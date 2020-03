Blizanci su male svađalice, a Vage prepirke rješavaju mirno

Ovan: Brzo ih popusti ljutnja

Problem je što Ovnovi reagiraju prije nego što dobro promisle. Zbog vladara Marsa, Ovnovi su prirodno energični, poduzetni i nagli ljudi kojima je potrebna sitnica da bi se osjećali izazvanima. Najviše ih možete izazvati svadljivošću i nepopustljivošću – osobinama od kakvih su i sami sazdani.

No kako svaka oluja brzo prođe, tako se i Ovnovi, iako žestoki u svađama, brzo ispušu. Kad povrate mir i kontrolu nad osjećajima, upravo će oni prvi ponuditi ruku pomirenja. Ovi ljudi nisu zlopamtila, no vrlo su nagli i drže do svojih načela.

Bik: Iznimno su strpljivi

Bikovima treba jako dugo da se prelije čaša njihova strpljenja. To su pribrani i mirni ljudi koji čvrsto stoje na zemlji. Rijetko kad ćete vidjeti naglog ili brzopletog Bika, oni većinom s odstojanja promatraju što se događa oko njih, što im daje određenu stratešku prednost.

Bikovi nisu svadljivi ljudi i vole da je oko njih sklad, jer smatraju da se svaki nesporazum može mirnim putem riješiti. Bikova strpljivost je golema pa može dugo trpjeti nepravde. No kad njemu voda dođe do grla, onda je bolje da mu se ne nađete na putu. Uvijek smireni i strpljivi Bik planut će takvom žestinom da će druga strana ostati zatečena.

Blizanci: Svađaju se sa stilom

Vrckavi Blizanci su po prirodi prave male svađalice. Imaju moćan um, intelektualno su spretni i brzi te se vole često šaliti na tuđi račun. Svaku će napetu situaciju okrenuti na šalu i lukavo izbjeći svađe. No Blizanci su osjetljivi ljudi, pa kad naiđu na nekoga tko im može parirati ili vratiti ‘milo za drago’, iskazuju svoj buran temperament. Znaju se svađati sa stilom, rijetko kad će povisiti ton glasa, ne gubeći pritom kontrolu i razum, nego ‘pikaju’ točno tamo gdje je druga strana najosjetljivija. Nisu osvetoljubivi.

Rak: Pamti pa vrati

Rakovi su pravi skupljači uvreda. Nitko nije osjetljiv kao oni, osim možda Škorpiona i Riba. Rakovima je dovoljno da ih netko samo poprijeko pogleda pa da to objasne na svoj način (najčešće krivi), naljute se i povuku u svoju ljušturu. Kad im nešto nije po volji, najčešće se ograđuju šutnjom i durenjem koje može dugo potrajati.

Njihovim životom u velikoj mjeri upravljaju emocije - upravo iz tog razloga lako ih je povrijediti i naljutiti. Velika su zlopamtila i teško praštaju. No nemaju buran temperament, mirni su i dobronamjerni ljudi. Zatekne li se u svađi, vjerojatno je neće završiti nadglasavanjem - radije će se uvrijeđeno povući.

Lav: Osjetljive su taštine

Lavovi su energični i temperamentni ljudi. Vole da je uvijek sve po njihovu i obožavaju kad su u pravu, a taština i ego su im slabe točke. Iz takta ih može izbaciti kritika na njihov račun ili neka počinjena nepravda. Reagirat će jako burno, afektirati i sigurno će biti glasniji od onoga s kojim su u svađi. Kad su uvrijeđeni, neće imati mira dok se ne ‘osvete’. No ako vide da su u nečemu pogriješili, neće im biti teško to priznati.

Djevica: Izbjegavaju javne scene

Djevice imaju smiren i staložen temperament, no to ne znači da su imuni na nepravde ili provokacije. Nisu od onih koji ‘skaču na prvu loptu’, nego promišljeno razmatraju kako da se u danoj situaciji postave. Po prirodi nisu svađalice. Vrlo su samokritični, ali i kritični prema drugima. Ne vole scene u javnosti i njih će izbjeći na sve načine. Djevica može jako dugo trpjeti nepravdu, no kad popucaju granice njezina strpljenja, zna biti neugodna i cilja tamo gdje je sugovornik najtanji. Često su i zlopamtila.

