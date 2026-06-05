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NAJLJEPŠA MAMA HRVATSKE PLUS+

Bojnica trudna sedmi put išetala je na pistu i uzela titulu Miss

Piše Petra Mustać,
Čitanje članka: 4 min
Bojnica trudna sedmi put išetala je na pistu i uzela titulu Miss
Foto: sime zelic/PIXSELL

Svekrva mi je čuvala djecu tijekom finala, a moja majka tijekom polufinala, kazala nam je Melita Boltužić. Na pistu u šibenskom HNK izašla je tri puta - u trapericama, običnoj majici i štiklama

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Dok jedni traže izgovore, ona traži rješenja. Dok jedni biraju između karijere i obitelji, ona odbija birati. Melita Boltužić, časnica Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i majka šestero djece, s još jednim na putu, upravo je postala Miss Mama Diamant kategorije. I da, bila je trudna cijelo vrijeme.

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Komentari 22
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