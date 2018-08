Bob je odličan protiv anemije, a azuki grah čisti tijelo od otrova

>>> DOMAĆE JE BOLJE - Velika akcija 24sata: I mi imamo svoju superhranu

Azuki grah koristi se u prehrani više od dva tisućljeća, najviše u Kini i Japanu, gdje je danas najraširenija mahunarka nakon soje. Riječ je o sitnom grahu tamnocrvenog zrna ovalnog oblika, koji s jedne strane ima bijeli rub. Smatra se jednom od vrednijih makrobiotičkih namirnica jer ima visoki udio bjelančevina (na 100 grama graha 20 grama su proteini) i nizak udio masti. Udio ugljikohidrata je također visok pa je općenito koristan u prehrani, jer nutricionisti preporučuju da od 45 do 65 posto ukupnih dnevnih kalorija treba potjecati upravo iz ugljikohidrata. Bogat je vitaminima B kompleksa i mineralima, poput magnezija, kalija, željeza, cinka, bakra i mangana. Zahvaljujući tom sastavu pozitivno utječe na cirkulaciju, zagrijava organizam i čisti ga od štetnih tvari pa se preporučuje u dijetama za čišćenje organizma. S obzirom na to da ima diuretičko svojstvo, koristan je za izbacivanje viška tekućine iz tijela te pridonosi pravilnom radu mjehura i bubrega. Sadrži malo kalorija i masti, a lako se probavlja pa pruža dulji osjećaj sitosti i smanjuje apetit, zbog čega je dobar saveznik i u dijetama za skidanje kilograma. Također, ohlađena voda u kojoj se kuhao azuki grah u omjeru 1:5 korisna je i kod bubrežnih bolesti, pri čemu treba piti oko decilitar te vode prije jela, i to od dva do tri puta na dan.

Azuki grah priprema se jednako kao i druge tvrde grahorice. Prije kuhanja treba ga namočiti i kuhati oko 40 minuta do sat vremena dok ne omekša. No za razliku od ostalih grahorica, ne uzrokuje nadimanje i plinove, nego svojim sastavom pomaže da ih se riješimo te uravnotežuje crijevnu floru.

- Domaći bob koji se može usporediti s azuki grahom sadrži nešto manje bjelančevina (8 grama), no jedna šalica boba sadrži 36 grama folata, koji spadaju u esencijalnu skupinu vitamina neophodnih za rast i razvoj organizma. Zahvaljujući tome, bob je vrlo koristan i u regulaciji probave te povoljno utječe na mikrofloru crijeva i potiče jačanje imunološkog sustava - ističe nutricionistica Sandra Marić Bulat.

Bogat je bakrom, manganom, fosforom, magnezijem, kalijem i željezom, a ako ga osušimo, dodatno se povećavaju njegova energetska vrijednost i udio minerala. Zbog željeza i dobre kombinacije vitamina B kompleksa odličan je izbor i za borbu protiv anemije.

- No jedna od dodatnih prednosti boba, koji je inače relativno slabo zastupljen u današnjoj prehrani, iako se nekad jeo često, jest i visoki udio aminokiseline L-DOPA, od koje nastaje dopamin, a koja je korisna za oboljele od Parkinsonove bolesti, jer njihovo tijelo ne proizvodi dovoljno tog hormona. Dopamin, osim toga, sudjeluje u mnogim važnim moždanim funkcijama, kao što su raspoloženje, spavanje i učenje - ističe sugovornica.

Jedna od prednosti boba je i to što se može koristiti u prehrani u tri faze, ističe dr. Bruno Novak.

- Dok je bob još mlad, možemo ga koristiti kao grašak, zatim kao mahunu, a kad dozre do kraja, i kao zrno slično grahu. Pritom ga možemo spravljati na niz načina, kao što inače pripremamo grašak, mahune ili grah - kaže naš sugovornik. Ako je bob zreliji, treba ga izvaditi iz mahuna i kuhati u posoljenoj vodi dok ne bude mekan. Kad se ohladi, obavezno treba skinuti vanjsku ljusku zrna pritiskom zrna između palca i kažiprsta. Također, bob uvijek dobro ocijedite od vode u kojoj se kuhao, pa i isperite u hladnoj vodi, jer u vodu u kojoj se kuha pušta gorčinu pa ćete tako izbjeći da okus hrane koju pripremate bude gorak. Važno je dobro ga skuhati jer, osim korisnih sastojaka, sadrži i tanin, vicin te konvicin, spojeve koji kod osjetljivih ljudi mogu uzrokovati slabokrvnost, odnosno bolest pod nazivom favizam.

Recepti s bobom

Mladi bob s blitvom

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Sastojci: 500 grama blitve, 300 grama mladog boba u mahuni, maslinovo ulje, sol, 2 češnja češnjaka

Priprema: Blitvu operite. Mahunama boba odstranite vrhove i i končiće, pa ih operite. Stavite ga kuhati u lonac s kipućom, zasoljenom vodom. Nakon 5 minuta dodajte blitvu. Kuhajte od 10 do 15 minuta. Kada je gotovo izvadite povrće sa žlicom i prelijte s malo tekućine od kuhanja. Po potrebi posolite, zalijte maslinovim uljem i pospite sjeckanim češnjakom.

Artičoke i bob s hobotnicom

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Sastojci: 1 kg zrna boba, 1 kg hobotnice, vezica peršina, 4 režnja luka, 2 dcl maslinovog ulja, žličica soli, papar, dva prstohvata muškatnog oraščića, 3 jušne žlice krušnih mrvica

Priprema: Hobotnicu očistite, prokuhajte i izrežite na komadiće. Artičoke složite prema gore u posudu nauljenu maslinovim uljem, te ih zažutite pet minuta. Pospite ih mješavinom krušnih mrvica, soli, papra i muškatnog oraščića. U posudu dodajte bob koji ste prethodno izmiješali s komadima hobotnice, te sitno narezanima češnjakom i peršinom. Dolijte vodu da prekrijete sastojke. Kuhajte poklopljeno dok ne prokuha, a potom otklopite i kuhajte još sat vremena na laganoj vatri.