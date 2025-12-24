Obavijesti

DIVNA INICIJATIVA

Blagdani kakvi bi trebali biti - male geste za velike trenutke

Foto: Privatan album

U vrijeme blagdana, ali i izvan njih, ova priča pokazuje da svatko od nas može učiniti nešto malo, a nekome to može značiti jako puno

Crew TikTok kreatori odlučili su blagdane pretvoriti u niz malih iznenađenja – za kolege, prolaznike i djecu, pokazujući da je ponekad upravo jednostavnost ono što najviše raduje.

@karlo_turic

Ovo je bio uredski hit 🍰

♬ original sound - Karlo Turić

Karlo, čiji recepti imaju milijunske preglede na TikToku, blagdanski je duh unio tamo gdje ga možda najmanje očekujemo – na radno mjesto.

Kao pravi "Secret Santa", vlastitim je rukama pripremio kolač i iznenadio kolege, pretvarajući običan radni dan u trenutak zajedništva i veselja.

@korajauc Bečari na Adventu u Zagrebu! #korajac #fyp #viral #advent #zagreb ♬ original sound - Korajac

Antonio i Tin, koji zajedno imaju skoro pola milijuna pratitelja, izašli su na ulice Zagreba s darovima za slučajne prolaznike.

Bez velikih najava i bez posebnog povoda, dijelili su slatkiše i sitne darove uz osmijehe i osjećaj da nas blagdani ipak još uvijek mogu povezati – čak i s potpunim neznancima.

@prestigemagic

Božićne čarolije 🎅

♬ Memories Of Christmas - Audioknap

Kreator Elvis, majstor za trikove, pobrinuo se za najmlađe. Njegovi su trikovi unijeli dozu čarolije i oduševljenja među djecu, stvarajući trenutke koji se pamte puno dulje od samog blagdana.

Poanta ove inicijative nije u darovima, već u poruci. Male geste imaju veliku snagu, mogu nekome uljepšati dan, iznenaditi ga u pravom trenutku i podsjetiti da dobrih ljudi i lijepih priča ima svuda oko nas.

U vrijeme blagdana, ali i izvan njih, ova priča pokazuje da svatko od nas može učiniti nešto malo, a nekome to može značiti jako puno.

