa - kaže Steixner.

