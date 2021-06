Vaš seksualni život je zapao u rutinu? Željeli biste probati nešto novo, a nemate ideju otkud početi?

- Kladim se da niste isprobali ove seksualne tehnike. Iako će možda zvučati smiješno, dobivaju vrhunske recenzije parova koji su ih isprobali - kaže seksualna terapeutkinja Tracey Cox i dodaje da je potrebno samo malo avanturističkog duha i nekoliko rekvizita i - avantura počinje!

Oralni seks uz pomoć grejpa

Prije osam godina žena zvana Teta Angel objavila je video na YouTubeu u kojem prikazuje kako 'ugoditi svom muškarcu' pružajući mu oralni seks s grejpom oko donjeg dijela penisa.

Ona demonstrira na dildou - ispuštajući tako neočekivane zvukove, da je teško ne nasmijati se.

Od tada je oralni seks s grejpom postao 'hit'.

Zašto bi to isprobali?

Ako pogledate originalni video, teško je to napraviti bez dobre doze smijeha. To je novo iskustvo, i prilično zabavno, u svijetu u kojem je seks postao preozbiljna tema.

Tehnika grejpa je također savršena za žene koje ne uživaju u oralnom seksu jer im se povraća. Stavljanje grejpa oduzima tri centimetra duljine, tako da nema mogućnosti za 'duboko grlo'.

Kako to učiniti?

Upotrijebite crveni grejp (ili najslađu sortu koju možete naći) i stavite ga u toplu vodu da postigne sobnu temperaturu (ako ste alergični na grejp, možete upotrijebiti veliku pomorsku naranču).

Zatim ga minutu ili dvije valjate na pultu kako biste ga omekšali i učinili sočnijim. Odrežite dva kraja, tako da podsjeća na debeli kotačić, i izrežite malu rupu u središtu grejpa (što je rupa manja, to će se biti zategnutiji oko spolovila kad ga prvi put gurnete prema dolje preko penisa).

Budući da su agrumi kiseli, uvijek prvo provjerite ima li na penisu malih posjekotina ili opeklina kako bi izbjegli peckanje. Pričekajte dok se ne ukruti, a zatim polako gurnite grejp do dna penisa: voće se širi dok ga pritišćete.

Kao što možete zamisliti, sok ide svugdje, zato pripremite nekoliko ručnika na podu kojima ćete tijekom čina spriječiti kapanje slatkog soka po podu. Inače, sok je dio iskustva.

Zatim pređite na oralni seks, kao što to obično činite, okrećući grejp oko penisa i gurajući ga gore-dolje. Nastavite sisati i uvijati grejp do orgazma.

- Toplo bih savjetovala da mu nakon toga brzo operete penis i testise, jednostavno zato što je sok kiseo, iako urolozi tvrde da zdravstvenih rizika nema - savjetuje Cox.

Presuda: 6.5 / 10

- Nemojte me krivo shvatiti: osjećao sam se sjajno i svi bi to trebali probati barem jednom. Ali to je jako komično i moja partnerica se smijala kao luda, zbog čega sam se onda i ja počeo smijati. Poslije joj je izbio osip na bradi jer izgleda da joj je kiseli sok nadražio kožu - piše jedan muškarac koji je isprobao metodu.

Kivin metoda

Ukratko, ovo je jednostavno bočni oralni seks. Što nije to sve dok ne pomislite da gotovo svi to radimo s ljubavnikom smještenim ravno među nogama.

Kivin metoda se sastoji od partnera koji pruža i tijekom je okomito postavljen, umjesto paralelno, prema partneru koji prima.

Potpuna je tajna odakle je ime inače došlo, ali koristi se za opis bočnog oralnog seksa iz 2001. godine.

Zašto bi to probali?

Ova poza omogućuje vašem partneru da istraži cijelu vulvu, a ne da samo cilja na klitoris. Mnogo žena smatra da je izravna stimulacija gore-dolje preintenzivna ili smatraju da im se sviđa kako im je jedna strana klitorisa lizana više od druge.

Stimulacija sa strane je neobična i intenzivnija za neke žene - što je možda razlog zašto neki seksualni pedagozi tvrde da žene brže postižu orgazam ovom metodom.

