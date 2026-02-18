Jedna od najčešćih pogrešaka su visoko zasićene, kontrastne kombinacije poput ljubičaste i žute, crvene i žute ili narančaste i ljubičaste. Takve palete u prostoru često djeluju prenapadno
Boje u domu: Evo kako izbjeći česte greške kod biranja palete
Odabir palete boja jedna je od najvažnijih odluka u uređenju doma, ali i jedna od onih u kojoj je najlakše pogriješiti. Boja definira atmosferu prostora, utječe na raspoloženje, percepciju svjetla i veličine prostorije te uvelike određuje hoće li interijer djelovati skladno ili kaotično. Iako se često vodimo osobnim preferencijama i biramo nijanse koje volimo nositi ili koje su trenutačno popularne, dizajneri interijera upozoravaju da nisu sve kombinacije jednako uspješne kad se prenesu na zidove, stropove i velike površine u domu.
