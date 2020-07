Bademovo ulje je vrlo korisno za njegu kose

Bademovo ulje korisno je u njezi kose slično kao puno poznatije arganovo ili ulje kokosa. Možete ga koristiti kao bazu za masku koju ćete umasirati u vlasište, pustiti da odstoji te dobro isprati

<p>Osim što su bademi vrlo korisni u prehrani, bademovo ulje može imati niz pozitivnih učinaka za kosu i vlasište, slično puno popularnijim opcijama - arganovom ili kokosovom ulju. To je ulje koje je izdvojeno iz badema i, baš kao i plodovi, bogato je hranjivim sastojcima te puno bjelančevina, omega-3 masnih kiselina, vitamina E, magnezija i fosfolipida.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Budite sami svoj frizer</p><p>Kad se nanese na kosu, bademovo ulje pomaže ojačati kosu, omekšava ju i hidratizira te smiruje vlasi koje su naelektrizirane. Zapravo, može pružiti kompletnu njegu za vlasište i kosu.</p><p>Donosimo kakve sve učinke bademovo ulje može imati na kosu. </p><h2>Dubinski njeguje</h2><p>Bez obzira na to kakvu vrstu kose imate, tanku, gustu, kovrčavu ili ravnu neophodna joj je dubinska njega. Bademovo ulje ne samo da pomaže u sanaciji i obnovi postojećih oštećenja, već vraća kosi vlagu i elastičnost, zbog čega će je biti lakše oblikovati. Jedan od razloga za to je bogatstvo omega-masnim kiselinama.</p><p>Frizerka slavnih <strong>Sophia Porter</strong> kaže kako uvijek poseže za bademovim uljem kao maskom nakon izlaganja suncu, ili korištenja vrućih uvijača, jer to ulje obnavlja vlasi. </p><h2>Omekšava kosu</h2><p>Bademovo ulje omekšava i umiruje kosu kada se nanese na vlasi. Zbog velike količine vitamina E, bademovo ulje ispunjava mala oštećenja na staničnoj razini vlasi, što pomaže da kosa omekša, kaže Porter. I kao i većina tretmana za kosu, što pravilnije i redovitije ga koristite, rezultati će biti bolji. </p><h2>Sprječava nakostriješenost</h2><p>Ako imate čvrstu kosu, znate koliko je važno da ostane hidratizirana. Ako nije dovoljni hidratizirana, ili su vrhovi jako ispucani, kosa može postati neukrotiva, tako da svaka vlas leti na svoju stranu, odnosno postat će frizzy. To se posebno događa kad je kosa loše ošišana, odnosno kad su vrhovi oštećeni. Bademovo ulje je sjajno za to da se 'blokira' vlaga u vlasima, što će pomoći da lakše sredite frizuru. </p><h2>Pomaže u rastu kose</h2><p>Triholog i stručnjak za zdravlje kose iz Hair Cluba, <strong>Shab Reslan,</strong> vjeruje da bademovo ulje ima sva svojstva potrebna za poticanje zdravog rasta kose. Omega-3 masne kiseline potrebne su za zdrav rast kose, a nedostatak magnezija povezan je s gubitkom kose i kod muškaraca i kod žena, kaže. A kad se bademovo ulje nanosi izravno na vlasište, ono sadrži esencijalne hranjive tvari za bolji rast kose. </p><h2>Umiruje upalu vlasišta</h2><p>Bilo da osjećate svrbež, crvenilo ili perut na vlasištu, nanošenje bademovog ulja izravno na vlasište može smanjiti upalu. Budući da prirodno ulje ima protuupalna svojstva, može pomoći smanjiti iritaciju vlasišta i čak poboljšati cirkulaciju krvi. Emolijenti poput bademovog ulja često se koriste da pomognu umiriti i ublažiti različita stanja vlasišta, poput ekcema, psorijaze, pa čak i peruti.</p><h2>Tko bi ga trebao koristiti?</h2><p>Želite li glatku i zdravu kosu, svakako ga koristite. No, Porter upozorava da se bademovo ulje ne preporučuje ako vašoj kosi nedostaje bjelančevina. Naime, kako bademovo ulje održava hidrataciju, nije korisno za ljude kojima nedostaju proteini, jer bi to moglo dovesti do prekomjerne hidratacije, pojašnjava. Također, ako imate alergiju na orašaste plodove, morate ga izbjegavati. </p><h2>Kako ga koristiti?</h2><p>Kao i većina ulja za kosu, sve ovisi o tome kako inače njegujete kosu te kakva je. Porter predlaže da ga koristite kao tretman prije šamponiranja, na krajevima ili na vlasištu, no važno je temeljito isprati kosu nakon toga. </p><p>Po potrebi, možete ga koristiti kao osnovu za masku za vlasište. Na primjer, dodate li bademovom ulju nekoliko kapi ulja limuna, to će pridonijeti umirivanju upale na vlasištu, dok u kombinaciji s uljem kamilice može biti korisno za ublažavanje svrbeža.</p><p>Ako ustanovite da ta ulja uglavnom opterećuju kosu, masku nanesite na samo vlasište. Ponekad nakupljanje ostataka iz teških proizvoda poput ulja na vlasima može dovesti do toga da kosa postane suha i vlažna, ako se ulje ne ispere pravilno, donosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/almond-oil-for-hair-5-benefits-for-healthy-strands">MindBodyGreen.</a> </p><p>Bez obzira na to kako odlučite koristiti bademovo ulje u njezi kose, izbjegavajte ga koristiti neposredno prije friziranja, kada koristite vruće alate. </p>