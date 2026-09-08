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najuzornija hrvatska seoska žena

Verica Štrkalj, s ljubavlju prema životinjama gradi uspješno obiteljsko gospodarstvo

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
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Verica Štrkalj, s ljubavlju prema životinjama gradi uspješno obiteljsko gospodarstvo
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Foto: Privatni album
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Na 26. Izboru za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu, koji će se održati 3. listopada u Iloku, predstavit će se 21 kandidatkinja. Upoznajte njihove životne priče i odaberite svoju Najuzorniju hrvatsku seosku ženu

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Iza svakog uspješnog gospodarstva i očuvane tradicije stoje žene čiji rad često ostaje tih, ali je ključan za hrvatsko selo. Upravo njima Izbor za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu već više od dva desetljeća daje zasluženu vidljivost. Žene iz cijele Hrvatske predstavljaju svoja gospodarstva, obitelji, proizvode i tradiciju, a stručni žiri bira pobjednicu te prvu i drugu pratilju.

Ovogodišnje izdanje donosi i jednu novost! Kroz serijal priča otkrit ćemo vam živote 21 izuzetne žene, a vas pozivamo da svojim glasom podržite svoju favoritkinju.

Verica Štrkalj, dolazi iz Donje Batine i predstavlja Krapinsko-zagorsku županiju. Vrijedna je, skromna i srdačna žena koja svojim radom, ljubavlju prema životinjama i predanošću obiteljskom gospodarstvu pokazuje koliko je veliko srce hrvatske žene sa sela.

Foto: Privatni album

Verica zajedno sa svojom obitelji obrađuje oko sedam hektara poljoprivrednog zemljišta na kojem uzgajaju kukuruz, djetelinu i lucernu za potrebe svog gospodarstva. Svakodnevni rad na zemlji za njih nije samo posao, već način života koji njeguju s puno truda i ljubavi. 

Na njihovom gospodarstvu trenutno uzgajaju 23 koze, a najveća im je želja stvoriti vlastito matično stado. Iako su u uzgoju koza još uvijek relativno novi, neprestano ulažu u svoje znanje te redovito pohađaju edukacije kako bi unaprijedili svoj rad i svojim životinjama pružili najbolje moguće uvjete.

Pasica najuzornija žena

Uz koze, na gospodarstvu uzgajaju i brojne vrste peradi. Posjeduju inkubator za jaja, a među njihovim životinjama nalaze se pasmine Adler Silver, Posavska kukmasta kokoš, Amrok, New Hampshire, japanske svilene koke, patke te tovni pilići. Posebno ih veseli razvoj uzgoja i očuvanje kvalitetnih pasmina.

Tijekom posjeta posebno nas je dirnulo koliko su njihove životinje mirne, njegovane i zbrinute. Na svakom koraku osjeća se ljubav, pažnja i poštovanje koje Verica i njezina obitelj svakodnevno pružaju svojim životinjama. Kaže da sa svojim kozama i peradi često razgovara, jer vjeruje da životinje osjećaju ljubav koju im čovjek daje.

Foto: Privatni album

Verica je iznimno vrijedna žena, a njezina uredna okućnica i gospodarstvo odražavaju njezinu marljivost i predanost. Svojim primjerom pokazuje kako se upornošću, učenjem i velikom ljubavlju prema životinjama može stvarati lijepa i uspješna priča na hrvatskom selu.

Izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu slavi tihe heroine koje nose obitelj, gospodarstvo i tradiciju našega sela. Ove godine prvi put glasati možete i vi! Dok žiri odabire svoju favoritkinju, čitatelji 24sata biraju pobjednicu publike. Uključite se i dajte svoj glas!

Izbor za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu organizira Udruga Uzorne hrvatske seoske žene. Projekt podržava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Partneri projekta su: Brodsko-posavska županija, Istarska županija, Zadarska županija, Međimurska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Virovitičko-podravska županija, Primorsko-goranska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Koprivničko-križevačka županija, Osječko-baranjska županija, Hrvatska turistička zajednica i hotel Zlatni Lug, a medijski partner su 24sata.

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Komentari 0
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