Vaga: Jako su pravdoljubivi

Imaju blagi temperament i nisu svadljivi ljudi. Ono što ih može izazvati da doslovno iskoče iz kože je ako ste prema njima nekulturni, grubi i cinični. Tad Vaga skida s lica svoju masku suzdržanosti i lijepog ponašanja pa će se s priličnim žarom upustiti u obranu. Znaju biti i neugodne kad su izazvane. No Vage vole sve rješavati lijepim riječima, pomirljivošću i diplomacijom te im u tome nitko nije ravan. No to ne znači da ne znaju sebe obraniti ako su nepravedno izazvane ili napadnute.

Škorpioni: Pritajeni, ali žestoki

Ovo su ljudi teškog karaktera i snažnog temperamenta. Izvana hladni i suzdržani, no iznutra u njima gore strast i vatra. Stoga se mnogi i prevare u procjeni Škorpiona - krenu li ga ‘pikati’ ili izazivati ili mu učine kakvu nepravdu, njegov buran temperament tad stupa na snagu.

Obrušit će se na vas takvim jakim argumentima da nećete znati ni tko ste ni što ste. Malo što ih može izbaciti iz takta, a u svim nepovoljnim okolnostima zadrže pribranost. No ako ipak izgube strpljenje, jako su neugodni, mrcvarit će ubojitim sarkazmom te svojeg ‘protivnika’ matirati s nekoliko oštrih i nepobitnih rečenica.

Strijelac: Znaju biti osvetoljubivi

Strijelci su prirodno energični ljudi puni optimizma. Njima je potrebna stalna promjena, što više događaja i uzbuđenja. Jako su temperamentnog karaktera pa se vrlo brzo ‘zapale’ i upuste u kakvu žestoku raspravu. Ako ste ih isprovocirali, spoznat ćete značenje izreke ‘jezikova juha’. U toj sekundi bijesa reći će vam sve što misle i ne misle o vama, s ni najmanjom naznakom za kakvo skoro pomirenje ili oprost. Sposobni su se danima ljutiti, ali kako su pravični po prirodi, bit će od onih koji će priznati svoju krivnju i zatražiti oprost.

Jarac: Ranjivi i jako osjetljivi

Jarci samo na prvi pogled djeluju hladno, no oni su emotivni ljudi koji vješto skrivaju prave osjećaje. Njihov je temperament miran i stabilan. Ne vole svađe i biti u centru pozornosti. Zateknu li se u kakvoj neugodnoj situaciji, Jarci će zadržati prisebnost i razum. Spremni su i popustiti. Ako ih netko povrijedi, neće to odmah dati do znanja, nego će patiti u sebi, potiskujući bijes i ljutnju. Možda će proći i mjeseci ili godine dok se ne stvori prilika da uzvrate milo za drago. Velika su zlopamtila.

Vodenjak: Visok prag tolerancije

Vodenjaci su mirnog temperamenta, iako su u društvu veseli, razigrani i zabavni. Ne podnose dosadu i rutinu, kao i sve oblike zabrana. Vodenjaci nisu zlopamtila i imaju visok prag tolerancije, pa u napetim situacijama reagiraju prilično pribrano, pokušavajući sve okrenuti na šalu. Ono što ih može izbaciti iz takta je ako im se prikažete kao lažni prijatelj, a past će im mrak na oči ako s omalovažavanjem i podsmjehom reagirate na njihove životne stavove. Nisu zlopamtila.

Ribe: Lako ih je uvrijediti

Osjećajne i nježne, Ribe su osjetljivi ljudi koji savršenom intuicijom nepogrešivo procjenjuju ljude i situacije. Njihov je temperament miran, iako ne i stabilan. Baš zato što su stalno pod utjecajem jakih emocija, Ribe nisu svadljive i vole živjeti u mirnom okruženju. Imaju obzira prema drugima, ne napadaju i ne provociraju. No osjetljivost ovoga znaka krivac je što ponekad ishitreno reagiraju. Lako ih je uvrijediti, čak i ako se ne radi o pravoj uvredi. Velika su zlopamtila.

