Bojana Svalina pobijedila je bolest, a sreću našla na selu: 'Novi Đurđic vratio me životu'

Iza svakog uspješnog gospodarstva i očuvane tradicije stoje žene čiji rad često ostaje tih, ali je ključan za hrvatsko selo. Upravo njima Izbor za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu već više od dva desetljeća daje zasluženu vidljivost. Žene iz cijele Hrvatske predstavljaju svoja gospodarstva, obitelji, proizvode i tradiciju, a stručni žiri bira pobjednicu te prvu i drugu pratilju.

Ovogodišnje izdanje donosi i jednu novost! Kroz serijal priča otkrit ćemo vam živote 21 izuzetne žene, a vas pozivamo da svojim glasom podržite svoju favoritkinju.

Bojana Svalina, predstavlja Koprivničko-križevačku županiju. Dolazi iz Novog Đurđica. Ponekad nas život odvede putem kojim nikada nismo planirali krenuti. Upravo je takav put prošla Bojana Svalina – žena koja je veći dio života provela u gradu, a svoju pravu sreću pronašla tek kada je zakoračila na seoski prag.

Foto: Privatni album

Prvih 45 godina živjela je u Zagrebu. Diplomirana ekonomistica, više od dva desetljeća uspješno je gradila karijeru menadžerice u poznatim hrvatskim tvrtkama. Vjerovala je da su brzina, poslovni uspjesi i stalna utrka ono čemu treba težiti. No život je imao drugačiji plan.

U 37. godini suočila se s agresivnim karcinomom dojke. Bolest nije promijenila samo njezino zdravlje, nego i pogled na život. Uz liječenje prošla je i razvod, ali nije odustala. Naprotiv, postala je jedna od žena koje su zajedno s doc. Vesnom Andrijević Matovac pokrenule udrugu "Sve za nju", kako bi ženama oboljelima od raka pružile besplatnu psihološku pomoć i nadu kada im je bila najpotrebnija.

Nakon pobjede nad bolešću odlučila je promijeniti svoj život iz temelja. Posvetila se osobnom razvoju, završila brojne edukacije te danas radi kao savjetnica za kvalitetu života, autorica je knjige Put prema sebi, a već više od deset godina kroz predavanja, radionice, medije i svoj YouTube kanal potiče ljude da pronađu unutarnji mir i žive kvalitetnije.

Drugi brak odveo je nju i supruga u Njemačku, gdje su proveli sedam godina. No upravo su ih životna iskustva naučila da najveće bogatstvo nisu karijera ni materijalne stvari, nego zdravlje, mir i život u skladu s prirodom.

Sudbina ih je dovela u Novi Đurđic. Ondje su pronašli ono što su godinama tražili – dom. Danas uređuju deset hektara zemlje, podižu voćnjak, obrađuju vrtove, uzgajaju vlastitu organsku hranu te s ljubavlju brinu o konjima, kokošima, psima i mačkama.

Na svom imanju žele stvoriti mjesto na kojem će ljudi moći zastati, odmoriti se od užurbanog života i ponovno pronaći sebe. Vjeruju da upravo selo čuva vrijednosti koje suvremenom čovjeku sve više nedostaju – zajedništvo, jednostavnost i povezanost s prirodom.

Foto: Privatni album

Bojana danas često kaže da ju selo nije naučilo kako živjeti – selo ju je vratilo životu. U toj jednostavnoj rečenici sažeto je sve što je prošla i sve što danas živi. Nekada je uspjeh mjerila poslovnim rezultatima i ostvarenim ciljevima. Danas ga vidi u sasvim drugačijim trenucima – u jutarnjem pjevu ptica, povrću ubranom iz vlastitog vrta, poznatim licima svojih susjeda i večerima koje završavaju osjećajem mira i zahvalnosti.

Bojana nije rođena na selu, ali je selo izabrala srcem. Upravo zato s ponosom predstavlja Novi Đurđic i Koprivničko-križevačku županiju, pokazujući da je ponekad najveća životna hrabrost usporiti, promijeniti smjer i pronaći mjesto kojem istinski pripadaš. Svojom životnom pričom, hrabrošću, humanošću i ljubavlju prema prirodi potvrđuje da vrijednosti hrvatske žene sa sela nisu određene mjestom rođenja, nego načinom na koji živiš, stvaraš i obogaćuješ zajednicu kojoj pripadaš.

Izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu slavi tihe heroine koje nose obitelj, gospodarstvo i tradiciju našega sela. Ove godine prvi put glasati možete i vi! Dok žiri odabire svoju favoritkinju, čitatelji 24sata biraju pobjednicu publike. Uključite se i dajte svoj glas!

Izbor za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu organizira Udruga Uzorne hrvatske seoske žene. Projekt podržava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Partneri projekta su: Brodsko-posavska županija, Istarska županija, Zadarska županija, Međimurska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Virovitičko-podravska županija, Primorsko-goranska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Koprivničko-križevačka županija, Osječko-baranjska županija, Hrvatska turistička zajednica i hotel Zlatni Lug, a medijski partner su 24sata.