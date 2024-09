Bizarni načini pomlađivanja: Zbog izgleda na lice stavljaju ptičji izmet, pijavice, urin...

Pokušaju da ostanu vječno mladi ne mogu odoljeti ni poznate osobe, primjerice Kim Kardashian redovito odlazi na takozvane vampirske tretmane.

Pokretanje videa... 01:20 Dermatologinja dr. Vesna Lamer objašnjava što su to hiperpigmentacijske mrlje na koži i kako ih spriječiti i tretirati. | Video: Davorin Višnjić/PIXSELL

Ovo su najbizarniji tretmani pomlađivanja koje koriste mnoge poznate dame:

Čišćenje lica posteljicom

Ovčja posteljica je puna matičnih stanica koje navodno potiču stvaranje kolagena i zatežu kožu. Maska za lice u obliku je gela u koji su dodani i komadići zlata za dodatni sjaj kože. Navodno postoji sličan tretman za koji se koriste ljudske posteljice.

Pčelinji otrov

Tretman pčelinjim otrovom navodno izglađuje bore i također uspješno poboljšava cirkulaciju krvi te tijelo proizvodi više kolagena na 'mjestu uboda'.

Vampirske maske

Vampiri su postali popularni i u kozmetičkim salonima. Naime, ubrizgavanjem plazme iz vlastite krvi natrag u lice navodno se izglađuju sitne bore. Ovom tretmanu podvrgnula se i reality zvijezda Kim Kardashian.

Foto: Mario Anzuoni

Pijavice

Demi Moore priznala je da se podvrgnula čišćenju lica pijavicama. Prema tvrdnjama ljudi koji nude takve tretmane, pijavice čiste krv od toksina, što licu daje svjež i mladenački izgled.

Masaža lica spermom

Istraživanja su pokazala da je jedna od komponenti spermija, koja se zove spermin, bogata antioksidansima, te može spriječiti starenje kože. Jedna norveška tvrtka već je napravila sintetičku verziju spermina koja navodno pruža čak 25 puta bolju zaštitu stanica od vitamina E.

Ptičji izmet

Japanci su izmislili tretman lica mješavinom u kojoj je glavni sastojak ptičji izmet. Victoria Beckham i Tom Cruise ubrajaju se u obožavatelje ove neobične metode protiv starenja.

Designer Victoria Beckham at the end of her catwalk show during London Fashion Week in London | Foto: Henry Nicholls/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Masaža kaktusom

Nakon svega što smo do sada čuli, ne bismo se čudili da se radi o vrlo bolnom i bodljikavom postupku. No, zapravo se radi o trljanju kože kaktusov listovima bez bodlji.

Terapija urinom

Masaža lica vlastitim urinom navodno ima odlične učinke za kožu, kao što su usporavanje starenja i smanjenje bora. Nakon ptičje izmeta, nije bilo teško pretpostaviti da su neki spremni isprobati i ovaj tretman.

Čišćenje lica zlatom

Kineskinje su nekada za čišćenje lica koristile zlatne valjke. Danas je tu metodu zamijenilo nanošenje 24-karatnog zlata u kombinaciji s posebnim serumom koji hidratizira kožu te ju odmah čini glatkom.