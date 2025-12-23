Obavijesti

PREKRASNI SUVENIRI PLUS+

Anita iz Hrvaca: U moje ukrasne svijeće idu sojin vosak, cement, puno ljubavi i sati rada

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Anita iz Hrvaca: U moje ukrasne svijeće idu sojin vosak, cement, puno ljubavi i sati rada

Ovi sati za mene nisu umor, naprotiv radim moje svijeće različitih oblika, ukrašavam razne dekorativne posude i iako sve radim sama, zaista uživam, govori Anita

Počela je tek prije mjesec dana, onako iz hobija, razonode, misleći kako to što ona radi neće imati takav odjek i interes. Anita Kekez iz Hrvaca ima, kako nam govori, mnoštvo obiteljskih obveza - od onih supruge i majke do vođenja privatnog ugostiteljskog objekta. I upravo iz razloga jer je obveza napretek i dogodi se ne tako rijetko da mora u kuhinji provoditi sate napornog rada u pripremi ručkova za dvjestotinjak gostiju, izrada svijeća, cvjetića, kućica i mnoštva drugih ukrasa od voska i cementa za Anitu su posebni sati opuštanja i uživanja u onom što radi. Davnih je godina stekla diplomu inženjerke odjevnog dizajna na Sveučilištu u Zagrebu, ali su je životni putevi odnijeli u ugostiteljstvo.

