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Bježite od vrućina? Ovo mjesto moglo bi biti idealno za vas

Piše HINA,
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Bježite od vrućina? Ovo mjesto moglo bi biti idealno za vas
Foto: 123RF

Zagrebačka Uprava šuma preporučuje šumske staze kao osvježenje tijekom vrućina i priliku za boravak u prirodi. Uz to poziva na oprez zbog mogućih susreta sa životinjama i novih kukaca u šumama.

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Neki će spas od vrućina potražiti na besplatnim gradskim bazenima, neki će zatvoriti sve prozore i spustiti rolete, a zagrebačka podružnica Uprava šuma kao alternativno rješenje i jednu od najboljih lokacija za ugodan boravak u prirodi predlaže Šumarevu stazu - poučnu stazu koja počinje podno zadnje postaje žičare na Sljemenu i prolazi kompleksom bukove šume koja pruža odličnu zasjenu i hlad za šetače.

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Tu su stazu osmislili i postavili upravo djelatnici UŠP Zagreb kako bi građanima približili dugu tradiciju suživota šumara i Medvednice. 

Žičara Sljeme
Žičara Sljeme | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

- Na stazi ćete naučiti mnoge zanimljivosti o biljnom i životinjskom svijetu Medvednice, ali i o povijesti postavljanja šumarskih jaslica koje se nalaze na kraju staze, ističu.

Za one pak kojima "nisu drage nadmorske visine i usponi", UŠP Zagreb preporuča stazu Šumarica koja se nalazi tek desetak minuta vožnje od Velike Gorice.

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Ta poučna staza spaja mjesta Krušak i Lakovica u Zagrebačkoj županiji, a po stazi vode specifične oznake bijelih cvjetova i šetnja traje oko dva i pol sata u jednom smjeru kroz šumu i vinograde pri čemu se kroz čitanje poučnih tabli može upoznati bogati šumski svijet Vukomeričkih gorica.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

UŠP Zagreb poziva i na redovite mjere opreza, preporučajući korištenje repelenata protiv krpelja te detaljni pregled svih dijelova tijela nakon izlaska iz šume.

Napominju i da su šume Medvednice dom nekim zmijama otrovnicama poput poskoka, preporučajući da se prije sjedanja na pod ili panj provjere površine odnosno da se ne guraju ruke ili noge u mjesta gdje bi se zmija mogla skloniti.

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Iz podružnice upozoravaju i na novog stanovnika zagrebačkih šuma - zbog sve viših temperatura u unutrašnjosti Hrvatske, kukac zvan borov četnjak gnjezdar počeo je mijenjati svoje stanište te se, nažalost, iz priobalnog prostora Sredozemlja počeo pomicati prema kontinentu.

Pronađen je na području Grada Samobora i Svete Nedelje, a gusjenice tog kukca na svom tijelu imaju dlačice koje kod čovjeka i kućnih ljubimaca mogu izazvati alergijske reakcije te se stoga preporuča da ih se ne dodiruje.
 

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