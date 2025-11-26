Obavijesti

Blagdanski šarm u obliku šalica: Danijelin dizajn idealan je dar za ispod bora!

Blagdanski šarm u obliku šalica: Danijelin dizajn idealan je dar za ispod bora!
Šalice koje ‘dobro leže u ruci’ jedinstvene su po tome što su velike i obrubljene tankim, luksuznim zlatnim rubom. Ručke su im iscrtanima zlatom. Razigrane su, pune boja i detalja

Za mnoge ljubitelje ručno rađene keramike, čarobne šalice Gea Magia, brenda koji potpisuje Danijela Firšt, 47-godišnja keramičarka iz Našica, nadaleko su poznate. Njezine šalice već su postale njezin zaštitni znak - velike, pune boja, ali i nježnih motiva te ukrašene pravim zlatom. Idealne su za kavu, čaj, kuhano vino, pa čak i gin. A priča o tome kako su nastale - još je posebnija. Danijela je dugo radila kao prodavačica, imala je stabilan posao i rutinu, a onda joj je sinula ideja.

