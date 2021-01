Ponovno prolazim kemoterapije zbog karcinoma dojke, ali se ne dam. Ne dam da me bolest definira i unatoč tome što opet idem na kemoterapije, što imam nove metastaze, što teško podnosim terapije. Bar četiri do pet puta tjedno aktivno vježbam.

Da nisam pod kemoterapijama, vježala bi svaki dan. Spremam se za Državno prvenstvo u bikini fitnessu u svibnju. Želim otići svim svojim srcem, to je moj san. A ako zbog terapija ne budem ipak mogla, idem onda na Europsko prvenstvo koje je nakon državnog. Ma nema predaje, poručila je optimistična bodybilderica Vanja Dukić (37) koja živi na relaciji Pula-Zadar.

Vanja je cijelu Hrvatsku oduševila jednim hrabrim trenutkom kada se u Poreču, u listopadu prošle godine, u sklopu Sport Festa, popela na pozornicu i skinula plavu periku te pokazala svim prisutnima ćelavu glavu. Nakon prvotnog šoka publike, odjednom se cijelom dvoranom prolomio gromoglasni pljesak. S rakom dojke se bori već godinama, a unatoč teškim nuspojavama od brojnih kemoterapija čiji broj više i ne pamti, zračenjima, iščekivanju rezultata nalaza, osmijeh s lica ne skida.

Poslala nalaze

- Nakon mjesec i pol dana pauze opet sam na kemoterapijama. Broj im više ne znam, a nije ni bitno. Izguram svaku i idem dalje. Bože dragi život je jedan i nastojim si ga uljepšati što bolje. Našminkam se, stavim jednu od svojih perika i uživam u životu, u svakom trenutku. Pauzirala sam s terapijama najprije kako bi poboljšala krvnu sliku, ali i zbog PET/CT skenera na koji se ne ide ako si pod kemoterapijom. Svu medicinsku dokumentaciju sam još ranije poslala dr. Sršen u Padovu s kojom sam kontaktirala, u nadi da će se moći učiniti transplatacija jetre. Međutim, nakon poslanih nalaza odgovor je s njezine strane izostao. Na preporuku sam tada otišla kod dr. Jadrijevića u Zagreb koji je rekao da se na žalost ne može ništa napraviti u ovom trenutku, osim da i dalje idem na kemoterapije. Podnijela sam tu vijest stojički i živim dan po dan - ispričala nam je Vanja.

Osim metastaza na jetri i plućima, nove su se pojavile na drugom i petom rebru. No za lavicu Vanju one predstavljaju samo još jedan izazov, jednu prepreku koju će, kako kaže, sigurno riješiti.

S rakom se bori godinama

- Liječnici se nadaju da će se te metastaze na rebrima povući s kemoterapijama, a ja sam uvjerena u to. Ma nema šanse da odustanem. Jako mi nedostaju teretane, koje su trenutno zatvorene, kako bih vježbala, onako profesionalno, jer želim i dalje ostati u odličnoj formi. Iako sam pitala da mi se dopusti vježbanje jer sam profesionalni sportaš, odgovor je bio negativan. Ok, nema veze. Zato vježam u svom domu, ali prizajem da gorljivo pratim vijesti kada će se one otvoriti, da odmah uđem i krenem s pripremama za prvenstvo - dodala je.

Podsjetimo, Vanja je rak dojke otkrila prije devet godina. Napipala je krvžicu te odmah posjetila liječnika koji je najprije utvrdio masno tkivo, a nakon dodatnog privatnog pregleda te preporuke da se to “masno tkivo” izvadi, utvrđen je visokohormonski karcinom dojke. Odstranjena joj je desna dojka i deset limfnih čvorova.