Omogućuje i jednostavan pristup međici - bez dlačica između rodnice i anusa. Ovo je područje prepuno vrlo osjetljivih živčanih završetaka i dobro reagira na čvrstu masažu (prstima ili seks igračkom).

Kako to učiniti?

Ako ste sretni primatelj, lezite na krevet (u položaju u kojem biste spavali, glava pri vrhu kreveta) s podignutom jednom nogom.

Vaš partner leži bočno preko kreveta, trbuh na krevetu i provlači se ispod vaše podignute noge, postavljajući usta između vaših nogu. Zatim nogu spustite preko partnerovih leđa, piše Daily Mail.

Nekim 'pružateljima usluge' je ugodnije kleknuti i nagnuti se naprijed. Alternativni položaj za partnera koji prima je da povuče obje noge prema gore, tako da su im koljena prislonjena na prsa.

Tada mogu lako stimulirati klitoris i vulvu, odabirući koji god kut, brzinu i pritisak je potreban za najveći užitak.

Dodajte čvrsti jastuk ispod stražnjice ako želite skinuti pritisak s partnerovih leđa koja nose težinu vaše noge.

Presuda: 9/10

- Ja sam veliki ljubitelj oralnog seksa, ali nikada nisam ni pomislio probati ga postrance. Svidjela mi se ova metoda i definitivno mi se učinila intenzivnijom. Mislim da mi se više sviđa od 'normalnog' oralnog seksa! - napisala je jedna žena.

CAT tehnika

Coital Alignment Technique modificirana je verzija seksa u misionarskom stilu, u kojoj je muškarac pozicioniran više na tijelu žene, nego što je uobičajeno, dopuštajući da mu se baza penisa trlja o klitoris.

Jedno poznato istraživanje o ženama koje ne mogu doživjeti orgazam u misionarskom stilu, izvijestilo je o 56-postotnom povećanju učestalosti orgazma, nakon što su tehniku savladale one i njihovi partneri.

CAT dodaje najvažniji sastojak koji nedostaje i koji sprečava većinu žena da samo 'dodirnu' u orgazam - stimulacija klitorisa.

Vjerojatno je lakše držati vibrator na mjestu - tehnika zahtijeva vježbu da bi se to pravilno postavilo. Ali ova metoda može biti prisnija i osobno znam mnoge parove koji CAT smatraju velikim bonusom u krevetu i koji sada rijetko imaju seks u klasičnom misionarskom stilu.

Zašto bi to probali?

- Vjerujte da će uvjerljiva statistika i prelazak na CAT trenutno udvostručiti njezine šanse za postizanje orgazma - i usporiti partnera pri postizanjem njegovog vrhunca kako bi se našli ' na pola puta'. Dobitna kombinacija, ne biste li rekli? - kaže Cox.

Kako to učiniti?

Muškarac je na ženi, ali 'jaše' visoko, tijelo mu se pomaklo prema njezinoj glavi i zadržalo se blizu, umjesto da se drži na rukama. Držite zdjelice blizu, tako da se baza njegovog penisa trlja o njezin klitoris i ostaje tamo dok se zajedno krećete. Zamislite kretanje stolice za ljuljanje s jednakim tempom: ona vodi u hodu prema gore, gurajući gore i naprijed prisiljavajući njegovu zdjelicu unatrag. On gura svoju zdjelicu unatrag i prema dolje. To je pritisak i protupritisak, a ne 'guranje'.

Presuda: 5/10 od početnika

- To mi je bilo tako neprirodno. Guranje je prirodno, čak i životinje imaju takav spolni odnos. Stvarno mi je bilo teško pronaći bilo kakav ritam, jer je suprotan onome što sam radio cijeli život. Osjećao sam se umjetno, neprirodno i stvarno nezadovoljavajuće. Moja partnerica isto nije bila nešto oduševljena, ali to je vjerojatno zato što se ja nikako nisam mogao uživjet u tu pozu i sve što sam trebao raditi - napisao je jedan muškarac.

10/10 od stručnjaka: 'Nije toliko teško koliko zvuči, ali u početku je jako primamljivo vratiti se na stari način na koji ste se seksali jer ste na to navikli. Da biste uspjeli u ovoj metodi potrebno je malo kontrole, svjesnosti i strpljenja. Partnerica će vam biti zahvalna.